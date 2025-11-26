Ngọc Trinh tiễn đưa bạn trai cũ qua đời

Mới đây, diễn viên Ngọc Trinh đăng tải hình ảnh vòng hoa trắng tiễn đưa bạn trai cũ. Trên trang cá nhân, cô xót xa viết: "Ngày này của 11 năm trước là ngày mình gặp nhau. Không ngờ sau 11 năm đúng vào ngày này vĩnh viễn không còn gặp lại anh nữa. Xin cúi tiễn đưa anh. 25/11". Dưới chia sẻ của Ngọc Trinh, nhiều bạn bè, khán giả gửi lời động viên đến cô.

Ngọc Trinh tiễn đưa bạn trai cũ

Trước đó vài ngày, Ngọc Trinh từng báo tin buồn khi bạn trai cũ qua đời. Cô đăng tấm ảnh hoa sen trắng, biểu tượng của sự tiễn biệt kèm dòng nhắn ngắn nhưng chất chứa nhiều nỗi niềm: “Mối tình đầu của em. Anh yên nghỉ nhé”. Bài viết lập tức nhận được hàng nghìn bình luận bày tỏ sự chia sẻ.

Nữ diễn viên báo tin buồn

Để tránh những hiểu lầm, Ngọc Trinh cũng lên tiếng giải thích về mối quan hệ giữa cô và người đã khuất: " Em xin chân thành cảm ơn lời chia buồn của tất cả mọi người gửi đến em. Em cũng xin phép chia sẻ để mọi người biết rõ hơn, vì có lẽ nhiều người không hiểu được nên có nhiều thắc mắc cũng như hiểu sai.

Bài đăng trên em dành để tiễn đưa người bạn trai đầu tiên của em thời niên thiếu, hôm nay bạn ấy đã ra đi về cõi vĩnh hằng, bọn em từng yêu nhau và đồng hành cùng nhau ở 1 quãng đường khá dài nhưng không đến được với nhau, mối tình đầu tiên khắc cốt ghi tâm trong đời em gọi là mối tình đầu ạ. Em cảm ơn mọi người đã quan tâm" .

Diễn viên Ngọc Trinh

Ngọc Trinh tên đầy đủ là Lê Ngọc Trinh, sinh năm 1996 tại Cần Thơ. Trước khi hoạt động nghệ thuật với vai trò diễn viên, cô từng làm người mẫu. Sau đó, Ngọc Trinh góp mặt trong nhiều dự án truyền hình như Trả em kiếp này , Báo thù , Chuông gió …

Năm 2017, cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, rồi tiếp tục dự thi Hoa hậu Áo dài Việt Nam Thế giới và giành vị trí Á hậu. Những năm qua, Ngọc Trinh vẫn hoạt động đều đặn trong lĩnh vực phim ảnh và nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.