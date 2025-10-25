Những năm gần đây, nhận thức của giới trẻ về HIV/AIDS đã thay đổi rõ rệt. Không còn tâm lý sợ hãi hay kỳ thị, nhiều bạn trẻ dám đối diện và chủ động tìm hiểu, điều trị khi có nguy cơ phơi nhiễm.

Trong quá trình khám tại phòng phơi nhiễm, thạc sĩ, bác sĩ Đới Ngọc Anh (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) đã gặp không ít những câu chuyện tới khám nhưng khác với trước đây, người trẻ hiện nay có thái độ rất cởi mở và bình tĩnh khi biết mình nhiễm HIV.

Một trường hợp đặc biệt mà bác sĩ vẫn còn ấn tượng là bệnh nhân nam làm nghề đầu bếp tại Đức, có quan hệ đồng giới. Trong một lần về Việt Nam chơi, anh đi kiểm tra sức khỏe và phát hiện mình dương tính với HIV.

“Khi biết kết quả, bạn ấy đón nhận rất bình tĩnh, không hoảng sợ hay tự ti. Khác hẳn những ca trước đó tôi tiếp nhận, bệnh nhân ngay sau đó chủ động hỏi tôi về quy trình điều trị bằng thuốc kháng virus (ARV) ở Việt Nam và cách tiếp tục lĩnh thuốc khi trở lại Đức”, bác sĩ Đới kể lại.

Thái độ tiếp nhận thông tin rất bình tĩnh và bản lĩnh khi nhiễm HIV của bệnh nhân khiến bác sĩ Ngọc Anh không khỏi bất ngờ.

Thạc sĩ, bác sĩ Đới Ngọc Anh khám cho bệnh nhân. (Ảnh N.M)

Theo bác sĩ Ngọc Anh, đây là một tín hiệu tích cực. Bởi với sự tiến bộ của y học hiện nay, HIV hoàn toàn có thể được kiểm soát. Người bệnh tuân thủ điều trị bằng thuốc ARV có thể đưa lượng virus trong máu về mức “không phát hiện được” – đồng nghĩa với việc không lây truyền cho người khác, kể cả khi có quan hệ tình dục hay sinh con.

“Tôi thấy ở các bạn trẻ có một điểm sáng là thái độ điều trị tích cực, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. Tuy nhiên, mặt trái là họ lại khá chủ quan trong việc phòng ngừa ban đầu”, bác sĩ Đới Ngọc Anh nhận định.

Nhóm có nguy cơ cao nhiễm HIV

Theo thống kê của Bộ Y tế, HIV lây nhiễm ở nhóm nam giới quan hệ tình dục đồng giới (MSM) đang có xu hướng tăng mạnh trong những năm gần đây. Năm 2014, tỷ lệ nhiễm HIV trung bình trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới là 6,7%, đến năm 2017 tăng lên 12,2% và đến năm 2020 là 13,3%. Nhóm nam giới quan hệ tình dục đồng giới đang được cảnh báo là một trong những nhóm nguy cơ chính của dịch HIV tại Việt Nam hiện nay.

Bác sĩ Đới Ngọc Anh cho biết nguyên nhân lây nhiễm thường là do nhóm này quan hệ qua đường hậu môn, dễ gây xây xước, tạo điều kiện cho virus xâm nhập qua máu. Số lượng bạn tình của nhóm nam giới quan hệ đồng tình cũng là yếu tố làm tăng nguy cơ nhiễm HIV.

Theo các chuyên gia, thế hệ trẻ ngày nay tiếp cận thông tin về HIV nhanh và đa chiều hơn nhờ mạng xã hội, chiến dịch tuyên truyền và giáo dục giới tính sớm. Tuy nhiên, hiểu biết không đồng nghĩa với hành động đúng. Việc duy trì quan hệ an toàn, xét nghiệm định kỳ và sử dụng bao cao su khi quan hệ, sử dụng thuốc dự phòng vẫn là những biện pháp then chốt để phòng tránh lây nhiễm HIV.

Bác sĩ Đới Ngọc Anh nhấn mạnh: “Chúng ta cần nhìn nhận HIV như một bệnh mạn tính có thể kiểm soát, thay vì nỗi sợ. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là phòng ngừa ngay từ đầu. Khi các bạn trẻ biết yêu thương bản thân đúng cách, họ cũng đang bảo vệ người khác”.