Nam đầu bếp 32 tuổi phù thận cấp tính vì 1 thói quen uống nước không ít người vẫn làm mỗi ngày

Trường hợp nêu trên là một đầu bếp 32 tuổi họ Vương gần đây đã phải cấp cứu vì đau lưng dữ dội, mô tả cơn đau như "bị đâm vào lưng bằng kim; đau đến nỗi chân run bần bật". Qua kiểm tra, bác sĩ phát hiện có máu trong nước tiểu bệnh nhân, chụp X-quang cho thấy các triệu chứng của hội chứng thận hư cấp tính.

Bác sĩ cho biết bệnh nhân bị sỏi thận từ thời trung học do đam mê thể thao ngoài trời và đổ mồ hôi nhiều mỗi ngày, nhưng lại uống các loại đồ uống lắc tay thay vì nước. Lúc đó, anh ta được khuyên nên uống nhiều nước hơn. Không ngờ, nhiều năm sau, bệnh nhân bị đau lưng dữ dội sau khi tan làm về nhà. Cơn đau dữ dội đến mức anh đổ mồ hôi lạnh và không thể đứng vững, buộc anh phải đi khám ngay lập tức.

Kết quả chụp chiếu cho thấy đoạn trên của niệu quản trái bệnh nhân bị tắc nghẽn bởi một viên sỏi kích thước khoảng 5x7mm, khiến nước tiểu không thể thoát ra ngoài một cách trơn tru. Không chỉ niệu quản bị sưng, mà thận còn bị phù thận cấp tính. Kết quả xét nghiệm nước tiểu cũng xác nhận có tiểu máu, khẳng định sỏi thận là nguyên nhân gây bệnh.

Đội ngũ y tế đã khẩn trương tiến hành tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung kích (ESWL). Sỏi được tống ra khỏi cơ thể vào ngày hôm sau. Khi bệnh nhân quay lại tái khám một tuần sau đó, thận bị sưng trước đó đã trở lại bình thường, cuối cùng cũng mang lại cho bệnh nhân sự nhẹ nhõm. Sau khi được hỏi, bệnh nhân thừa nhận rằng anh thường xuyên uống trà sữa trân châu, trà đen và các loại đồ uống lắc tay khác, "uống như nước mỗi ngày".

Ngoài ra, công việc bếp núc thường khiến anh đổ mồ hôi nhiều, nhưng anh không có thời gian để bổ sung nước, dẫn đến sỏi thận tái phát. Anh nhấn mạnh: "Tôi sẽ không bao giờ dám làm như vậy nữa".

Bác sĩ chỉ ra rằng, mặc dù viên sỏi không lớn, nhưng niệu quản lại rất hẹp, nếu bị tắc nghẽn, nó có thể dễ dàng gây đau dữ dội và dẫn đến phù thận. Trong trường hợp này, phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể không xâm lấn có thể được sử dụng để hoàn thành điều trị mà không gây ra bất kỳ vết thương nào. Ngoài ra, phương pháp điều trị này rất phù hợp với sỏi thận hoặc sỏi niệu quản có kích thước nhỏ hơn 2 cm và ở vị trí thích hợp. Trong quá trình điều trị, sóng xung kích năng lượng cao được sử dụng để tập trung chính xác vào viên sỏi từ bên ngoài cơ thể, có thể phá vỡ viên sỏi thành các hạt nhỏ, sau đó được đào thải tự nhiên qua đường tiểu. Thời gian điều trị khoảng 40 đến 60 phút.

Ông cũng nhắc nhở mọi người rằng mùa hè là mùa cao điểm hình thành sỏi đường tiết niệu, đặc biệt là ở các nhóm người như đầu bếp, công nhân xây dựng và tài xế giao hàng, những người phải làm việc nhiều giờ trong môi trường nhiệt độ cao. Nếu họ đổ mồ hôi quá nhiều mà không bổ sung nước kịp thời, nước tiểu sẽ trở nên quá đặc, dẫn đến sự lắng đọng dần các chất như canxi, oxalat và axit uric trong thận. Ngoài ra, các loại đồ uống như trà sữa trân châu, trà đặc và cà phê chứa nhiều oxalat và đường, cũng có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi canxi oxalat.

Ông gợi ý rằng người lớn nên uống ít nhất 2.000 đến 3.000ml nước lọc mỗi ngày, với điều kiện nước tiểu có màu vàng nhạt hoặc trong suốt. Nếu bạn dễ đổ mồ hôi, bạn nên tăng lượng nước uống lên nhiều hơn nữa.

Về chế độ ăn uống, hãy tránh ăn quá nhiều muối và giảm lượng tiêu thụ các thực phẩm giàu oxalate như rau bina, sô cô la, các loại hạt và trà đặc. Duy trì lượng canxi cân bằng cũng sẽ giúp giảm hấp thụ oxalate. Nếu bạn bị đau lưng dưới đột ngột, dữ dội, tiểu ra máu, buồn nôn, nôn mửa hoặc tiểu đau, hãy đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt để tránh trì hoãn điều trị và gây tổn thương thận.

Nguồn và ảnh: Health 2.0