Từng là nguyên liệu phổ biến trong ẩm thực phương Tây nhờ giá thành rẻ và giá trị dinh dưỡng cao, các loại thịt nội tạng động vật ngày nay đã dần nhường chỗ cho những phần thịt nạc quen thuộc. Dù vậy, tại nhiều quốc gia trên thế giới, thịt nội tạng vẫn giữ vị trí quan trọng trong văn hóa ẩm thực truyền thống.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc loại bỏ hoàn toàn nội tạng khỏi thực đơn có thể khiến chúng ta bỏ lỡ một nguồn dưỡng chất rất phong phú. Trong bài viết trên báo Anh Mirror, thịt nội tạng thậm chí còn được ví như "loại thịt tốt nhất thế giới", cực kỳ giàu dinh dưỡng, đặc biệt chứa nhiều vitamin nhóm B như vitamin B12 và folate.

Nội tạng động vật chứa nhiều dưỡng chất quan trọng

Những loại nội tạng phổ biến nhất thường đến từ bò, lợn, cừu, dê, gà và vịt.

Bên cạnh vitamin B12 và folate, nhóm thực phẩm này còn cung cấp nhiều khoáng chất quan trọng như: sắt, magiê, selen, kẽm. Ngoài ra, nội tạng còn chứa các vitamin tan trong chất béo gồm: vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K.

Theo các chuyên gia tại phòng khám London Obesity Clinic, nhiều khoáng chất trong nội tạng có vai trò hỗ trợ ngăn ngừa tổn thương do gốc tự do, giảm nguy cơ thiếu máu, tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ quá trình lành vết thương.

Nhiều khoáng chất trong nội tạng có vai trò hỗ trợ ngăn ngừa tổn thương do gốc tự do, giảm nguy cơ thiếu máu, tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ quá trình lành vết thương.

Không chỉ vậy, đây còn là nguồn protein chất lượng cao rất đáng chú ý.

Trong danh sách những thực phẩm giàu dinh dưỡng nhất dành cho con người, thịt nội tạng động vật được xếp cùng nhóm với rau lá xanh đậm, cá, các loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ như hàu và nghêu, cũng như trứng.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng không có loại thực phẩm nào có thể cung cấp đầy đủ mọi dưỡng chất cần thiết. Vì vậy, chế độ ăn đa dạng vẫn là yếu tố quan trọng nhất.

Những loại nội tạng được tiêu thụ phổ biến nhất

Một số loại nội tạng được sử dụng rộng rãi trong ẩm thực gồm:

Gan

Gan thường được mô tả là “siêu dinh dưỡng” trong nhóm nội tạng, thậm chí được ví như “viên đa vitamin của tự nhiên”.

Gan thường được mô tả là “siêu dinh dưỡng” trong nhóm nội tạng.

Lưỡi

Lưỡi động vật là món ăn phổ biến ở nhiều nền ẩm thực nhờ hương vị đặc trưng và hàm lượng dinh dưỡng đáng kể.

Tim

Tim chứa nhiều protein cùng các vi chất quan trọng hỗ trợ hoạt động của cơ thể.

Thận

Thận là nguồn cung cấp vitamin nhóm B và khoáng chất khá dồi dào.

Óc

Ở nhiều quốc gia, óc được xem là món ăn đặc sản. Đây cũng là nguồn cung cấp axit béo omega-3 đáng chú ý.

Vì sao nội tạng được đánh giá cao về dinh dưỡng?

Một bài viết trên chuyên trang sức khỏe Healthline, được rà soát bởi chuyên gia dinh dưỡng Kathy W. Warwick – người có hơn 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và giáo dục bệnh tiểu đường – đã giải thích lý do nội tạng được đánh giá cao về mặt dinh dưỡng.

Theo bài viết, thành phần dinh dưỡng của nội tạng có thể khác nhau tùy loại động vật và từng cơ quan cụ thể. Tuy nhiên, phần lớn nội tạng đều có mật độ dinh dưỡng rất cao.

Healthline nhận định rằng nhiều loại nội tạng thậm chí giàu dưỡng chất hơn cả thịt cơ thông thường.

Đặc biệt, nội tạng chứa hàm lượng cao: vitamin B12, folate, sắt, magiê, selen, kẽm, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K.

Ngoài ra, đây còn là nguồn protein hoàn chỉnh, cung cấp đủ 9 axit amin thiết yếu mà cơ thể cần để duy trì các hoạt động sống.

Tại Việt Nam, nội tạng động vật từ lâu đã là một phần quen thuộc trong văn hóa ẩm thực dân gian. Từ bát cháo lòng, đĩa dồi trường, lòng lợn luộc, cho đến các món tim, gan, cật xào, người Việt đã tận dụng rất nhiều phần nội tạng để chế biến món ăn. Trong bối cảnh đời sống còn khó khăn trước đây, nội tạng thường có giá rẻ hơn thịt nạc nhưng lại cung cấp nguồn dinh dưỡng dồi dào, giúp nhiều gia đình cải thiện bữa ăn.

Không chỉ xuất hiện trong bữa cơm thường ngày, nhiều món từ nội tạng còn trở thành đặc sản vùng miền và được yêu thích cho đến ngày nay. Điều này cho thấy nội tạng không phải là thực phẩm xa lạ, mà đã gắn bó với thói quen ăn uống của người Việt qua nhiều thế hệ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng nên ăn quá nhiều

Dù có giá trị dinh dưỡng cao, nội tạng cũng tồn tại một nhược điểm đáng lưu ý: hàm lượng cholesterol khá lớn.

So với thịt nạc, nhiều loại nội tạng chứa lượng cholesterol cao hơn đáng kể.

Theo Healthline:

- 100g óc nấu chín chứa khoảng 2.000mg cholesterol.

- 100g thận chứa khoảng 716mg cholesterol.

- 100g gan chứa khoảng 381mg cholesterol.

Trong khi đó, lượng cholesterol được khuyến nghị mỗi ngày chỉ khoảng 300mg.

Vì vậy, các chuyên gia cho rằng nội tạng có thể là một phần của chế độ ăn cân bằng, nhưng nên được tiêu thụ với lượng hợp lý, đặc biệt đối với những người đang có vấn đề về mỡ máu hoặc bệnh tim mạch.

Dù không còn phổ biến như trước, nội tạng động vật vẫn là một trong những nguồn dinh dưỡng giàu vitamin, khoáng chất và protein nhất. Khi được sử dụng đúng cách và điều độ, đây có thể là thực phẩm giúp bổ sung nhiều dưỡng chất mà cơ thể cần.

(Theo Mirror)