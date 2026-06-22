Mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi trò chuyện thì bất ngờ có biểu hiện bất thường, cơ thể mất kiểm soát rồi đổ gục xuống ghế đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, nhưng hình ảnh này khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng bởi sự đột ngột và nguy hiểm của đột quỵ - căn bệnh có thể cướp đi tính mạng hoặc để lại di chứng nặng nề nếu không được cấp cứu kịp thời.

Ảnh cắt từ clip trên MXH





Đột quỵ có thể xảy ra bất cứ lúc nào

Nhiều người vẫn cho rằng đột quỵ chỉ xảy ra với người cao tuổi hoặc những người có tiền sử bệnh lý. Tuy nhiên, thực tế cho thấy căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa và có thể xuất hiện ở bất kỳ ai có yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, béo phì, hút thuốc lá, ít vận động hoặc căng thẳng kéo dài.

Điều đáng lo ngại là đột quỵ thường xảy ra rất đột ngột. Người bệnh có thể đang sinh hoạt, làm việc hoặc trò chuyện bình thường rồi bất ngờ xuất hiện các triệu chứng cấp tính. Chính vì vậy, việc nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo có ý nghĩa quyết định trong việc cứu sống người bệnh.

5 dấu hiệu cảnh báo đột quỵ cần đưa người bệnh đến viện ngay

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu người thân xuất hiện một trong những biểu hiện dưới đây, cần gọi cấp cứu hoặc nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ:

Đột ngột mất kiểm soát cơ thể

Người bệnh có thể bất ngờ lịm đi, ngã quỵ hoặc không thể giữ thăng bằng dù trước đó vẫn hoàn toàn tỉnh táo.

Méo miệng, yếu hoặc liệt một bên cơ thể

Một bên mặt bị xệ xuống, cánh tay hoặc chân yếu, không thể cử động bình thường là dấu hiệu điển hình của đột quỵ.

Nói khó hoặc không hiểu lời nói

Người bệnh đột ngột nói ngọng, nói lắp, không diễn đạt được ý hoặc không hiểu người khác đang nói gì.

Rối loạn thị lực

Thị lực giảm đột ngột, nhìn mờ hoặc mất thị lực ở một hoặc cả hai mắt.

Đau đầu dữ dội kèm chóng mặt

Xuất hiện cơn đau đầu dữ dội chưa từng có, kèm buồn nôn, chóng mặt, mất thăng bằng hoặc rối loạn ý thức cũng là dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý.

Làm gì khi nghi ngờ người thân bị đột quỵ?

Theo các bác sĩ, "thời gian là não". Mỗi phút chậm trễ có thể khiến hàng triệu tế bào thần kinh bị tổn thương không thể phục hồi. Vì vậy, khi nghi ngờ người bệnh bị đột quỵ, cần thực hiện đúng các bước sau:

Gọi cấp cứu hoặc nhanh chóng đưa người bệnh đến bệnh viện có đơn vị điều trị đột quỵ. Ghi nhớ chính xác thời điểm bắt đầu xuất hiện triệu chứng để bác sĩ đánh giá khả năng can thiệp. Để người bệnh nằm nghiêng an toàn nếu có dấu hiệu nôn hoặc giảm ý thức.

Đặc biệt, không nên tự ý cạo gió, chích máu đầu ngón tay, bấm huyệt hay cho người bệnh uống thuốc khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế. Những biện pháp truyền miệng này không có tác dụng điều trị đột quỵ, thậm chí có thể làm mất "thời gian vàng" để cứu sống người bệnh.

Chủ động phòng ngừa đột quỵ từ sớm

Các chuyên gia khuyến cáo mỗi người nên kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện và kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu hay bệnh tim mạch.

Bên cạnh đó, duy trì chế độ ăn lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia và ngủ đủ giấc cũng là những biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ đột quỵ.

Đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội là lời nhắc nhở rằng đột quỵ có thể xảy ra bất cứ lúc nào và với bất kỳ ai. Trang bị kiến thức để nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo và xử trí đúng cách sẽ giúp tăng cơ hội cứu sống người bệnh cũng như hạn chế tối đa những di chứng đáng tiếc.