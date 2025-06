"Sa Vào Tình Yêu Cuồng Nhiệt Của Chúng Ta" là phim ngôn tình mang hơi thở thanh xuân đang được quan tâm nhất lúc này. Bộ phim do hai diễn viên trẻ là Vương An Vũ (vai Trần Lộ Chu) và Lưu Hạo Tồn (vai Từ Chi) đóng chính. Dù có nhiều tình tiết ngọt ngào cùng nhan sắc đẹp cả đôi của cặp nam nữ chính, "Sa Vào Tình Yêu Cuồng Nhiệt Của Chúng Ta" vẫn có điểm gây tranh cãi. Cụ thể, phim đã chiếu được nhiều tập và có những phân cảnh hôn nhau. Thế nhưng, nụ hôn của hai nhân vật chính là Trần Lộ Chu và Từ Chi không được quay cận, thay vào đó là mượn góc khác khiến khán giả cảm thấy mất hứng hoàn toàn. Nguyên nhân của những nụ hôn có cũng như không này được khán giả cho là do nữ chính không chịu đóng cảnh hôn.

Cặp đôi Trần Lộ Chu và Từ Chi của phim "Sa Vào Tình Yêu Cuồng Nhiệt Của Chúng Ta"

Ngoài ra, khán giả còn bày tỏ sự tiếc nuối cho nam chính Vương An Vũ vì vốn dĩ, sao nam sinh năm 1998 này đóng cảnh hôn rất giỏi. Điều này được thể hiện rõ nhất trong bộ phim "Con đường rực lửa" mà Vương An Vũ đóng cặp với nữ diễn viên Kim Thần.

Bộ phim "Con đường rực lửa" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Twentine. Phim xoay quanh mối tình chị em cách nhau 8 tuổi của La Na (Kim Thần) và Đoàn Vũ Thành (Vương An Vũ). La Na là một huấn luyện viên thể thao đầy cá tính và tràn đầy nhiệt huyết với công việc. Đoàn Vũ Thành là chàng trai trẻ có niềm đam mê với môn nhảy cao. Tình yêu giữa hai người nảy nở khi La Na trở thành huấn luyện viên của Đoàn Vũ Thành và theo thời gian, họ đã có một mối tình cháy bỏng.

Bộ phim "Con đường rực lửa" có rất nhiều cảnh hôn. Và phân cảnh nào cũng rất "rực cháy", phù hợp hoàn hảo với tên phim. Diễn xuất mà Kim Thần thể hiện trong những cảnh hôn này cho thấy sự điêu luyện của một nữ diễn viên đã có nhiều năm làm nghề, cùng không ít vai diễn ấn tượng. Trong khi đó, Vương An Vũ lại cho thấy sự cuồng nhiệt của chàng trai trẻ đang ra sức chinh phục chị đẹp của lòng mình. Các cảnh hôn này đóng vai trò quan trọng trong việc thể hiện tình yêu của cặp chính, giúp phản ứng hóa học giữa cả hai trở nên bùng nổ hơn. Những cảnh hôn của Vương An Vũ và Kim Thần khiến dân tình quắn quéo, thậm chí là có chút đỏ mặt nhưng vẫn vô cùng hài lòng.

Nhìn lại bộ phim "Sa Vào Tình Yêu Cuồng Nhiệt Của Chúng Ta" với những nụ hôn hời hợt, không có chút nhiệt huyết nào, khán giả cảm thấy tiếc nuối cho Vương An Vũ vì nam diễn viên đóng cảnh hôn rất thuyết phục. Không biết, việc nữ chính không chịu hôn có phải là chiêu marketing của đoàn làm phim "Sa Vào Tình Yêu Cuồng Nhiệt Của Chúng Ta" hay không nhưng nó đã khiến mạch phim bị ảnh hưởng rất nhiều, tính lãng mạn của phim ngôn tình cũng giảm mạnh và gây mất hứng cho khán giả.

Ảnh gif: Sưu tầm