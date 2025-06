Vừa qua, The First Night With The Duke (tạm dịch: Đêm Đầu Tiên Với Hoàng Tử) đã tung đoạn video hé lộ những phân cảnh thú vị của bộ phim. Ngay lập tức, nó đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng nhờ nội dung hấp dẫn, loạt câu thoại vừa hài vừa táo bạo, cùng với đó là diễn xuất cực duyên của cặp đôi chính Seohyun và Taecyeon.

Trong đoạn video được phát hành, nữ chính Cha Seon Chaek và hoàng tử Lee Beon đã trải qua một đêm ân ái mặn nồng với nhau. Vốn dĩ, Lee Beon ban đầu chỉ định xem Cha Seon Chaek như một trong số rất nhiều cô gái từng bước qua đời mình. Dẫu vậy, lần này anh lại có một cảm xúc khác và quyết định sẽ thành thân với cô.

Dẫu vậy, Lee Beon không hề biết rằng Cha Seon Chaek trước mắt này vốn không phải Cha Seon Chaek ban đầu, mà là một nữ sinh ở thế giới hiện đại xuyên vào tiểu thuyết. Và cũng vì thế, Cha Seon Chaek bị "sốc văn hóa" khi nam chính tiểu thuyết đòi cưới mình. Tất nhiên, ban đầu Cha Seon Chaek chẳng hề có tình cảm gì với Lee Beon. Dẫu vậy theo thời gian, một tình yêu sâu đậm được hình thành trong trái tim họ.

Vietsub: Nhà Tôi 3 Đời Xem Phim Hàn.

Sau khi xem trailer của The First Night With The Duke, netizen đang để lại nhiều phản hồi tích cực. Nhiều người bày tỏ cảm giác háo hức trước bầu không khí vừa lãng mạn, vừa hài hước mà bộ phim đem lại. Không chỉ vậy, sự mong chờ càng tăng thêm khi mà The First Night With The Duke lại chứng kiến màn kết hợp của 2 idol Kpop gen 2 đình đám.

Netizen bình luận về trailer của The First Night With The Duke:

- Cỡ này mà không coi thì tui có lỗi với trời đất, có lỗi với cái sự nghiệp đu idol gen 2 của tui quá đi. - Đây là sự kết hợp thế kỷ giữa SNSD và 2PM. - Ê, 2PM với SNSD toàn làm những cú chấn động. - Mang phim đến đây. - Cast này thì tui coi.

Nói thêm về cặp đôi diễn viên chính của The First Night With The Duke, cả hai từ lâu đều đã là những gương mặt rất quen thuộc với khán giả. Không chỉ được biết đến với vai trò thần tượng, họ còn để lại dấu ấn ở những bộ phim được công chúng yêu thích.

Seohyun và Taecyeon nên duyên trong phim ngôn tình cổ trang The First Night With The Duke.

Taecyeon bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2010. Một vài tác phẩm đáng chú ý anh từng tham gia với tư cách vai chính là Bay Cao Ước Mơ, Chiến Nào Ma Kia, Vincenzo hay Tội Ác Vô Hình. Trong khi đó, Seohyun từng có vai phụ gây thương nhớ ở Người Tình Ánh Trăng. Ngoài ra, cô cũng đóng chính các phim Thời Gian Còn Lại, Đời Tư và Bài Ca Của Lưỡi Kiếm.

Bộ phim The First Night With The Duke phát sóng vào các ngày thứ Tư và thứ Năm hàng tuần trên KBS2, bắt đầu từ 11/6.