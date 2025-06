Tháng 6 này, màn ảnh nhỏ Hàn Quốc chứng kiến nhiều bộ phim đáng mong chờ được lên sóng và một trong số đó bao gồm Head Over Heels. Tác phẩm này thuộc thể loại lãng mạn - hài hước - kỳ ảo, có sự tham gia của cặp đôi nhan sắc Cho Yi Hyun và Choo Young Woo. Họ lần lượt vào vai Park Seong A và Bae Gyeon U, hai nhân vật chính trong phim.

Park Seong A là một học sinh trung học, nhưng vào ban đêm, cô lại là một pháp sư có tên là Tiên Nữ Cheon Ji. Khi hành nghề pháp sư, cô che một phần khuôn mặt để giấu đi danh tính thật. Cô nổi tiếng với cái tên Tiên Nữ Cheon Ji và rất bận rộn khi mà luôn có những khách hàng tìm đến để hỏi về tương lai, vận mệnh, bệnh tật...

Trailer phim Head Over Heels (Vietsub: Nhà Tôi 3 Đời Xem Phim Hàn)

Một buổi tối nọ, Bae Gyeon U cùng mẹ tìm đến. Park Seong A đã phải lòng cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cô lại phát hiện ra rằng cậu sắp phải đối mặt với cái chết. Mối duyên định mệnh giữa hai người chưa dừng lại ở đây khi mà vào ngày hôm sau, Bae Gyeon U chuyển trường, trở thành bạn học của cô. Và rồi, Park Seong A đưa ra một quyết định sẽ cứu cậu khỏi bàn tay số phận.

Nói thêm về dàn diễn viên phim Head Over Heels, Cho Young Woo không phải là một ngôi sao hạng A, tuy nhiên anh chàng lại đang có sự nghiệp đầy hứa hẹn khi liên tục được góp mặt trong những dự án đạt thành tích tốt. Hồi năm ngoái, Cho Young Woo đóng bộ phim cổ trang đình đám Chuyện Nàng Ok. Trong giai đoạn đầu năm nay, anh là một trong những mảnh ghép tạo nên thành công cho siêu phẩm đề tài y khoa Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương. Tháng 6 này, ngoài Head Over Heels thì mỹ nam sinh năm 1999 còn xuất hiện trong phim Mercy For None của So Ji Sub. Đáng chú ý, ở tất cả các bộ phim này, anh chàng đều đảm nhận nhân vật thuộc tuyến chính.

Choo Young Woo và Cho Yi Hyun đóng chính phim Head Over Heels.

Cả hai từng hợp tác ở School 2021.

Về phần Cho Yi Hyun, cô từng xuất hiện với tư cách nự phụ trong 2 mùa của siêu phẩm Những Bác Sĩ Tài Hoa. Cô cũng đóng chính trong bộ phim sinh tồn gây sốt một thời Ngôi Trường Xác Sống. Đặc biệt, Cho Yi Hyun và Cho Young Woo từng hợp tác khi cùng đóng chính trong phim School 2021. Dù ở bộ phim này họ không yêu nhau, nhưng điều đó vẫn khiến cho màn tái hợp sau 4 năm được các fan hết sức mong chờ.

Netizen bình luận về màn tái hợp của cặp đôi Cho Young Woo và Cho Yi Hyun trong Head Over Heels:

- Hóng quá trời ơi, mê cái vibe này thật sự.

- Ê não tui tự nổ sau tất cả mình lại trở về với nhau.

- Có biết là tui đợi cái ngày này lâu lắm rồi không.

- 2 anh chị đẹp đôi ghê.

- OTP của tui, hóng.

- Nội dung đúng gu mình luôn, cực thích mấy phim tâm linh, ma quỷ, pháp sư, phù thủy.