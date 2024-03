Thời điểm hiện tại, bộ phim "Nữ hoàng nước mắt" đang gây bão nhờ nội dung cực thu hút và diễn xuất đỉnh của cặp đôi Kim Soo Hyun - Kim Ji Won. Trong phim, Kim Soo Hyun vào vai Baek Hyun Woo, chàng trai xuất thân tỉnh lẻ làm rể của gia đình tài phiệt sở hữu tập đoàn lớn bậc nhất Hàn Quốc là Queens Group. Kim Ji Won đảm nhận nhân vật Hong Hae In, vợ của Baek Hyun Woo, cháu gái của chủ tịch tập đoàn.

Thông thường ở các cuộc hôn nhân, người phụ nữ được gả về nhà chồng. Nhưng với Baek Hyun Woo, anh lại được gả vào nhà vợ. Vì xuất thân kém, Baek Hyun Woo phải chịu đủ thứ áp lực, sống khép nép trước mặt các thành viên gia đình vợ. Ngày mừng thọ 60 tuổi của bố, Baek Hyun Woo không thể về. Chẳng những vậy, anh cùng toàn bộ cháu rể của gia đình còn phải xuống bếp vào mỗi dịp giỗ chạp.

Mới đây, không ít netizen đang chia sẻ mạnh tay dòng caption như "cà khịa" nam chính Kim Soo Hyun: "The three rings of every marriage: engagement ring, wedding ring, and suffering" (tạm dịch: "Ba loại nhẫn cuộc hôn nhân nào cũng có: Nhẫn cầu hôn, nhẫn cưới và nhẫn nhục"). Sau khi đọc dòng caption hài hước này, dĩ nhiên đã có rất nhiều khán giả không nhịn nổi cười.

"Nữ hoàng nước mắt" đứng thứ 7 trong danh sách 10 phim bộ không dùng ngôn ngữ Anh được xem nhiều nhất trên Netflix trong tuần từ 4/3 đến 10/3.

Tại Việt Nam, màn kết hợp của Kim Soo Hyun và Kim Ji Won cũng đang gây sốt.

Nói thêm về "Nữ hoàng nước mắt", hiện tại bộ phim đang tạo nên sức hút cực khủng. Tác phẩm này mở màn với rating 5,853% ở tập 1 và tăng mạnh lên mức 8,660% ở tập 2. Lượt người xem cũng tăng từ 1,519 triệu lên 2,064 triệu.

Tại Việt Nam, "Nữ hoàng nước mắt" hiện đang độc chiếm ngôi vị đầu bảng trong top 10 phim bộ được xem nhiều nhất trên Netflix. Ở bảng xếp hạng toàn cầu dành cho những phim không dùng ngôn ngữ Anh, "Nữ hoàng nước mắt" đang xếp ở vị trí thứ 7.

Bộ phim "Nữ hoàng nước mắt" do Kim Soo Hyun và Kim Ji Won đóng chính chiếu vào các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trên tvN.