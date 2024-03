Tiếp nối những diễn biến cuối tập trước, Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) tập 2 mở đầu với màn kịch của Hyun Woo (Kim Soo Hyun). Anh sốc trước tin vợ mình, Hae In (Kim Ji Won), chỉ còn sống được 3 tháng. Thực tế, Hyun Woo không hề buồn, anh thậm chí còn vui và nằng nặc bắt vợ đi khám lại lần nữa để xác nhận có thực sự cô sắp chết. Hyun Woo cho rằng đây là cơ hội để mình có thể dứt khỏi gia đình tài phiệt mà không cần ly hôn, đấu tố nhau ở tòa.

Nửa đầu của tập 2 là loạt tình huống hài hước, khi Hyun Woo cố gắng tỏ ra thân mật, quan tâm Hae In đến mức thái quá. Bởi lẽ trước đó, bạn thân của anh là một luật sư chuyên ly hôn, đã khuyên Hyun Woo tìm cách nối lại tình xưa với vợ để... được hưởng quyền thừa kế. Thái độ lạ của Hyun Woo khiến Hae In nghi ngờ nhưng cũng có phần vui vẻ. Cho đến khi thấy Hyun Woo tìm hiểu về việc phép màu có thể xảy ra, giúp Hae In chiến thắng bệnh tật, Hae In mới thực sự tin là chồng quan tâm mình. Trên thực tế, Hyun Woo chỉ đang tìm kiếm những thông tin này vì lo vợ sẽ... thoát chết. Anh không ngờ hành động của mình khiến Hae In quyết tâm chiến đấu với bệnh tật vì với cô, Hyun Woo là người duy nhất không muốn cô chết.

Tập 2 cũng hé lộ sự xuất hiện của những nhân vật mới, đặc biệt là Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon), một tài phiệt siêu giàu, từng thích Hae In nhưng có vẻ giữa họ đã kết thúc không mấy êm đẹp. Họ gặp lại nhau tại một buổi tiệc lớn, nơi quá nửa số khách mời đều muốn tiếp cận Eun Sung để xin hợp tác, Hae In cũng là một trong số đó. Đây cũng là lần đầu tiên Hyun Woo gặp Eun Sung. Dù ban đầu bực tức khi nghĩ tại sao người Hae In chọn kết hôn là mình mà không phải Eun Sung nhưng khi thấy vợ thân mật với người cũ, Hyun Woo lại có ý ghen tuông.

Cuối tập 2, gia đình của Hae In cùng Eun Sung đi săn trong rừng, đây là một thú vui của ông nội Hae In. Có người đã cố tình lên kế hoạch để Hae In đi săn ở khu vực có lợn rừng. Trong lúc bệnh tình tái phát khiến Hae In mất phương hướng, một con lợn rừng đã lao về phía cô. May mắn khi Hyun Woo đã kịp xuất hiện, một nhát súng hạ gục con lợn rừng.

Tập 2 lên sóng lập tức gây loạt tranh cãi. Nhiều khán giả không thích cách biên kịch lồng ghép những tình tiết hài hước hơi vô duyên bằng cách để Hyun Woo mong vợ mình chết. "Biết là phim cố tình hài kịch hóa nhiều chi tiết nhưng mà vẫn bị cấn việc ông chồng biết tin vợ sống được 3 tháng nữa không những không buồn mà còn vui và mong chờ ấy", "Dù ghét bả nhưng thấy vui khi vợ của mình sắp chết là hơi kỳ. Tính ra bả đâu làm gì đáng để bị ghét đến mức thế?", "Coi tập 1 thấy ổn ổn, sao tập 2 vô duyên vậy?", "Ủa bị nhà vợ đày đọa nhưng vợ lạnh lùng thôi chứ đã làm gì đến mức để phải bị vui mừng khi mình sắp chết vậy đâu trời",... Đây là một số những bình luận của khán giả sau khi xem tập 2.

Dù gây tranh cãi nhưng rating Queen of Tears vẫn tăng mạnh ở tập 2. Cụ thể con số lên tới 8,7%, tăng 2,8% so với tập 1.

Nguồn ảnh: tvN