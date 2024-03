Sau một thời gian dài khiến khán giả mong chờ khi đã hoãn chiếu suốt nhiều tháng, Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) của Kim Soo Hyun - Kim Ji Won đã chính thức ra mắt. Tập 1 của phim nhận về rất nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Từ diễn xuất hoàn hảo, độ hào nhoáng về mặt hình ảnh cho tới những tình tiết khiến khán giả cười ra nước mắt xoay quanh nam chính,... tất cả tạo nên một tổng thể vô cùng thú vị. Tập 1 nhờ vậy cũng ra mắt với thành tích ấn tượng, rating chạm mốc 5,9%. Nó là một khởi đầu tốt khi giúp phim đứng đầu trong khung giờ chiếu trên cả các kênh tối 9/3 vừa qua tại Hàn Quốc.



Tâm điểm của tập 1 là màn trình diễn quá hài hước đến từ Kim Soo Hyun

Tập một mở đầu với cuộc phỏng vấn của Hyun Woo (Kim Soo Hyun) và Hae In (Kim Ji Won), cặp vợ chồng đã kết hôn 3 năm và không hề hạnh phúc. Họ kể về quá khứ của mình, thời điểm Hae In làm thực tập ở tập đoàn của gia đình mà Hyun Woo thì không biết thân phận của vợ. Vì thấy Hae In luôn làm hỏng mọi chuyện nên Hyun Woo mới ân cần quan tâm, sau đó là cảm nắng và tỏ tình, đến khi phát hiện ra Hae In là tiểu thư tập đoàn Queens, Hyun Woo sốc tới mức xin nghỉ việc. Lúc này Hae In ngồi trực thăng tới nông trường nhà Hyun Woo, bày tỏ tình cảm, kết quả hai người quyết định vượt mọi rào cản về địa vị để kết hôn. Hôn lễ thế kỷ diễn ra, thu hút sự chú ý cực lớn từ truyền thông.

Hyun Woo - Hae In thuở mới hẹn hò và kết hôn

Ba năm sau đám cưới, tức là thời điểm hiện tại, Hyun Woo cứ như đang sống ở địa ngục. Thân là giám đốc nhưng thực chất anh chỉ là cấp dưới của vợ, bố vợ và ông vợ, chuyên giải quyết những rắc rối mà gia đình nhà vợ gây ra, thậm chí còn phải vào bếp nấu nướng mỗi khi gia đình có giỗ. Hae In - người từng hứa sẽ không bao giờ để anh khóc nay lại là kèo trên, không bao giờ chịu lắng nghe chồng. Cuộc sống như địa ngục khiến Hyun Woo ghét cay ghét đắng vợ mình và luôn muốn được ly hôn nhưng không thể. Anh thậm chí còn phải tìm đến bác sĩ tâm lý vì bị căng thẳng quá độ.

Cuộc sống ác mộng khiến Hyun Woo không thể dành thời gian cho bản bản thân và bố mẹ ruột. Thế nhưng anh chỉ thực sự đi đế quyết định sẽ dứt khoát ly hôn khi biết sự thật rằng ngay từ khi mới kết hôn, Hae In đã soạn một bản di chúc, rằng nếu mình có vấn đề gì thì chồng không được thừa kế bất cứ thứ gì. Khi Hyun Woo về nhà và thông báo điều này, cả gia đình đều phản đối bởi trong mắt họ, Hyun Woo đang có cuộc sống trong mơ mà mọi đàn ông Hàn đều mong ước.

Cuối tập 1, Hyun Woo về nhà vợ và dự định đưa đơn ly dị. Ai ngờ Hae In lại thông báo một tin dữ, rằng cô chỉ có thể sống thêm 3 tháng nữa, điều đó khiến Hyun Woo rất sốc và đã giấu kín tờ đơn. Anh rưng rưng ngay trước mặt vợ, nói lời yêu trong khi Hae In giữ thái độ vô cùng bình thản.

Sau khi lên sóng tập 1, Queen of Tears nhận về cơn mưa lời khen từ khán giả, nhất là Kim Soo Hyun, người có màn trình diễn quá duyên dáng, xứng đáng với danh hiệu "ông hoàng cát-xê phim Hàn". Kim Ji Won cũng cho thấy sự biến đổi rõ nét so với những bộ phim trước và ghi điểm bởi phần tạo hình xuất sắc của mình. "Lâu rồi mới có một phim đã như vậy, cười khóc có đủ ngay từ tập 1. Kim Soo Hyun quá đỉnh.", "Chỉ một tập mà cảm xúc như đi tàu lượn. Nam nữ chính đều xuất sắc nên xem đã thực sự", "Mê thần thái nữ chính, Kim Soo Hyun thì chưa bao giờ hề như thế, xem mà cười lên cười xuống", "Phim hay ngất thật sự, ước ra một lượt 16 tập",... là một vài bình luận của khán giả sau khi xem tập 1.

Nguồn ảnh: tvN