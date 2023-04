Nam chính 'no gạch' ở phim có rating đỉnh nhất tuần qua: 'Trai xấu' được ship với chị đẹp đắt giá, 20 năm mới được đóng chính

Doctor Cha là bộ phim mới lên sóng được hai tuần của đài JTBC. Trong tuần lên sóng thứ hai, rating phim đã cán mốc hai chữ số với thành tích cụ thể là 11,2%. Con số này khiến Doctor Cha trở thành bộ phim có màn tăng trưởng rating xuất sắc nhất tuần qua khi vốn dĩ tập điều tiên của phim chỉ ghi nhận con số chưa tới 5%.

Sau 4 tập phim đầu tiên, khán giả vô cùng ấn tượng với nam chính của phim - Kim Byung Chul, người vào vai Seo In Ho - gã chồng tệ bạc, hèn kém đã thế còn sợ mẹ và tơ tưởng tới người khác. Khi Cha Jung Sook (Uhm Jung Hwa) bị bệnh phải ghép gan, chính việc In Ho quyết định không hiến gan vì sợ ảnh hưởng sức khỏe, vì mẹ và nhân tình cấm cản, đã trở thành giọt nước tràn ly khiến Jung Sook quyết định làm lại cuộc đời. Dù nhân vật In Ho bị khán giả ném đá không ít nhưng nam diễn viên Kim Byung Chul với lối diễn xuất hài hước lại khiến người xem không thể ghét nổi. Cùng tìm hiểu về nam diễn viên này!

Tắc kè hoa màn ảnh tròn 20 năm mới có vai chính truyền hình đầu tay

Với các khán giả mê phim Hàn, Kim Byung Chul là gương mặt vô cùng quen thuộc bởi anh từng đóng phụ hoặc thứ chính trong rất nhiều tựa phim đình đám. Sinh năm 1974, Kim Byung Chul bắt đầu đóng phim từ năm 2003 với một vai phụ trong phim điện ảnh Once Upon a Time in a Battlefield. Không có ngoại hình nổi bật nên anh không có hội đóng chỉnh, liên tục quanh quẩn với những vai phụ ít tiếng tăm. Phải tới năm 2016, khi đảm nhận một vai phụ trong bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời, Kim Byung Chul mới bắt đầu được khán giả chú ý nhiều hơn.

Hậu Duệ Mặt Trời

Hai năm sau đó, vai phụ ở siêu phẩm SKY Castle khiến cái tên Kim Byung Chul tỏa sáng hơn bao giờ hết. Cũng nhờ con sốt này mà chỉ một năm sau, Kim Byung Chul có được vai thứ chính đầu tiên trong bộ phim Doctor Prisoner, xuất hiện bên cạnh Nam Goong Min và Kwon Nara, sau đó là Sisyphus: The Myth, đóng cùng Park Shin Hye. Tuy nhiên những bộ phim này không quá thành công về mặt danh tiếng nên khán giả vẫn đa phần nhớ tới Kim Byung Chul thông qua loạt vai phụ đa màu sắc ở loạt bom tấn đình đám. Phải tới năm nay, năm 2023, Kim Byung Chul mới có vai chính truyền hình đầu tiên trong sự nghiệp ở Doctor Cha. Và lần này anh tiếp tục cho khán giả thấy một sắc mới của mình khi vào vai một kẻ phản diện... hài hước.

Người đàn ông tham vọng ở SKY Castle

Phản diện gây cười ở Doctor Cha

Ác ma gây ám ảnh ở Goblin

Kẻ gây ra đại dịch zombie ở Ngôi Trường Xác Sống

"Trai xấu" được đẩy thuyền nhiệt tình với chị đại đắt giá

SKY Castle không chỉ là bom tấn để đời đẻ Kim Byung Chul thăng hạng sự nghiệp mà còn là tác phẩm giúp anh được gán ghép với chị đẹp đắt giá xứ Hàn - Yoon Se Ah. Trên phim, họ đóng vai một cặp vợ chồng. Tuy không có nhiều cảnh mật ngọt trên phim nhưng ở ngoài đời, họ lại dành cho nhau những cử chỉ rất thân mật, trìu mến. Bạn diễn Jo Jae Yoon từng tuyên bố rằng cả Yoon Se Ah và Kim Byung Chul đều đang độc thân, chưa kết hôn và rất thân thiết ở ngoài đời. Jo Jae Yoon cũng tiết lộ rằng Kim Byung Chul từng nói rằng mình thích Yoon Se Ah khi được hỏi về đối phương.

Theo các hình ảnh từ hậu trường có thể thấy, Kim Byung Chul và Yoon Se Ah rất thân thiện kể từ những ngày đọc kịch bản đầu tiên. Kim Byung Chul thậm chí còn học theo những cử chỉ dễ thương để chiều lòng Se Ah. Trước sự thân thiết của hai người, cả ekip SKY Castle đều nhiệt tình ủng hộ. Về phần khán giả, dù Kim Byung Chul có phần kém sắc so với mỹ nhân đắt giá Yoon Se Ah nhưng khán giả vẫn vô cùng ủng hộ, "chèo thuyền" mong họ thực sự đến với nhau.

