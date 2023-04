Loạt phim Hàn dở tệ nhưng vẫn hot nhờ dàn cast “gánh còng lưng”: Cái tên cuối làm khán giả "xỉu lên xỉu xuống" suốt 1 năm

Không phải dự án nào sở hữu dàn cast khủng, được yêu thích cũng được đánh giá cao về chất lượng. Có không ít phim Hàn bị chê về nội dung, song bằng cách nào đó vẫn thu về thành tích ổn nhờ dàn diễn viên nỗ lực hết sức.



My Roommate Is A Gumiho

Ngay từ khi công bố dự án, Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Gumiho đã thu hút sự chú ý đông đảo nhờ 2 cái tên diễn chính. Cả Jang Ki Yong và Hyeri đều là những diễn viên trẻ hàng đầu màn ảnh, và ai nấy đều trông chờ cặp đôi làm nên chuyện với phim mới.

Tuy nhiên, bộ phim đã lập tức khiến người xem thất vọng vì nội dung nhàm chán, không xứng tầm với dàn diễn viên hot. Rất may là khán giả vẫn cố gắng "cầm cự" cho đến khi kết thúc, giúp phim có rating ổn định và chưa từng rời khỏi top 3 của đài tvN năm 2021.

My Sassy Girl

Thông tin remake siêu phẩm Cô Nàng Ngổ Ngáo của "mợ chảnh" Jun Ji Hyun vào năm 2017 khiến khán giả một thời háo hức. Phim được "chế biến lại" theo hướng cổ trang, còn có đại mỹ nam Joo Won đóng chính nên được dự đoán không thể nào thất bại.

Đúng như vậy, phim không thất bại nhờ vào "phản ứng hoá học" của Joo Won và đàn em Oh Yeon Seo. Ngoài ra, nội dung phim gây thất vọng nặng, kém xa với phiên bản hiện đại trước đó. May mắn là phim kết thúc với rating 11,4%, con số khá cao so với chất lượng thật của dự án.

Hwarang

Dự án Hwarang quy tụ dàn diễn viên cực khủng, toàn sao hạng A của thời điểm hiện tại. Đây cũng là bộ phim "se duyên" cho các mỹ nam Park Seo Joon, Park Hyung Sik và V (BTS) thành bạn thân với nhau. Khó có thể tưởng tượng một siêu phẩm như Hwarang lại thất bại.

Bộ phim khi lên sóng bị chê thậm tệ về cốt truyện, ngoài ra còn có tạo hình dàn nhân vật xấu bậc nhất làng phim cổ trang Hàn. Tuy nhiên với diễn xuất tự nhiên, dễ thương và sự ủng hộ to lớn từ fan của mỗi diễn viên, Hwarang vẫn có thành tích tạm ổn và mang về nhiều đề cử về diễn xuất cá nhân.

Squid Game

Kể từ khi được phát hành, Squid Game đã gặp phải hàng loạt tranh cãi về nội dung, bị nghi "đạo nhái" nhiều phim sinh tồn của Nhật Bản. Ngoài ra, cấu tạo trò chơi trong phim cũng bị chê nhàm chán, thiếu sức hút và sự độc bản.

Ấy vậy mà Squid Game vẫn trở thành "cơn sốt" toàn cầu, được đề cử và chiến thắng giải quốc tế như Quả cầu vàng và Emmy. Yếu tố lớn nhất đưa phim đến gần với khán giả là dàn diễn viên cực chất, từ Lee Jung Jae đến "phản diện" Park Hae Soo, cameo Gong Yoo và cả dàn sao mới như Lee Yoo Mi, Jung Ho Yeon...

Penthouse

Khó có thể nghĩ ra bộ phim nào trở thành "cơn sốt" chỉ nhờ duy nhất dàn diễn viên như Penthouse - Cuộc Chiến Thượng Lưu. Ra mắt 3 phần phim trong vòng 1 năm, Penthouse đưa khán giả vào "chuyến tàu lượn cảm xúc" từ háo hức, phấn khích đến thất vọng, ngán ngẩm.

Biên kịch Kim Soon Ok ngày nào cũng bị người xem "réo tên" vì những cú lèo lái kịch bản "khét" đến mức vô lý. Nhiều bất ngờ gây sốc, nhiều nhân vật chết đi sống lại làm cho Penthouse đánh mất chất lượng. Bù lại, diễn xuất nhập tâm đến xuất thần của dàn diễn viên, đỉnh điểm là "ác nữ" Kim So Yeon, đã giúp Penthouse giữ vững thành tích đến tập cuối, lọt top 10 phim Hàn có lượt xem cao nhất từ trước đến nay.

