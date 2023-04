Khán giả "phát sốt" với phim Hàn đang hạng 1 toàn cầu, diễn xuất đỉnh nhưng nội dung gây tranh cãi?

Sau những dự án "làm mưa làm gió" với nhân vật nữ trung tâm như The Glory hay Kill Boksoon, màn ảnh Hàn tiếp tục chiêu đãi khán giả một bộ phim mới với tuyến diễn viên tương tự - Queenmaker (Phong Hậu). Đánh dấu sự trở lại của nữ chính Thế Giới Hôn Nhân Kim Hee Ae, Queenmaker đang nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả, thiết lập nhiều thành tích đáng nể.

Sau khi chính thức lên sóng trọn bộ 11 tập từ ngày 14/4, Queenmaker đã nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí số 1 trên khắp thế giới. Phim đứng đầu bảng xếp hạng các dự án không nói tiếng Anh trong tuần qua với 15,87 triệu giờ xem. Ở riêng thị trường Việt Nam, phim cũng đang xếp hạng 1 tại khung phim truyền hình, cho thấy làn sóng phim Hàn chưa từng dừng nở rộ.

Queenmaker đạt hạng 1

Không thuộc chủ đề lãng mạn, Queenmaker là màn "bắt tay" bất đắc dĩ giữa một bên là Hwang Do Hee (Kim Hee Ae) - trưởng phòng chiến lược của tập đoàn Eun Sung, và một bên là Oh Kyung Sook (Moon So Ri) - một luật sư tiếng tăm. Dù ở thế đối chọi, xung đột nhưng cả hai hợp tác vì một mục đích chung: đưa Kyung Sook lên làm thị trưởng mới của Seoul.

Khán giả dành nhiều lời khen ngợi cho diễn xuất của Kim Hee Ae và Moon So Ri, trong đó ngôi sao Thế Giới Hôn Nhân trở thành tâm điểm. Có ý kiến còn cho rằng nếu phim ra mắt sớm hơn thì Kim Hee Ae sẽ là cái tên đáng gờm cho cuộc đua Thị hậu Baeksang.

Kim Hee Ae trở lại xuất thần

Mặt khác, nội dung của Queenmaker nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Có khán giả công nhận phim cuốn, phải xem "một lèo" 11 tập mới đã, nhưng cũng có người nhận xét cốt truyện không đặc sắc, tạo ra bối cảnh quá dễ dàng để Kyung Sook đạt được mục đích.

Khán giả bình luận: - Phim hay, nội dung nhanh gọn không rườm rà lằng nhằng, bám sát vấn đề, giải quyết dứt khoát. - Thế giới quan tác giả xây dựng khiến cho việc trả thù dễ dàng hơn rất nhiều: tất cả những ai thuộc giới tài phiệt đều là những người xấu. Nên trong cuộc bầu cử cho ghế thị trưởng, Oh Kyung Sook vô hình chung trở thành người duy nhất đủ tư cách để thắng cử. - Kịch bản cũng không có gì đặc sắc. Sau khi xem xong thì mình cảm thấy việc tranh cử thị trưởng Seoul của Oh Kyung Sook nhìn chung là dễ dàng. - Công nhận bộ này Kim Hee Ae diễn xuất sắc thật sự, nhất là ánh mắt lúc cổ phẫn nộ. - Phim này giải trí thì hay, diễn xuất đỉnh, xem khá hấp dẫn. Còn nếu phân tích về logic thì...

Nhìn chung, Queenmaker là một tác phẩm mới lạ, chỉn chu đang được khán giả yêu phim Hàn quan tâm. Những yếu tố vốn kén người xem như cuộc đua quyền lực, những cuộc tranh đấu tài phiệt... cùng dàn diễn viên không còn trẻ trung trái lại kết hợp hài hoà, hấp dẫn người xem không thể rời mắt.

Ảnh: Hancinema