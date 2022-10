"Chị đại" Kim Hye Soo trở lại với phim cổ trang sau hai thập kỷ

Bộ phim cổ trang "The Queen's umbrella" đưa người xem quay ngược về thời đại của các vị Vua và Hoàng Hậu, thời điểm mà con cháu hoàng gia bị gò bó bởi những nguyên tắc, luật lệ nghiêm ngặt. Sống trong một môi trường kỷ luật và tranh quyền như thế nhưng các hoàng tử - con trai Hoàng hậu Hwaryeong (Kim Hye Soo) lại là những đứa trẻ chuyên gây rối. Để thay đổi con cái thành những hoàng tử giỏi giang, khuôn phép, Hoàng hậu Hwaryeong không ngại từ bỏ hình tượng cao quý của bản thân. Bà đã rèn luyện và giúp các Hoàng tử đủ điều kiện thông qua giáo dục hoàng gia.

"The Queen's umbrella" đánh dấu sự trở lại với dòng phim cổ trang của Kim Hye Soo.

Đây sẽ là dự án lịch sử đầu tiên của Kim Hye Soo sau gần 10 năm kể từ bộ phim "The face reader" (2013) và là bộ phim cổ trang đầu tiên của cô sau hai thập kỷ. Nữ diễn viên chia sẻ: “Mặc dù Hoàng hậu Hwaryeong không phải là một nhân vật ngoài đời thực hay[một vai diễn hường thấy trong các bộ phim cổ trang, cô ấy đã ngay lập tức chiếm được trái tim của tôi. Lý do tôi chọn "The Queen's umbrella" rất rõ ràng vì đây là một bộ phim cổ trang mới, có cốt truyện hấp dẫn và vì thực lực nhân vật của tôi ”.

Giới thiệu về Im Hwaryeong, Kim Hye Soo nhận xét: “Hwaryeong là một người phụ nữ có sức mạnh tình yêu mãnh liệt và là một nhân vật sẵn sàng ngăn cản và hứng chịu mưa gió để bảo vệ những người cô ấy yêu thương”. Nữ diễn viên nói thêm, “Không giống như những Hoàng hậu khác mà chúng ta từng thấy trong các bộ phim cổ trang điển hình, cô ấy là một nhân vật cư xử tích cực và truyền đạt rõ ràng ý định và cảm xúc của mình. Đến mức cô được coi là "người có đôi chân nhanh nhất trong cung điện"".

Tiếp tục miêu tả nhân vật của mình, Kim Hye Soo nhận xét: “Hwaryeong, người tuân theo các quy tắc mà không cổ hủ, tỉnh táo hơn bất kỳ ai trong thời đại của cô và cực kỳ trực giác nhưng cẩn thận. Ngoài ra, cô ấy mạnh dạn hơn và di chuyển nhanh hơn bất kỳ ai khác. Trên hết, Hwaryeong thậm chí còn rất hóm hỉnh. Hình ảnh này xuất hiện trong nhiều kịch bản khác nhau trong mỗi tập phim". "Ảnh hậu" Kim Hye Soo chia sẻ: “Cho đến bây giờ chưa bao giờ có một nữ hoàng như thế này! Người mẹ bận rộn nhất của một quốc gia và là Hoàng hậu nhanh nhất mà mọi người sẽ được gặp lần đầu tiên".

Kim Hye Soo sẽ vào vai Hoàng hậu Hwaryeong.

Kim Hye Soo chia sẻ: “Tôi tin rằng sức mạnh lớn nhất trong diễn xuất là sự chân thành. Nó không khác gì khi tôi thể hiện vai Hwaryeong. Tôi tập trung vào hướng mà sự chân thành của cô ấy phải thể hiện như một Hoàng hậu, một người mẹ và một người phụ nữ ”. Sau đó, cô chia sẻ: “Vì đây là một bộ phim cổ trang nên có giới hạn về sự khác biệt về mặt hình ảnh. Tuy nhiên, có một chiếc kẹp tóc vàng với họa tiết rồng mạnh mẽ đại diện cho Hwaryeong”.

Một phần quan trọng trong vai diễn của Kim Hye Soo sẽ là cuộc chiến của cô với Thái hậu ( Kim Hae Sook ), mẹ chồng của cô. “Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi trong một thời gian với Kim Hae Sook, sau bộ phim "The Thieves". Trong khi đó là cuộc đối đầu giữa mẹ chồng và con dâu, mô tả xung đột đơn giản không phù hợp với bộ phim của chúng tôi. Ngay từ kịch bản, sự va chạm và đấu tranh tinh thần giữa hai người phụ nữ này đã vô cùng mạnh mẽ và thú vị ”.

Cô giải thích, “Có những vũ trụ khổng lồ tồn tại bên dưới chiếc ô của cả nữ hoàng và chiếc ô của Thái hậu. Trong khi Kim Hae Sook luôn ấm áp và ngọt ngào, việc gặp gỡ nữ diễn viên Kim Hae Sook trong vai Thái hậu trong "The Queen's Umbrella" là một điều mới mẻ. Diễn xuất của chị ấy không bao giờ cũ...”. Kim Hye Soo tự tin rằng bộ phim sẽ nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của đông đảo khán giả./.