Nam ca sĩ Vbiz đẹp như xé truyện bước ra, bước giữa cơn mưa trắng xoá tạo nên khung hình "tuyệt đối điện ảnh"

Tối 11/5 vừa qua, đêm nhạc Anh Trai Say Hi D-6 đã chính thức kết thúc, khép lại 1 mùa hè rực rỡ giữa 30 nam nghệ sĩ và “Hi mom, Hi dad”. Vì là buổi concert cuối cùng trong chuỗi hòa nhạc kéo dài hơn nửa năm qua, đây sẽ là bữa tiệc âm nhạc, giải trí lưu giữ đẹp đẽ về nhau.

Bên cạnh những tiết mục bùng nổ từ chương trình, cơn mưa giông vô tình trở thành đối tượng tranh spotlight của các Anh Trai. Ban đầu chỉ là cơn mưa phùn không “nhằm nhò” gì, thời tiết bỗng kéo theo cơn mưa trắng xoá không gian. Có người đùa rằng vì đây là đêm nhạc cuối cùng nên bầu trời cũng phải “rơi lệ”.

Hà Nội đón concert Anh Trai Say Hi bằng 1 trận mưa giông lớn

Tại đây, ống kính đã bắt trọn được khoảnh khắc ISSAC sải bước giữa cơn mưa, hiện lên như vị tổng tài tìm kiếm “tiểu kiều thơ” cho riêng mình. Nam ca sĩ khoác lên mình chiếc coat trắng muốt khoác ngoài, tay quăng ô đi tựa thước phim điện ảnh.

Khoảnh khắc ISSAC giữa làn mưa trắng xoá "tuyệt đối điện ảnh" đang gây sốt

Cảnh tượng sải bước dưới cơn mưa giông tựa như thước phim tổng tài đi tìm nàng thơ đời mình

Qua cam thường, cộng thêm chất lượng ảnh thấp dưới điều kiện thời tiết mưa gió, visual 10 điểm của ISSAC vẫn nét căng, thần thái ngút ngàn. Khi thời tiết chưa “trở giận”, ISSAC sáng bừng sân khấu, chiếc mũi cực phẩm dưới ánh đèn “bén” đứt tay.

ISSAC qua cam thường đẹp trai như tài tử Trung Quốc

Netizen phải xuýt xoa, ca ngơi hết lời trước cảnh tượng “tuyệt đối điện ảnh” này. Có bình luận còn cho rằng ISSAC như thiên vương Lưu Đức Hoa, nhan sắc lẫn khí chất đều toát ra vẻ tạc tượng. Có người lại thấy nam ca sĩ tựa như bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích.

Một số bình luận của netizen:

- Sao Lưu Đức Hoa đi diễn ở Hà Nội vậy?

- Ảnh đi tìm nàng thơ của đời mình đó.

- Quá điện ảnh, quá nghệ thuật. 100 điểm anh ơi.

- ISSAC thời kỷ đỉnh cao nhan sắc thì ở Vpop mấy ai qua được.

- Anh ta thuộc về ánh đèn sân khấu, nhìn thật rực rỡ và toả sáng.