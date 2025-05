Tối 10/5, Concert thứ 6 của Anh trai say Hi đã diễn ra ở Hà Nội. Dù chương trình diễn ra trong cơn mưa nặng hạt nhưng các nghệ sĩ vẫn biểu diễn hết mình. Sau khi Concert kết thúc, những khoảnh khắc HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus, Negav... diễn dưới mưa được khán giả chia sẻ rầm rộ. Nhiều khán giả dành lời khen cho HIEUTHUHAI vì dù hát trong điều kiện thời tiết bất lợi vẫn giữ được phong độ và sự tập trung.

Bên cạnh đó, khán giả cũng đánh giá cao visual của nam ca sĩ và cho rằng anh chàng đẹp trai bất chấp mọi hoàn cảnh.

HIEUTHUHAI

Quang Hùng masterD

Negav

Nicky

Bất chấp thời tiết không thuận lợi với mưa lớn và gió mạnh, hàng chục nghìn khán giả vẫn nhiệt tình cổ vũ, hát theo những bản hit gắn liền với Anh trai say Hi. Chia sẻ tại Concert thứ 6, HIEUTHUHAI bày tỏ mong muốn khán giả có thể tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc và trân trọng những phút giây quý giá của đêm diễn.

Sự nỗ lực trình diễn không ngơi nghỉ của 30 anh trai dưới mưa đã lan tỏa năng lượng tích cực, tạo động lực mạnh mẽ cho người xem.

Ở 1 diễn biến khác, MC Trấn Thành gây thích thú khi livestream hậu trường các nghệ sĩ tham gia Concert Anh trai say Hi. Nam đạo diễn chia sẻ ekip đang làm việc trong điều kiện mưa to gió lớn, dẫu vậy mọi người đều tâm huyết và cố gắng hoàn thành tốt công việc.

Trấn Thành livestream cảnh hậu trường của Concert

Đáng chú ý, trên sóng livestream, Trấn Thành để lộ cảnh Negav đang thay áo. Sau khi nhìn thấy lưng Negav, Trấn Thành chọc ghẹo rằng đàn em hơi nhiều mỡ.

Trấn Thành vô tình quay phải cảnh Negav đang thay áo

Màn phát trực tiếp của Trấn Thành chỉ kéo dài tầm 3 phút, sau đó Trấn Thành tắt live: "Thôi mưa quá tôi tắt nha mấy bà ơi, mưa quá nên rối nùi. Một hồi tôi mà live nữa thì cái cây phía trên nó vô đầu tôi quá (thiết bị của ekip đặt phía trên - PV).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 9/5 và ngày 10/5, không khí lạnh tràn về gây mưa dông diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, có nơi mưa to. Hà Nội cũng chịu ảnh hưởng với mưa rào và giông, nền nhiệt dao động 29 - 31 độ C.