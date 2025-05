Concert Anh Trai Say Hi cuối cùng diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội vào tối ngày 10/5 đang là tâm điểm chú ý của những khán giả yêu âm nhạc trên cả nước. Sự kiện này quy tụ dàn Anh Trai đình đám, trong đó dĩ nhiên không thể thiếu Anh Tú Atus.

Anh Tú Atus đẹp như bạch mã hoàng tử xé truyện bước đến concert Anh Trai Say Hi.

Nhan sắc của anh chàng quả thực chưa bao giờ khiến khán giả phải thất vọng.

Vốn được xem là mỹ nam sở hữu nhan sắc thuộc top đầu Vbiz, lần nào Anh Tú Atus xuất hiện cũng khiến hội chị em "xỉu up xỉu down" vì quá đẹp trai và tại concert Anh Trai Say Hi Day 6 cũng vậy. Ông xã Diệu Nhi vô cùng bảnh bao trên sân khấu, giống như một chàng bạch mã hoàng tử từ trong truyện bước ra đời thực.

Trên mạng xã hội, netizen đang dành nhiều lời khen cho Anh Tú Atus. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Tóc của ảnh đẹp. - Đứng thở cũng đẹp. - Chị Diệu Nhi xài cũng không hao lắm ha, anh Tú càng ngày càng đẹp trai. - Bạch mã hoàng tử trong truyện bước ra với visual đỉnh của Bùi Anh Tú. - Anh Tú Atus tuyệt đỉnh. 30 Anh Trai tuyệt vời lắm.

Không chỉ đẹp đỉnh cao, Anh Tú Atus còn khiến khán giả phát mê vì độ "cháy" của mình. Bất chấp thời tiết mưa gió, ông xã Diệu Nhi vẫn cùng các Anh Trai quẩy cực sung, đốt cháy sân khấu để tạo nên bầu không khí âm nhạc nóng bỏng cho khán giả. Và dĩ nhiên, dù cho bị nước mưa xả trôi cả kem nền, nhan sắc của Anh Tú Atus vẫn "10 điểm không nhưng".