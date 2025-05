Tối 10/5, Concert Day 6 của Anh trai say Hi đã diễn ra ở Hà Nội với những cảm xúc đặc biệt. Khi lên sân khấu trình diễn ca khúc Ngáo ngơ, Anh Tú Atus - Hieuthuhai - Jsol - Erik đã để lại ấn tượng với màn thay đồ cực dễ thương. Lần này, trang phục mà các anh trai diện sau khi đổi đồ là những bộ đồng phục đẹp mắt, thể hiện hình ảnh đã tốt nghiệp.

Trong lúc "biến hình", Hieuthuhai gặp sự cố nhẹ là chiếc áo đồng phục bị rơi xuống đất, lúc này các vũ công và những anh trai còn lại đang đứng gần Hieuthuhai như Anh Tú Atus - Jsol đã đến cạnh để giúp Hieuthuhai. Đoạn clip ghi lại cảnh các anh trai tốt nghiệp đang được chia sẻ nhiều, đa phần khán giả đều để lại bình luận tích cực, ghi nhận sự thân thiết, hỗ trợ nhau hết mình của các nghệ sĩ.

Ngáo ngơ là một trong những ca khúc thành công nhất ở Anh trai say Hi. Sau khi ra mắt, ca khúc đã leo thẳng lên Top 1 Music Trending của YouTube. Trong các concert được Anh trai say Hi tổ chức, ca khúc này thường xuyên được khán giả hòa ca.

Các anh trai thay trang phục trên sân khấu trong tiết mục "Ngáo ngơ"

Concert cuối cùng của chương trình Anh trai say Hi diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, khép lại chuỗi 6 Concert – một con số hiếm có đối với một chương trình âm nhạc tại Việt Nam. Dù là đêm diễn cuối, sức hút của chương trình vẫn rất lớn.

Từ rạng sáng, hàng nghìn khán giả đã xếp hàng bất chấp thời tiết thất thường để giành vị trí đẹp. Giá vé dao động từ 800.000 đồng đến 10 triệu đồng, nhưng toàn bộ vé đều được bán hết trước giờ diễn. Sự kiện dự kiến thu hút hàng chục nghìn người tham dự.

Các anh trai hỗ trợ Hieuthuhai mặc lại áo đồng phục

Trước đó, hai Concert ngày 7 và 9/12/2024 cũng được tổ chức tại Hà Nội, thu hút tổng cộng 90.000 khán giả, theo thống kê từ đơn vị phát hành vé.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, đêm diễn thứ 6 của Anh trai say Hi không chỉ khép lại mùa 1 của chương trình tại Việt Nam, mà còn được tổ chức như một lễ hội âm nhạc - thời trang - fan project có quy mô lớn nhất mùa Xuân - Hè 2025.

Trước đó, đầu năm 2025, phim tài liệu Anh trai say Hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng chính thức ra rạp và nhanh chóng tạo tiếng vang lớn, đạt doanh thu 15,4 tỉ đồng, trở thành phim Concert có doanh thu cao nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.