Nam ca sĩ thần tượng Trung Quốc bị bắt vì lừa tiền bán khẩu trang lên tới 932 triệu đồng giữa lúc người người hoang mang vì dịch Covid-19

Mới đây, công ty chủ quản Yuehue Entertainment đã đưa ra tuyên bố chấm dứt hợp đồng với thực tập sinh Hoàng Trí Bác (22 tuổi), vì lí do vi phạm điều khoản từ phía thực tập sinh.

Nam thực tập sinh bị cáo buộc lừa tiền của nhiều người khi bán khẩu trang cho họ. Vì ảnh hưởng của dịch viêm phổi Vũ Hán, khẩu trang đã trở thành món đồ hiếm và đắt tiền tại Trung Quốc. Cụ thể, Hoàng Trí Bác đã lừa khoảng 280.000 Nhân dân tệ (hơn 932 triệu đồng) của khách hàng vào ngày 5/2. Nam thực tập sinh rao bán khẩu trang nhưng sau khi nhận tiền thì "biệt tăm" không rõ tin tức.





Tới ngày 13/2, cảnh sát Thượng Hải điều tra ra nơi ở của Hoàng Trí Bác và tới tận nhà bắt kẻ lừa đảo. Thời điểm bị tóm, anh chàng đang trốn trong ổ chăn. Trước đó một ngày, Hoàng Trí Bác còn đăng một bức ảnh với chữ viết tay của mình nhằm "cổ vũ" cho người dân chiến đấu cùng virus Corona, hô hào "Trung Quốc cố lên".

Muốn biết những thông tin và nguồn tin chính thống về đại dịch virus Corona, đọc thêm tại đây.

Năm ngoái, Hoàng Trí Bác tham gia cuộc thi thần tượng nam của Youku mùa đầu tiên, All For One. Có tin đồn anh chàng sẽ tham gia mùa thứ hai của nhưng việc ghi hình bị hoãn do dịch bệnh bùng phát, nam trainee đã trở về nhà ở Quảng Đông. Sau khi trở về nhà, anh bắt đầu bán khẩu trang online. Trả lời thẩm vấn lí do tại sao nghĩ đến việc lừa đảo mọi người, Hoàng Trí Bác cho biết: "Đầu tôi giờ là một mớ hỗn độn!" Hiện, tên tuổi của Hoàng Trí Bác lên sóng khắp mặt báo Hàn Quốc và Thái Lan.