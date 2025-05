Nam ca sĩ “quỳ lạy” khán giả dưới cơn mưa, hàng chục nghìn người đồng ca hit quốc dân không khác gì concert quốc tế!

Tối 10/5, concert cuối cùng của Anh Trai Say Hi tại Việt Nam đã diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội. Sang đến đêm thứ 6, Anh Trai Say Hi vẫn đủ sức lấp đầy khán đài, đám đông tham gia cực kỳ ấn tượng. Tuy nhiên, lần trở lại này của Anh Trai Say Hi gặp trở ngại lớn vì thời tiết. Concert diễn ra dưới trời mưa tầm tã suốt nhiều giờ. Mưa to gió lạnh khiến khán giả lẫn nghệ sĩ lao đao. Tình hình hỗn loạn, tiến thoái lưỡng nan vì mưa to.

Dương Domic và Anh Tú Atus vẫn diễn hết mình dưới trời mưa

Bất chấp thách thức thời tiết, 30 Anh Trai vẫn biểu diễn hết mình, hoàn thành toàn bộ concert để lại nhiều ký ức quý giá cùng người hâm mộ. Một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất của concert Anh Trai Say Hi D-6 dưới trời mưa to chính là màn trình diễn Mất Kết Nối x Nỗi Đau Đính Kèm của Dương Domic và Anh Tú Atus.

Hậu Anh Trai Say Hi, Dương Domic là ca sĩ bứt phá nhất với E.P Dữ Liệu Quý và hit quốc dân thế hệ mới - Mất Kết Nối. Bài hát hiện thu về 100 triệu lượt xem trên YouTube chỉ với phiên bản audio, giúp Dương Domic phá nhiều kỷ lục lượt nghe trên các nền tảng nhạc số, “all-kill” #1 từ top trending YouTube, Spotify đến Apple Music. Không MV, không quảng bá, Mất Kết Nối viral tự thân nhờ sức hút từ âm nhạc. Bài hát len lỏi vào đời sống giới trẻ, được người người nhà nhà hát theo và còn lan toả ở nước ngoài.

Fanchant Mất Kết Nối khủng như concert quốc tế của Dương Domic (video: @quit.i.ngan)

Nhờ điều này, mỗi lần Dương Domic đi diễn đều gây bão với fanchant Mất Kết Nối. Trong concert Anh Trai Say Hi cũng không ngoại lệ. Khoảnh khắc hàng chục nghìn khán giả ở SVĐ Mỹ Đình, đắm chìm trong cơn mưa và sự thăng hoa cùng âm nhạc tạo nên khung hình “tuyệt đối điện ảnh”. Fanchant Mất Kết Nối của Dương Domic không khác gì concert quốc tế, khiến người xem “nổi da gà” dù chỉ theo dõi qua video được ghi lại.

Dương Domic đăng lại khoảnh khắc có một không hai

Khoảnh khắc này hiện đang viral trên MXH. Video fanchant Mất Kết Nối ở concert Anh Trai Say Hi D-6 được chính chủ Dương Domic share lại trên Threads. Chắc chắn, anh chàng đang cảm thấy cực kỳ tự hào và xúc động khi âm nhạc của mình thành công lan toả đến thế.

Dương Domic quỳ lạy khán giả

Anh xúc động vì hàng chục nghìn fan vẫn ở lại dưới cơn mưa, cùng đồng thanh hát Mất Kết Nối

Trên sân khấu Anh Trai Say Hi, Dương Domic cũng đã quỳ lạy khán giả. Anh xúc động vì hàng chục nghìn fan vẫn ở lại dưới cơn mưa, cùng đồng thanh hát Mất Kết Nối. Đây chính là một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất đêm mưa Hà Nội hôm 10/5. Nhờ Anh Trai Say Hi, Dương Domic vụt sáng thành sao, khán giả có thêm 1 tài năng trẻ với khả năng viết nhạc đáng gờm. Với nội lực hiện tại, Dương Domic sẽ còn tiến nhanh và tiến xa trên bản đồ âm nhạc Việt.