Nam ca sĩ gây tranh cãi với loạt tin nhắn riêng và đề xuất đặt tên con gây bất ngờ

Lời đề nghị có một không hai của Adam Levine với tình nhân

Showbiz thế giới từng chứng kiến không ít những vụ ngoại tình gây chấn động, nhưng câu chuyện của Adam Levine – thủ lĩnh nhóm nhạc Maroon 5 – vẫn luôn được nhắc lại như một trong những scandal ồn ào nhất. Không chỉ dừng lại ở việc lăng nhăng sau lưng vợ, nam ca sĩ còn khiến công chúng "ngã ngửa" vì một đề nghị có một không hai dành cho nhân tình ngay lúc vợ mình đang mang bầu.

Sự việc bùng nổ vào cuối năm 2022, khi người mẫu Instagram Sumner Stroh bất ngờ đăng tải một video lên TikTok, công khai những dòng tin nhắn mùi mẫn giữa cô và Adam Levine. Theo lời Sumner, cả hai đã qua lại được khoảng 1 năm. Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" dữ dội nhất chính là dòng tin nhắn mà Adam gửi cho cô sau một thời gian cắt đứt liên lạc: "Một câu hỏi nghiêm túc nhé. Anh sắp có thêm một đứa con nữa. Nếu đó là con trai, anh thực sự muốn đặt tên bé là Sumner. Em có đồng ý không? Anh nói nghiêm túc đấy".

Vào thời điểm đó, vợ của Adam Levine – thiên thần Victoria's Secret Behati Prinsloo – đang mang thai con thứ ba. Việc một người chồng muốn dùng tên của tình nhân để đặt cho con ruột của mình đã tạo nên làn sóng phẫn nộ kinh khủng trên khắp các nền tảng mạng xã hội.

Hiệu ứng domino: Dàn mỹ nữ đồng loạt "bóc phốt"

Sau khi Sumner Stroh lên tiếng, một "cơn bão" tin nhắn bắt đầu ập đến với nam ca sĩ She Will Be Loved . Ít nhất 4 người phụ nữ khác, bao gồm cả giáo viên yoga cũ của anh, đã đồng loạt tung ra những ảnh chụp màn hình tin nhắn tán tỉnh từ Adam Levine.

Các tin nhắn có nội dung từ khen ngợi hình thể đến những lời mời gọi đầy nhạy cảm. Thậm chí, giáo viên yoga cũ còn tố cáo Adam từng nhắn tin nói rằng anh muốn dành cả ngày "không mặc gì" với cô. Hình tượng "lãng tử quay đầu", "người chồng quốc dân" si tình mà Adam Levine dày công xây dựng suốt nhiều năm hoàn toàn sụp đổ trong mắt công chúng.

Lời xin lỗi gây tranh cãi và sự bao dung của "Thiên thần"

Trước sức ép quá lớn, Adam Levine đã phải đưa ra thông cáo chính thức trên Instagram. Anh thừa nhận mình đã "vượt quá giới hạn" và có những hành vi không đúng mực, nhưng khẳng định chắc nịch rằng mình "không ngoại tình thể xác". Ngôi sao sinh năm 1979 chia sẻ thêm: "Vợ và gia đình là tất cả đối với tôi. Dại dột và ngu ngốc đến mức mạo hiểm điều duy nhất quan trọng đối với bản thân là sai lầm lớn nhất mà tôi mắc phải. Tôi sẽ không bao giờ lặp lại một lần nữa. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua".

Dù dư luận không ngừng chỉ trích và khuyên Behati Prinsloo nên ly hôn, nhưng siêu mẫu này đã chọn một con đường khác. Cô giữ im lặng, xuất hiện rạng rỡ bên chồng trong những lần dạo phố sau đó như một lời khẳng định về sự tha thứ. Đầu năm 2023, cặp đôi đón chào cậu con trai nhỏ trong sự chúc phúc (lẫn hoài nghi) của nhiều người.

Tính đến năm 2026, Adam Levine và Behati Prinsloo vẫn duy trì cuộc hôn nhân của họ sau gần 4 năm kể từ scandal chấn động. Thủ lĩnh Maroon 5 dường như rút lui khỏi những bữa tiệc ồn ào để dành thời gian chăm sóc 3 con nhỏ. Trên trang cá nhân, thi thoảng Behati Prinsloo vẫn chia sẻ những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc, cho thấy họ đã thực sự vượt qua "vết sẹo" năm xưa.

Sau một thời gian im hơi lặng tiếng để xoa dịu dư luận, Maroon 5 đã bắt đầu các chuyến lưu diễn thế giới mới và nhận được sự ủng hộ trở lại từ người hâm mộ. Adam Levine cũng quay lại với các dự án âm nhạc cá nhân nhưng kín tiếng hơn về đời tư.

Hồ sơ, sự nghiệp của "gã đào hoa" Adam Levine

Adam Noah Levine sinh ngày 18/3/1979 tại Los Angeles, California, Mỹ. Anh lớn lên trong gia đình có cha là Fredric Levine – người sáng lập chuỗi cửa hàng thời trang M. Fredric, và mẹ Patsy Noah – cố vấn tuyển sinh. Cha mẹ ly hôn khi anh mới 7 tuổi.

Adam Levine theo học trường Brentwood School, nơi anh gặp bạn bè và thành lập ban nhạc Kara’s Flowers năm 1994. Ban nhạc sau này đổi tên thành Maroon 5 năm 2001 và bùng nổ với album đầu tay Songs About Jane (2002) cùng hit This Love , She Will Be Loved . Với giọng hát falsetto đặc trưng, Adam Levine cùng Maroon 5 đã giành 3 giải Grammy, bán hàng chục triệu album và trở thành một trong những nghệ sĩ pop-rock thành công nhất thế kỷ 21.

Ngoài âm nhạc, Adam Levine còn là huấn luyện viên quen thuộc của The Voice Mỹ trong 16 mùa (2011-2019). Anh rời chương trình để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Adam Levine nổi tiếng với hình xăm dày đặc, phong cách thời trang cá tính và lối sống sang chảnh tại Holmby Hills. Trước khi kết hôn với Behati Prinsloo năm 2014, anh là "tay chơi" của Hollywood với danh sách bạn gái dài dằng dặc, chủ yếu là các siêu mẫu nội y. Thủ lĩnh Maroon 5 từng tuyên bố không kết hôn nhưng cuối cùng vẫn "đổ gục" trước thiên thần Victoria's Secret Behati Prinsloo.

Hiện tại, bên cạnh vai trò ca sĩ, anh vẫn là thành viên duy nhất còn lại từ ngày đầu của Maroon 5 và tiếp tục sáng tác, sản xuất âm nhạc. Dù từng vướng scandal tình ái, Adam Levine vẫn giữ được vị thế ngôi sao lớn của làng nhạc Mỹ nhờ tài năng và khả năng “hồi sinh” sự nghiệp.