Nữ ca sĩ nổi tiếng nói thẳng: "Tôi không có nhu cầu giữ chồng vì ý thức được mình rất xinh đẹp"

Mới đây, ca sĩ Bảo Trâm Idol gây chú ý khi chia sẻ thẳng thắn về quan điểm hôn nhân, nhan sắc và hành trình thay đổi bản thân sau khi lập gia đình, sinh con.

Trả lời câu hỏi vì sao từ thời trẻ khá mũm mĩm nhưng sau khi lấy chồng, sinh con lại trở nên thon gọn, nữ ca sĩ cho biết trước đây cô chưa ý thức nhiều về việc giữ gìn vóc dáng. "Hồi trẻ mình chưa có nhiều máu nghệ thuật trong người, chưa có ý thức lắm nên khó giảm. Sau này lấy chồng, mình thấy mọi thứ hài hòa hơn, biết để ý làm đẹp, biết kiểm soát chế độ ăn", cô nói.

Theo Bảo Trâm, việc hạn chế tinh bột, chú trọng ăn uống khoa học cùng áp lực giữ hình ảnh khi đi diễn đã giúp cô giảm cân sau hai lần sinh con. Nữ ca sĩ cũng cho biết bản thân có thai kỳ khỏe mạnh, không mắc tiểu đường hay các vấn đề sức khỏe đáng lo ngại.

Bảo Trâm Idol.

Đáng chú ý, khi được hỏi có giảm cân để "giữ chồng" hay không, Bảo Trâm thẳng thắn bày tỏ: "Anh ấy phải giữ tôi ấy. Tôi không có nhu cầu giữ chồng đâu, tôi giữ mình thôi vì bản thân tôi tự ý thức được rằng mình rất là xinh đẹp và có cái duyên của mình".

Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng nhấn mạnh, nhan sắc không phải là tất cả. "Nếu mình lạm dụng hay lợi dụng cái duyên của mình thì sẽ không thể nào hạnh phúc trọn vẹn được. Tôi phải vừa xinh đẹp, vừa phải ngoan nữa", cô chia sẻ.

Bảo Trâm cho rằng, để xây dựng được lòng tin trong hôn nhân là một quá trình dài cần sự kiên trì và nghiêm túc. Trong môi trường showbiz với nhiều cám dỗ nếu không đủ vững vàng, rất dễ đánh mất hạnh phúc gia đình. "Với tôi, hạnh phúc gia đình là điều tiên quyết và ở vị trí rất đặc biệt. Không chỉ người khác, mà chính bản thân mình cũng không dám làm tổn hại đến nó", nữ ca sĩ nói.

Cô cũng thừa nhận, showbiz có nhiều cám dỗ khiến con người dễ "tặc lưỡi", nhưng nếu không thỏa hiệp, nội tại sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn và trưởng thành hơn, từ đó giữ được sự bền vững trong cuộc sống riêng.

Nữ ca sĩ bên chồng.

Bảo Trâm Idol, tên thật là Nguyễn Thị Bảo Trâm, sinh năm 1991 tại Bắc Giang và từng là sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô bắt đầu nổi danh khắp cả nước sau khi giành vị trí Top 3 chung cuộc tại cuộc thi Vietnam Idol 2012 nhờ chất giọng trong trẻo, giàu nội lực và phong cách biểu diễn lôi cuốn. Ngay sau cuộc thi, Bảo Trâm đã tạo nên cơn sốt với bản hit "Chỉ còn những mùa nhớ", một ca khúc ballad da diết gắn liền với tên tuổi của cô suốt hơn một thập kỷ.

Dù sở hữu xuất phát điểm rực rỡ, nữ ca sĩ chọn con đường làm nghề chậm rãi, không ồn ào và dành nhiều thời gian để xây dựng tổ ấm nhỏ sau khi kết hôn vào năm 2015. Trong những năm qua, cô vẫn duy trì đam mê ca hát song song với việc chăm sóc hai con, thỉnh thoảng trở lại với các dự án âm nhạc chất lượng.