Cánh tay bé gái 4 tuổi bị đứt rời sau tai nạn áo chống nắng cuốn vào bánh xe máy được nối lại thành công: BS cảnh báo sai lầm của nhiều cha mẹ

Một chiếc áo chống nắng tưởng chừng vô hại đã trở thành nguyên nhân dẫn đến tai nạn kinh hoàng khiến bé gái 4 tuổi bị đứt rời cánh tay phải. May mắn, nhờ được sơ cứu đúng cách và chuyển viện kịp thời, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã phẫu thuật trồng nối thành công cánh tay cho bệnh nhi.

Tai nạn diễn ra chỉ trong vài giây

Theo thông tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bệnh nhi N.B.N. (4 tuổi, Tuyên Quang) gặp tai nạn giao thông vào khoảng 7 giờ sáng ngày 27/7.

Phim chụp tổn thương cánh tay bị đứt rời

Thời điểm xảy ra tai nạn, bé ngồi phía sau xe máy và mặc áo chống nắng. Trong lúc xe đang di chuyển, phần áo chống nắng bị cuốn vào bánh xe, khiến cánh tay phải của bé bị nhổ giật và đứt rời hoàn toàn.

Sau khi xảy ra tai nạn, bệnh nhi được sơ cứu tại cơ sở y tế địa phương. Phần chi đứt rời được bảo quản đúng quy trình trong môi trường lạnh trước khi chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Khoảng 5 giờ sau chấn thương, bé được chuyển tới bệnh viện trong tình trạng rất nặng.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa gồm Cấp cứu, Gây mê hồi sức, Nhi, Phẫu thuật mạch máu và Chấn thương chi trên - Vi phẫu thuật đã hội chẩn khẩn cấp và quyết định phẫu thuật cấp cứu để trồng nối cánh tay.

Ca phẫu thuật đầy thách thức

Theo ThS.BS Nguyễn Văn Trường, Khoa Chấn thương chi trên và Vi phẫu thuật, tổn thương của bệnh nhi rất phức tạp.

Toàn bộ cánh tay phải bị nhổ giật và đứt rời ngang vị trí 1/3 trên cánh tay, kèm theo gãy lồi cầu xương cánh tay và gãy mỏm khuỷu. Các mạch máu và thần kinh đều bị tổn thương theo kiểu nhổ giật nên không thể nối trực tiếp.

Bs đã trồng nối thành công cánh tay phải của bệnh nhi bị đứt rời do tai nạn giao thông

Sau khi cắt lọc các tổ chức dập nát và cố định xương, ê-kíp đã lấy đoạn tĩnh mạch hiển ở cẳng chân để ghép phục hồi động mạch cánh tay và các tĩnh mạch. Đồng thời, các bác sĩ sử dụng đoạn thần kinh trụ làm mảnh ghép nhằm tái tạo thần kinh giữa và thần kinh cơ bì.

Sau khoảng 3 giờ phẫu thuật căng thẳng, tuần hoàn của cánh tay đã được tái lập thành công.

Theo các bác sĩ, đây là ca mổ đặc biệt khó bởi bệnh nhi còn rất nhỏ, mạch máu và thần kinh có kích thước rất bé, đòi hỏi kỹ thuật vi phẫu với độ chính xác cao. Đáng chú ý, thời gian thiếu máu của chi đã kéo dài khoảng 6 giờ, làm tăng nguy cơ biến chứng sau mổ.

Hiện bệnh nhi đang tiếp tục được điều trị tại Khoa Nhi.

Sau phẫu thuật, cẳng tay và bàn tay phải hồng ấm, tuần hoàn được duy trì tốt, cho thấy việc tưới máu đã được bảo đảm. Do phần mềm bị dập nát trên diện rộng và nguy cơ phù nề sau tái lập tuần hoàn, các bác sĩ chủ động khâu thưa vết mổ để giảm áp lực mô, tạo điều kiện theo dõi và chăm sóc sau mổ.

Sau phẫu thuật, cẳng tay và bàn tay phải của bệnh nhi hồng ấm, tuần hoàn chi được duy trì tốt, cho thấy tình trạng tưới máu của cánh tay được bảo đảm

Bác sĩ cảnh báo: Đừng để áo chống nắng trở thành "cái bẫy" với trẻ

Từ trường hợp trên, ThS.BS Nguyễn Văn Trường khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt cẩn trọng khi chở trẻ bằng xe máy.

Những loại áo chống nắng, váy chống nắng hoặc quần áo có tà dài rất dễ bị cuốn vào bánh xe, xích hoặc các bộ phận chuyển động của phương tiện, gây ra những chấn thương nghiêm trọng như gãy xương, lóc da, thậm chí đứt rời chi thể.

Để hạn chế rủi ro, cha mẹ nên:

Cho trẻ mặc quần áo gọn gàng, vừa vặn khi đi xe máy.

Không để trẻ mặc áo chống nắng có tà dài hoặc trang phục dễ vướng vào bánh xe.

Kiểm tra kỹ quần áo trước khi khởi hành.

Luôn đội mũ bảo hiểm đúng quy cách và ngồi đúng tư thế.

"Có những tai nạn chỉ xảy ra trong vài giây nhưng hậu quả có thể theo trẻ suốt cả cuộc đời. Sự cẩn trọng của người lớn chính là hàng rào bảo vệ đầu tiên đối với trẻ khi tham gia giao thông", bác sĩ nhấn mạnh.

(Thông tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108)