Năm nay tôi 56 tuổi, có thể nói là cuộc sống đã sang nửa sau. Và tôi nhận ra rằng, Nửa đầu cuộc đời chúng ta theo đuổi công việc, kiếm tiền, lo cho con cái..., trong nửa sau của cuộc đời, mục tiêu của chúng ta nên được thay đổi. Chỉ khi có một cơ thể tốt mới là phước lành lớn nhất, vừa sống không đau đớn, con cái của chúng ta cũng không bị bận tâm quá nhiều.

Tôi quan sát bạn bè xung quanh và chợt nhận ra rằng bí quyết để "không bị bệnh nặng" bao gồm 4 điểm này.

1. Ít tức giận hơn có nghĩa là ít bệnh tật hơn

Sách "Hoàng đế nội kinh" giải thích: Tất cả các bệnh tật đều phát sinh từ khí. Đừng đánh giá thấp cảm xúc. Khí ở trong cơ thể trong một thời gian dài, nó sẽ hình thành các nốt sần, thay đổi từ vô hình sang hữu hình, có thể là một khối u lành tính lúc đầu và phát triển thành ung thư ác tính sau này. Do đó, ít tức giận hơn sẽ khiến bạn bớt ốm yếu.

Như người xưa nói: Tức giận làm tổn thương cơ thể. Đặc biệt với phụ nữ, cả đời cứ giận dỗi chồng, giận ông ấy không vệ sinh, kiếm tiền ít, thích rượu chè, ngủ ngáy, giờ nửa đời người trôi qua, những thói hư tật xấu của ông ấy chẳng thay đổi chút nào, còn bạn thì giận đến sinh bệnh, như ung thư vú, ung thư tử cung, ung thư buồng trứng đều liên quan đến giận dữ, thật không đáng.

Con người có cảm xúc là bản năng, biết kiểm soát cảm xúc là bản lĩnh. Đừng lấy lỗi lầm của người khác để trừng phạt chính mình. Việc gì không để tâm mới là người cười đến cuối cùng. Thấy chồng chỗ nào cũng không vừa mắt, bạn cứ ít nhìn; chồng soi mói bạn đủ đường, bạn cứ coi như không nghe, bạn vẫn sống thế nào thì cứ thế.

2. Học cách biết đủ, sống ít dục vọng

Có câu nói: "Biết đủ mới thường vui". Mong muốn của con người là vô tận, tiền không bao giờ kiếm đủ, mua xe rồi lại muốn mua nhà, mua nhà rồi lại muốn vài căn, nhà đủ rồi lại chê xe cấp thấp, cứ thế luân hồi, dục vọng mãi không lấp đầy, nhưng dù có bao nhiêu nhà, bạn cũng chỉ ngủ một giường, một phòng, chưa chắc đã hạnh phúc hơn.

Đến tuổi này, đừng cố sức kiếm tiền nữa, tiền là thứ cần có trong cuộc sống nhưng không phải là tất cả. Dù lương hưu ít cũng đừng đi làm thêm, dùng sức khỏe đổi lấy tiền thuốc men, tiền hết thì người cũng khổ.

Khi con người đến tuổi trung niên, một cuộc sống giản dị, tâm trạng vui vẻ, thoải mái mới là cảnh giới cao nhất của đời người. Sống ít dục vọng không phải sống tiêu cực, mà là lựa chọn trí tuệ. Dục vọng ít đi, phiền não ít đi, càng giữ được tâm thái bình hòa, ung dung đối diện cuộc sống.

3. Kiềm chế miệng, không ăn uống vô độ

Có người vừa nghỉ hưu là buông thả bản thân, cho rằng cần "sống cho mình một lần" mà không còn chú ý quản lý vóc dáng. Họ bắt đầu ăn uống vô độ, ăn khuya, món ăn "trên trời dưới biển" gì cũng phải nếm hết, không biết tiết chế. Kết quả là béo phì đến, cao huyết áp cũng đến.

Việc ăn uống tưởng đơn giản, nhưng nếu không tiết chế, tùy tiện hành hạ cơ thể, cơ thể cũng sẽ trừng phạt bạn.

Tôi có một người thân hơn 60 tuổi, đặc biệt nghiện rượu, ai mời cỗ là ông ấy phải uống vài giờ, say bí tỉ mới về. Do uống rượu lâu năm, huyết áp cao kinh khủng, bác sĩ, vợ khuyên nhủ mãi ông ấy không nghe. Một lần ở tiệc cưới, ng ấy đột ngột bị suy tim, làm cả bàn hoảng loạn gọi cấp cứu, may mà cấp cứu kịp, không thì hậu quả khôn lường.

Mỹ thực mang lại khoái cảm nhất thời, nhưng nếu không tiết chế, tổn hại cho cơ thể là không thể đảo ngược. Người trung niên, chức năng cơ thể bắt đầu suy giảm, muốn có sức khỏe tốt, càng phải kiềm chế miệng, kiểm soát ăn uống.

4. Ít lo cho con cái, quan tâm bản thân nhiều hơn

Con cái lập gia đình rồi, phải học cách buông tay, ít đến nhà con, ít xen vào việc con, không nghe không nhìn, chủ đánh một câu mắt không thấy lòng không phiền. Nếu bạn can thiệp quá nhiều vào gia đình con cái, rất có thể công không được khen.

Hàng xóm bà Lý thường phàn nàn với mẹ tôi rằng các con của bà không hiếu thảo và xa bà. Sau khi con trai kết hôn, bà Lý nắm quyền quyết định của gia đình, và những việc lớn nhỏ trong gia đình phải thảo luận với bà, bà nuôi hai đứa cháu và giúp con trai xây dựng một tòa nhà, và con trai và con dâu của bà không những không cảm ơn bà mà còn nghĩ rằng bà quá khoan dung.

Vì vậy, sau khi nghỉ hưu, con bạn cần sự giúp đỡ của bạn, và bạn có thể giúp đỡ, nhưng đừng vượt qua ranh giới, đừng tùy ý lẫn lộn vào công việc gia đình của con cái, nếu không sẽ không có gì xảy ra và ảnh hưởng đến sự hòa thuận trong gia đình.

Nghỉ hưu rồi, chúng ta nên dành nhiều sự chú ý hơn cho bản thân, quan tâm sức khỏe, tâm tình của mình, biết cách làm mình vui vẻ, mới giành được hạnh phúc nửa đời sau.