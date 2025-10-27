Karolina Krzyżak đến từ Warsaw, Ba Lan, từng học tại Đại học Leeds ơ Vương quốc Anh. Năm 19 tuổi, cô bắt đầu chỉ ăn trái cây sống. 8 năm sau, cô được phát hiện qua đời trong một phòng khách sạn ở Bali do suy dinh dưỡng. Trước khi mất vào tháng 12/2024, cô chỉ nặng khoảng 22kg, gần như không thể giữ thăng bằng hay tự xoay người trên giường, móng tay chuyển vàng, răng bị sâu.

Gần đây, một cuộc điều tra mới đã làm sáng tỏ cuộc sống 8 năm chỉ ăn trái cây của Karolina.

Cân nặng giảm đột ngột sau khi chỉ ăn trái cây: Cha mẹ từng ép cô điều trị rối loạn ăn uống

Từ thời thiếu niên, Karolina đã bắt đầu lo lắng về vóc dáng cua mình. Năm 2013, khi mới 15 tuổi, cô từng đăng bài: "Sao cậu khóc? 'Bởi vì tôi mập'".

Năm 18 tuổi, cô sang Anh học tại Đại học Leeds và bắt đầu quan tâm đến lối sống. Năm 19 tuổi, cô kiên trì chỉ ăn trái cây và chia sẻ ảnh "cuộc sống lành mạnh" trên mạng xã hội, thu hút nhiều người theo dõi. Một số người hâm mộ khen: "Cổ và xương quai xanh của bạn đẹp quá".

Cùng lúc, cân nặng của cô giảm mạnh. Trong giai đoạn này, cô từng nói với bạn rằng mình sợ sẽ chết. Nhưng cô được một số người hâm mộ động viên, có người khen. "Tôi tin bạn biết rõ điều gì tốt cho mình, dù giờ mọi thứ đang rối ren", một người hâm mộ bình luận dưới ảnh cô năm 2023.

Sau khi cha mẹ cô ở Ba Lan xa xôi nhận ra tình trạng của con gái, họ đã buộc cô về nước điều trị rối loạn ăn uống. Mùa xuân 2018, Karolina nhập viện. Nhưng vừa ra viện, cô lập tức tái phát, tiếp tục chỉ ăn trái cây và xung đột với gia đình.

Không có việc làm toàn thời gian, cô dành hàng giờ "lang thang trên mạng".

Karolina ngày càng tập trung vào mạng xã hội, thường đăng ảnh bát trái cây. Một người bạn nhớ lại: "Cô ấy cần sự giúp đỡ y tế và tâm lý, nhưng cộng đồng mạng lại thường chấp nhận hành vi của cô". Karolina từng than thở với bạn rằng gia đình cho rằng cô "bị mạng xã hội tẩy não".

Để tránh gia đình, năm 2024, theo lời khuyên của một người bạn mạng, Karolina rời Ba Lan đến đảo Tenerife, Tây Ban Nha. Bạn bè nói cô hài lòng với cuộc sống mới, thậm chí nhận nuôi một chú mèo con, nhưng chú mèo sớm chết. Một số bạn cho rằng điều này "đánh gục cô".

Những ngày cuối đời: Cô không còn sức tự xoay người

Tháng 9/2024, Karolina đến Bali. Cô từng mơ tưởng sẽ tìm được một nhóm người cùng sở thích ở đây, để "vui vẻ, trò chuyện, chia sẻ, cười đùa". Nhưng ngay cả những người cùng đam mê ở Bali cũng sốc trước tình trạng cơ thể cô và nhiều lần khuyên đi khám. Một người tên Graham nhớ lại, tại một buổi gặp gỡ influencer, anh chú ý đến Karolina ngay vì cô quá gầy. Graham ước tính lúc đó cô không thể nặng quá 27kg.

Trong vài tháng, Karolina gần như không giữ nổi thăng bằng, phải đi rất chậm để tránh va vào đồ vật. Dù bạn bè khuyên can, sức khỏe cô nhanh chóng suy kiệt, cô vẫn từ chối chữa trị. Graham kể Karolina từng hỏi anh về cách chữa bệnh, nhưng kiên quyết rằng mọi phương pháp phải dựa trên việc "chỉ ăn trái cây."

Ngày 8/12/2024, Karolina nhận phòng tại một khu nghỉ dưỡng kiểu nông thôn. Nơi đây thơ mộng với hàng cây cọ, nhìn ra dãy núi Bali. Cô gửi trước yêu cầu ăn uống cho khách sạn: Chỉ ăn trái cây, thức ăn phải mang đến tận cửa phòng.

Quản lý khách sạn Bernard Hardball cho biết, khi Karolina đến, mọi người đều sốc. Cô "cực kỳ gầy gò," mắt trũng sâu, xương quai xanh lồi ra khỏi da thịt. Nhân viên trực đêm phải dìu cô vào phòng ngủ vì cô "không tự đỡ nổi mình". Lo lắng cho sức khỏe của cô, nhân viên hỏi có cần gọi bác sĩ không, nhưng bị từ chối dứt khoát. Sáng hôm sau, khách sạn hỏi lại thì vẫn nhận câu trả lời tương tự.

Hai ngày đầu, Karolina hiếm khi rời phòng. Nhân viên thường xuyên mang trái cây theo yêu cầu. Thỉnh thoảng cô ra ban công ngồi, nhưng trông có vẻ kiệt sức. Tình trạng mệt mỏi và suy nhược trở nên nghiêm trọng đến mức cô phải gọi nhân viên giúp xoay người trên giường.

Ngày thứ ba sau khi nhận phòng, nhân viên vào phòng và phát hiện Karolina đã chết. Người phát hiện thi thể cho biết, cô nằm cứng đờ trên sàn, da loang lổ, tóc chuyển xám. Kết quả giám định cho thấy cô tử vong do suy dinh dưỡng.

Trong các cuộc phỏng vấn, nhiều bạn bè của Karolina bày tỏ sự day dứt. Daniela – người đầu tiên rủ cô thử phương pháp "chỉ ăn trái cây" nói rằng, giờ cô đã ăn uống bình thường. Bạn bè cho rằng, Carolina đã bị ảnh hưởng bởi các "tín đồ sức khỏe" trên mạng. Cô tin rằng lối sống mới sẽ giúp cô thoát khỏi "xiềng xích" của cuộc sống nhàm chán từ 9 giờ đến 5 giờ và đơn điệu thông qua một lối sống mới.

Chế độ ăn chỉ trái cây là gì?

Chế độ ăn chỉ trái cây (hay còn gọi là fruitarianism) là một dạng chế độ ăn thuần chay cực kỳ hạn chế, trong đó người theo chế độ chủ yếu hoặc hoàn toàn chỉ tiêu thụ trái cây tươi (và đôi khi kết hợp với một lượng nhỏ hạt, hạt giống hoặc rau củ).

Trái cây ở đây được hiểu theo nghĩa thực vật học, bao gồm các loại như táo, chuối, cam, dâu, xoài... Thường thì người theo chế độ này ăn trái cây sống, không nấu chín, và không sử dụng bất kỳ sản phẩm từ động vật nào (như sữa, thịt).

Lợi ích tiềm năng Rủi ro và tác hại Giảm cân nhanh (calo thấp, giàu nước, xơ) Thiếu protein, B12, sắt, canxi, omega-3 → mất cơ, loãng xương, thiếu máu Cải thiện tiêu hóa (chất xơ cao) Đầy hơi, tiêu chảy, đau bụng do xơ quá tải Tăng miễn dịch, chống oxy hóa (vitamin C, E) Tăng đường huyết, rối loạn insulin (fructose cao) Hỗ trợ tim mạch, giảm cholesterol Suy dinh dưỡng nghiêm trọng, thậm chí tử vong nếu kéo dài

Lời khuyên:

Chế độ ăn chỉ trái cây có thể thử ngắn hạn (2-3 ngày) để "detox" dưới sự giám sát của bác sĩ, nhưng không nên coi là lối sống lâu dài. Thay vào đó, hãy bổ sung trái cây đa dạng (200-300g/ngày) vào chế độ ăn cân bằng với protein (thịt nạc, đậu), chất béo lành mạnh (bơ, hạt) và rau củ.

Nếu bạn có bệnh lý (tiểu đường, béo phì), hãy tham khảo chuyên gia dinh dưỡng trước khi thử. Ăn trái cây đúng cách – nguyên quả, không ép nước – sẽ mang lại lợi ích tối đa mà không rủi ro.