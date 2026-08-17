Năm 1985, hai lãnh đạo Intel tự hỏi nếu bị sa thải thì người thay họ sẽ làm gì

Vòng đu quay ngoài cửa sổ

Giữa năm 1985, Intel là một công ty bộ nhớ và đang thua. Các nhà sản xuất Nhật Bản làm ra chip DRAM nhanh hơn và rẻ hơn, còn lợi nhuận ròng của Intel rơi từ 198 triệu USD năm 1984 xuống dưới 2 triệu USD chỉ trong một năm. Mảng kinh doanh từng dựng nên công ty đang bào mòn chính công ty đó.

Intel trong những năm đầu hoạt động. Bộ nhớ là mảng kinh doanh làm nên tên tuổi công ty, và cũng chính là mảng bị từ bỏ năm 1985.

Trong cuốn Only the Paranoid Survive, Andy Grove, khi ấy là Chủ tịch Intel, kể lại buổi làm việc với Gordon Moore, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc. Hai người đã bàn về thế bí này gần một năm mà không đi tới đâu. Grove viết rằng ông nhìn ra cửa sổ, thấy vòng đu quay của công viên giải trí Great America đang quay ở đằng xa, rồi quay lại hỏi Moore một câu: nếu cả hai bị đuổi và hội đồng quản trị đưa một tổng giám đốc mới vào, người đó sẽ làm gì.

Moore trả lời không do dự, rằng người đó sẽ đưa Intel ra khỏi mảng bộ nhớ. Grove nhìn ông một lúc rồi nói tiếp, vậy tại sao hai người không tự đi ra khỏi cửa, quay trở vào và làm đúng điều đó.

Intel rời mảng bộ nhớ, đóng nhà máy, cắt giảm khoảng một phần ba nhân sự và dồn toàn bộ nguồn lực sang bộ vi xử lý. Đến năm 1992, Intel trở thành công ty bán dẫn lớn nhất thế giới.

Điều đáng chú ý trong câu chuyện này không nằm ở quyết định, mà nằm ở thứ đã cản trở quyết định. Dữ liệu tài chính đã rõ ràng từ rất lâu trước cuộc trò chuyện đó, và cả Grove lẫn Moore đều đọc được. Thứ họ thiếu không phải thông tin mà là khoảng cách cảm xúc với mảng kinh doanh đã làm nên tên tuổi của chính họ. Câu hỏi về một người kế nhiệm tưởng tượng chỉ là cách để tạo ra khoảng cách ấy trong vài phút.

Vì sao doanh nghiệp nhìn thấy nhưng không hành động

Andrew Grove, người đưa ra khái niệm điểm uốn chiến lược trong cuốn Only the Paranoid Survive.

Grove về sau gọi những thời khắc như vậy là điểm uốn chiến lược, tức thời điểm mà nền tảng từng tạo nên thành công chưa biến mất, nhưng những lực mới đã đủ mạnh để làm đổi quỹ đạo cạnh tranh. Ông mở rộng mô hình lực cạnh tranh cổ điển và lập luận rằng khi một trong các lực đó mạnh lên khoảng mười lần so với trước, doanh nghiệp bước vào một điểm uốn.

Ba nguyên nhân thường tạo ra bước ngoặt như vậy là sự xuất hiện của một công nghệ đủ sức thay thế hoàn toàn giải pháp cũ, sự thay đổi của luật pháp và các rào cản thương mại, và sự dịch chuyển đột ngột trong hành vi của khách hàng.

Phần khó của điểm uốn nằm ở chỗ nó hiếm khi đến như một cú sốc. Grove nhận xét rằng người phát hiện ra nó sớm nhất thường không phải ban lãnh đạo mà là quản lý cấp trung, vì họ đứng ở nơi gió thị trường thổi thẳng vào mặt. Một nhân viên bán hàng cảm nhận được đơn hàng mất đi ngay trên phần hoa hồng của mình. Một kỹ sư cảm nhận được công nghệ không ra nổi thị trường ngay trên con đường nghề nghiệp của mình. Ban lãnh đạo thì ngồi cách những tín hiệu đó vài lớp báo cáo, và mỗi lớp lại làm nhẵn đi một phần.

Vì vậy, một doanh nghiệp đang hoạt động tốt là doanh nghiệp khó thay đổi nhất. Khi doanh thu vẫn tăng, khách hàng vẫn ổn định và không có khủng hoảng nào nổ ra, mọi lý do để giữ nguyên đều hợp lý. Trong phần lớn các cuộc chuyển dịch lớn, doanh nghiệp mất vị thế không phải vì không nhìn thấy tương lai, mà vì phản ứng chậm hơn tốc độ thị trường thay đổi.

Ba lực đang mạnh lên cùng một lúc

Điều làm giai đoạn hiện tại khác với những chu kỳ trước không phải là một lực duy nhất trở nên mạnh, mà là cả ba lực Grove mô tả đang cùng mạnh lên.

Câu hỏi trong phòng họp doanh nghiệp đã chuyển từ trí tuệ nhân tạo là gì sang việc công nghệ này cắt được dòng chi phí nào.

Ở phía công nghệ, trí tuệ nhân tạo đã rời khỏi giai đoạn kỳ vọng và bước vào giai đoạn năng suất thực tế. Câu hỏi trong phòng họp doanh nghiệp không còn là trí tuệ nhân tạo là gì, mà là nó có cắt được một tầng xử lý, rút ngắn được một quy trình hoặc cải thiện được một dòng chi phí cụ thể hay không. Trí tuệ nhân tạo tác nhân, tức lớp mô hình có khả năng tự thực hiện chuỗi tác vụ thay vì chỉ trả lời, đang đẩy câu hỏi này xuống tận tầng vận hành. Doanh nghiệp chậm tích hợp vào quy trình lõi bắt đầu chịu thiệt trên biên lợi nhuận chứ không chỉ trên hình ảnh.

Ở phía quy định và thương mại, mô hình toàn cầu hóa cũ đang dịch chuyển sang xu hướng bảo hộ và tái cấu trúc chuỗi cung ứng, dưới sức ép của các chính sách thuế quan mới và những căng thẳng địa chính trị. Doanh nghiệp xuất nhập khẩu buộc phải tìm thị trường thay thế và xây chuỗi cung ứng linh hoạt, thay vì chỉ tối ưu theo chi phí như trước. Cùng lúc, tự động hóa đang làm mòn dần chính lợi thế nhân công giá rẻ mà nhiều nền kinh tế mới nổi dựa vào.

Ở phía khách hàng, kỳ vọng đã vượt qua ngưỡng mà những lời hứa thương hiệu có thể đáp ứng. Trải nghiệm khách hàng không còn là một khoản chi để giữ hình ảnh, mà đang bị đòi hỏi phải trở thành năng lực sinh ra lợi nhuận, và phải dựa trên dữ liệu thực tế chứ không dựa trên thông điệp.

Ba lực này không tác động theo cùng một nhịp, nhưng chúng chồng lên nhau. Một doanh nghiệp có thể xử lý được một lực bằng cách tối ưu. Ba lực cùng lúc thì đòi hỏi thay đổi cấu trúc.

Với doanh nghiệp Việt Nam, còn thêm một lớp thời gian

Việt Nam bước vào năm 2026 với một biến số mà nhiều thị trường khác không có, đó là một cửa sổ nhân khẩu học đang hẹp lại. Cơ cấu dân số được dự báo chuyển sang giai đoạn già hóa từ năm 2036, nghĩa là khoảng mười năm nữa cho việc dịch chuyển mô hình tăng trưởng từ thâm dụng lao động và tài nguyên sang thâm dụng tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Mười năm nghe như một quãng dài với kế hoạch của một doanh nghiệp, nhưng lại là quãng ngắn với việc thay đổi cấu trúc của một nền kinh tế. Năng suất ở quy mô quốc gia không phải thứ có thể tăng bằng chính sách đơn lẻ, nó phụ thuộc trực tiếp vào năng lực tái tạo của từng doanh nghiệp.

Đây cũng chính là câu hỏi được đặt làm trục cho InnoEx 2026, diễn đàn và triển lãm quốc tế về đổi mới sáng tạo diễn ra ngày 19 và 20 tháng 8 tại Thiskyhall Sala, Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ đề của chương trình năm nay là The Inflection Point, tạm dịch là điểm uốn chiến lược, với các phiên nội dung xoay quanh việc doanh nghiệp nên tiếp tục tối ưu mô hình hiện tại hay tái cấu trúc để bước vào chu kỳ tiếp theo.

Câu hỏi mà Grove đặt ra năm 1985 không đòi hỏi thêm dữ liệu nào. Nó chỉ đòi hỏi người trả lời tạm bỏ đi phần gắn bó với những gì mình đã xây, đủ lâu để nhìn công ty của mình như một người ngoài nhìn vào. Bốn mươi mốt năm sau, đó vẫn là phần khó nhất.