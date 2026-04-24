Trình bày nghiên cứu mới tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Mỹ, bác sĩ Vinod Balachandran từ Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering (Mỹ) cho biết nhóm của ông đã đạt kết quả khả quan khi thử nghiệm một loại vắc-xin điều trị ung thư mới.

Theo Science Alert, vắc-xin mới này nhắm vào bệnh ung thư tuyến tụy, thường được mệnh danh là "loại ung thư nguy hiểm nhất".

Ung thư tuyến tụy có tỉ lệ mắc không cao nhưng khi đã mắc thì rất khó điều trị. Khoảng 87% số người được chẩn đoán mắc bệnh này sẽ không sống sót qua 5 năm tiếp theo.

Tại Mỹ, đây là loại ung thư gây tử vong nhiều thứ 3, chỉ sau ung thư phổi và đại trực tràng. Các tính toán cho thấy nó có thể vươn lên hàng thứ 2 vào năm 2030.

Nhóm nghiên cứu Mỹ đã thiết kế ra một loại vắc-xin cá nhân hóa dựa trên công nghệ vắc-xin mRNA, tức vắc-xin điều trị mà mỗi bệnh nhân nhận được sẽ dựa trên thông tin di truyền từ chính khối u họ đang mang.

Trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1, các tác giả đã tuyển chọn 16 bệnh nhân ung thư tuyến tụy chưa bị di căn.

Nhóm bệnh nhân này đã được tiêm vắc-xin cá nhân hóa mới điều trị ung thư tuyến tụy sau phẫu thuật, đồng thời được điều trị bằng thuốc miễn dịch và hóa trị.

Sau khi tiêm vắc-xin, 8 bệnh nhân cho thấy phản ứng miễn dịch tích cực, cho thấy tế bào T của họ đã được kích hoạt để nhắm mục tiêu vào các tế bào ung thư. 7 trong số những người đáp ứng với vắc-xin này vẫn còn sống đến 6 năm sau phẫu thuật. Trong khi đó, chỉ có 2 trong số 8 người không đáp ứng với vắc-xin vẫn còn sống sót.

Một trong những người sống sót sau khi tiêm vắc-xin cho biết hiện tại ông ấy rất khỏe mạnh đến nỗi đôi khi quên mất tất cả những gì mình đã trải qua.

Các kết quả trên là một thành công lớn, với tỉ lệ sống sót ở những người đáp ứng vắc-xin cao hơn gấp nhiều lần so với các phương pháp điều trị truyền thống.



Nhóm tác giả đang tiếp tục làm việc để tiến tới giai đoạn 2, là một thử nghiệm lâm sàng toàn cầu, với hy vọng chứng minh rõ ràng hơn tác dụng của vắc-xin này cũng như tinh chỉnh phương pháp để tối ưu hóa hiệu quả điều trị.