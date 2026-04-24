Từ cô bé liệt nửa người đến nữ vận động viên truyền cảm hứng: Cú rẽ thay đổi cả cuộc đời

Giữa nhịp sống hối hả, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng đủ sức lay động và truyền cảm hứng mạnh mẽ. Chương trình Trạm Yêu Thương tuần này sẽ đưa khán giả đến với hành trình đầy nghị lực của vận động viên Phạm Thị Thanh Hà - người phụ nữ đã vượt qua nghịch cảnh để viết nên câu chuyện đẹp về ý chí và khát vọng sống.

Sinh năm 1970 tại Hà Nội, chị Hà không may bị liệt nửa người từ năm lên 2 tuổi do biến chứng của một cơn sốt cao. Tuổi thơ của chị là chuỗi ngày sống trong mặc cảm, tự ti, né tránh đám đông và nhiều lần bật khóc vì sự khác biệt của chính mình. Từng có những ước mơ tưởng như xa vời – được hòa nhập, được khẳng định bản thân – nhưng với một cô bé khuyết tật khi ấy, tất cả chỉ như những giấc mơ khó chạm tới.

Bước ngoặt đến khi chị tình cờ tiếp cận thể thao dành cho người khuyết tật. Từ những ngày đầu chỉ với mong muốn phục hồi chức năng, chị đã dần tìm thấy ánh sáng cho cuộc đời mình.

Thể thao không chỉ giúp chị cải thiện sức khỏe mà còn "đánh thức" một nội lực mạnh mẽ bên trong – giúp chị bước ra khỏi mặc cảm, vượt qua giới hạn của bản thân. Chỉ sau thời gian ngắn tập luyện, chị đã giành huy chương ngay trong lần đầu tiên tham gia thi đấu toàn quốc – một cột mốc thay đổi hoàn toàn cuộc đời.

Hơn 26 năm gắn bó với thể thao, chị Hà đã chinh phục nhiều bộ môn như điền kinh, đua xe lăn, ném lao, đẩy tạ… và tiếp tục lan tỏa năng lượng tích cực qua bộ môn pickleball. Nhưng đằng sau những tấm huy chương là không ít lần ngã đau, chấn thương, thậm chí là máu và nước mắt. Với chị, "không ngã không phải là người khuyết tật", và mỗi lần đứng dậy là một lần mạnh mẽ hơn.

Không chỉ dừng lại ở thành tích cá nhân, chị Hà còn trở thành người truyền cảm hứng cho cộng đồng. Chị tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hỗ trợ người khuyết tật tìm việc làm, khởi nghiệp và tự tin hòa nhập. Một trong những dự định đầy tâm huyết của chị là thành lập câu lạc bộ thể thao dành cho người khuyết tật – nơi những người đồng cảnh ngộ có thể tìm thấy niềm vui, sức khỏe và niềm tin vào cuộc sống.

Chương trình cũng hé lộ những câu chuyện xúc động phía sau thành công của chị – đặc biệt là tình bạn hơn 30 năm với người đồng đội đã đồng hành, nâng đỡ chị từ những ngày đầu rụt rè, nhút nhát. Những ký ức về lần thi đấu quốc tế đầy tiếc nuối, những giọt nước mắt nơi góc sân, và sự động viên đúng lúc đã giúp chị đứng dậy, tiếp tục thi đấu và giành huy chương – tất cả sẽ được tái hiện chân thực và đầy cảm xúc.

Một điểm nhấn đặc biệt của chương trình là phần ghi hình tại sân đấu pickleball – nơi khán giả sẽ được chứng kiến một Phạm Thị Thanh Hà đầy năng lượng, mạnh mẽ và tràn đầy đam mê. Bên cạnh đó, những món quà ý nghĩa từ chương trình cùng sự đồng hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải cũng sẽ góp phần giúp chị hiện thực hóa những dự định vì cộng đồng.

Trạm Yêu Thương không chỉ là câu chuyện về một cá nhân vượt khó, mà còn là lời nhắc nhở rằng: mỗi con người, dù ở hoàn cảnh nào, đều có thể tỏa sáng nếu đủ niềm tin và nghị lực. Hành trình của chị Phạm Thị Thanh Hà chính là minh chứng sống động cho tinh thần "không bao giờ bỏ cuộc". Còn điều gì thú vị chưa được bật mí về nữ vận động viên này? Tất cả đang chờ bạn khám phá trong Trạm yêu thương, lên sóng lúc 10h00, thứ Bảy (25/04) trên kênh VTV1.