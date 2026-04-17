Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Bộ Y tế đã lựa chọn những công nghệ cần thiết và vừa đáp ứng nhu cầu của người dân - Ảnh: VGP

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết thông tin này tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vào chiều 17/4.

Theo Bộ trưởng, đây là một trong những hoạt động của ngành Y tế nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Sau khi rà soát các danh mục công nghệ chiến lược, Bộ Y tế đã lựa chọn những công nghệ cần thiết và vừa đáp ứng nhu cầu của người dân.

Tại thời điểm này, Bộ Y tế tập trung vào một số sản phẩm như vaccine và sinh phẩm, các liệu pháp tiến tiến, ứng dụng AI trong khám chữa bệnh.

Cụ thể, đối với caccine và sinh phẩm, năm 2026, Việt Nam sẽ tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng quốc tế vaccine công nghệ mRNA điều trị ung thư và các vaccine thế hệ mới. Hiện, Bộ Y tế đang tập trung hợp tác với Nga, Pháp… để triển khai thực hiện.

Chuyển giao công nghệ tiên tiến sản xuất vaccine tại Việt Nam

Dự kiến, tháng 5/2026, Bộ Y tế và Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cũng sẽ ký kết với Sanofi (Pháp) để chuyển giao công nghệ sản xuất 3 loại vaccine tại Việt Nam, với công nghệ tiên tiến hiện đại nhất của Pháp hiện nay. Đó là vaccine 6 trong 1, vaccine cúm và vaccine viêm não mô cầu.

Đối với các liệu pháp tiên tiến phục vụ công tác khám chữa bệnh, Bộ trưởng cho biết, ngành y tế đã chủ động lựa chọn các phương pháp thử nghiệm lâm sàng, làm chủ công nghệ tế bào miễn dịch (CAR-T), liệu pháp tế bào gốc (đã có chương trình ký kết phối hợp với Nhật triển khai), công nghệ 3D và cá thể hóa trong chấn thương chỉnh hình.

Bên cạnh đó, ngành y tế cũng đang ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giải trình tự gen thế hệ mới để điều trị ung thư và tầm soát trước sinh.

Về vấn đề đào tạo nhân lực chất lượng cao theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng thông tin, ngành Y tế đang tập trung xây dựng Đề án phát triển 5 trường đại học trọng điểm của ngành y tế, gồm Đại học Y Hà Nội, Đại học Dược Hà Nội, trường Đại học Y dược TPHCM, trường Y dược Cần Thơ và Học viện Y học cổ truyền.

Dự kiến, Đề án này sẽ trình Chính phủ phê duyệt vào quý 4/2026. Hiện tại, Bộ Y tế cũng đã hoàn thành xây dựng các chuẩn năng lực nghề nghiệp cho các lĩnh vực chuyên môn.