Bà Veronika Skvortsova, người đứng đầu Cơ quan Y tế và Sinh học Liên bang (FMBA), cựu Bộ trưởng Y tế Nga - Ảnh: TASS

Theo bà, quá trình nghiên cứu kéo dài nhiều năm và đến cuối mùa Hè năm 2025, FMBA đã nộp hồ sơ lên Bộ Y tế để xin cấp phép sử dụng lâm sàng. Các thử nghiệm cho thấy vaccine an toàn, kể cả khi sử dụng nhiều lần và mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc giảm kích thước cũng như làm chậm sự phát triển của khối u. Tùy từng trường hợp cụ thể, hiệu quả có thể đạt từ 60%-80%.

Ngoài ra, tỉ lệ sống sót cũng tăng lên, một yếu tố rất quan trọng. "Vaccine đã sẵn sàng để đưa vào sử dụng, chúng tôi đang chờ cấp phép", bà Skvortsova nhấn mạnh.

Trước mắt, vaccine sẽ được sử dụng cho ung thư đại trực tràng. Tiếp theo, các nhà khoa học dự kiến thử nghiệm với u nguyên bào thần kinh đệm (glioblastoma), một trong những khối u ác tính nhất trong não, và một số dạng u hắc tố.

FMBA đã hoàn tất chu kỳ nghiên cứu 3 năm vào năm 2024. Khi đó, bà Skvortsova từng cho biết vaccine có thể được đưa vào sử dụng từ năm 2025. Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh rằng loại vaccine này không thể thay thế hoàn toàn các phương pháp điều trị ung thư truyền thống mà sẽ là một phương án bổ sung.

Tháng 6 vừa qua, bác sĩ Andrei Kaprin, chuyên gia ung thư hàng đầu của Bộ Y tế Nga cho biết các nhà khoa học đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine với sự tham gia của 48 tình nguyện viên. Ông cũng lưu ý rằng độc tính của vaccine ở mức rất thấp. Vaccine sẽ được phát miễn phí cho bệnh nhân.

(theo Izvestia, Vedomosti)