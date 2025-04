Mỹ nữ đẹp đến nỗi AI cũng phải chào thua trong phim Hàn đỉnh nhất hiện tại: Body này có thật trên đời hay sao?

Một trong những nữ diễn viên trẻ nổi bật, được ngợi ca là biểu tượng nhan sắc mới của làn sóng hallyu chính là Go Yoon Jung. Nữ diễn viên khởi đầu với vai trò người mẫu, dần chinh phục trái tim khán giả với nhiều bộ phim như He Is Psychometric, Sweet Home, Alchemy of Souls, Moving... Ngoài ra, gương mặt đẹp như tạc tượng của ngôi sao sinh năm 1996 cũng luôn là chủ đề được dân mạng quan tâm, bàn tán. Thậm chí, trông cô hoàn hảo đến mức không khác nào một sản phẩm của... AI.

Go Yoon Jung đẹp hoàn hảo đến mức AI cũng phải... chào thua!

Người mẫu lấn sân diễn xuất và thành công vang dội

Go Yoon Jung sinh ngày 22 tháng 4 năm 1996 tại Seoul, Hàn Quốc. Cô theo học tại Đại học nữ sinh Seoul (Seoul Women’s University), chuyên ngành Nghệ thuật Đương đại. Nền tảng học vấn bài bản trong môi trường sáng tạo giúp Go Yoon Jung sớm hình thành gu thẩm mỹ riêng, tinh tế và sâu sắc, điều sau này thể hiện rõ trong từng vai diễn lẫn phong cách cá nhân.

Trước khi bén duyên với nghiệp diễn, Go Yoon Jung từng là một người mẫu ảnh dưới trướng công ty MAA Entertainment. Với gương mặt thanh tú, thần thái vừa mong manh vừa hiện đại, cô nhanh chóng thu hút sự chú ý trong ngành quảng cáo và trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu lớn. Tuy nhiên, niềm đam mê điện ảnh đã kéo cô tiến sâu hơn vào con đường nghệ thuật thứ bảy.

Vóc dáng "siêu thực" của nữ diễn viên sinh năm 1996

Go Yoon Jung chính thức ra mắt với vai phụ trong bộ phim truyền hình đình đám He Is Psychometric (2019) của đài tvN, bên cạnh Park Jin Young (GOT7) và Shin Ye Eun. Dù thời lượng xuất hiện không nhiều, biểu cảm tự nhiên và ánh mắt biết nói của cô đã lập tức thu hút sự chú ý, mở ra nhiều cơ hội lớn hơn sau này.

Đến năm 2020, cô tiếp tục tạo dấu ấn với vai diễn Park Yu Ri trong siêu phẩm Sweet Home (Netflix). Trong bối cảnh phim sinh tồn kinh dị nặng đô, Go Yoon Jung thể hiện tốt chiều sâu nội tâm nhân vật – vừa lạnh lùng, thực tế nhưng cũng ẩn chứa sự tổn thương. Màn thể hiện này giúp cô khẳng định tên tuổi ở thị trường quốc tế, đặc biệt khi Sweet Home trở thành hiện tượng toàn cầu trên nền tảng Netflix.

Cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp của Go Yoon Jung đến từ siêu phẩm giả tưởng Alchemy of Souls (2022–2023) của biên kịch nổi tiếng chị em Hong Jung Eun và Hong Mi Ran. Ở phần đầu tiên, cô xuất hiện thoáng qua trong vai Nak Su – một nữ sát thủ tuyệt đỉnh. Sang phần hai (Alchemy of Souls: Light and Shadow), Go Yoon Jung chính thức đảm nhận vai nữ chính, thay thế Jung So Min.

Sự thay đổi này ban đầu vấp phải không ít tranh cãi từ người hâm mộ. Tuy nhiên, nhờ diễn xuất tinh tế, thần thái quyến rũ và cách xây dựng nhân vật mang chiều sâu mới mẻ, Go Yoon Jung đã thuyết phục được cả khán giả lẫn giới chuyên môn. Vai Nak Su/Bu Yeon của cô vừa mạnh mẽ, sắc lạnh, vừa ngây thơ, đáng yêu, tạo nên một hình tượng nhân vật đa lớp rất khó quên.

Go Yoon Jung trong Alchemy of Souls

Alchemy of Souls không chỉ củng cố vị thế của cô tại Hàn Quốc mà còn mở rộng tầm ảnh hưởng quốc tế, giúp cô lọt vào danh sách các ngôi sao trẻ sáng giá nhất châu Á.

Năm 2023, nữ diễn viên tiếp tục khẳng định tài năng trong Moving, một bộ phim khoa học viễn tưởng của Disney+ dựa trên webtoon của Kang Full. Vai diễn một nữ sinh sở hữu siêu năng lực đã mang về cho cô giải Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Lễ trao giải Blue Dragon Series lần thứ 3 và Asia Contents Awards.

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc mới của nữ diễn viên với Resident Playbook, phần ngoại truyện của Hospital Playlist, nơi Go Yoon Jung thủ vai Oh Yi Young, một bác sĩ nội trú. Bộ phim phát sóng trên tvN, đạt rating cao và đứng đầu các nền tảng trực tuyến. Đạo diễn Shin Won Ho ca ngợi nữ diễn viên vì khả năng diễn xuất tinh tế ngay cả khi “biểu cảm trống rỗng”. Ngoài ra, cô sẽ đóng chính trong Can This Love Be Translated?, một phim lãng mạn của Netflix cùng Kim Seon Ho, dự kiến ra mắt cuối năm 2025.

Go Yoon Jung trong phim Hàn hot nhất hiện tại - Resident Playbook. Những cảnh quay cận càng tôn vinh nhan sắc "đẹp hoàn hảo tựa AI" của cô nàng

Điểm mạnh lớn nhất của Go Yoon Jung là khả năng biến hóa đa dạng trong từng vai diễn. Từ nữ sinh trong sáng, bác sĩ nội tâm, sát thủ lạnh lùng cho đến nhân vật kỳ ảo, cô luôn mang đến màu sắc rất riêng biệt.

Go Yoon Jung không chỉ trông đẹp trước ống kính, cô còn biết “diễn” bằng ánh mắt, bằng ngôn ngữ cơ thể, điều hiếm thấy ở nhiều diễn viên trẻ cùng thế hệ.

Biểu tượng nhan sắc mới của Hàn Quốc, gương mặt như tạc tượng và nghi án thẩm mỹ

Go Yoon Jung luôn nằm trong danh sách những nữ diễn viên trẻ sở hữu nhan sắc tự nhiên nổi bật nhất showbiz Hàn. Sở hữu gương mặt với tỷ lệ vàng: Mắt to hai mí rõ ràng, sống mũi cao thanh tú, xương hàm nhỏ gọn, và đôi môi đầy đặn tự nhiên, cô được giới chuyên môn lẫn công chúng ca ngợi là "bản hòa ca hoàn hảo giữa vẻ đẹp hiện đại và nét mong manh truyền thống".

Go Yoon Jung được ví như nữ thần khi xuất hiện trên thảm đỏ

Tuy nhiên, không tránh khỏi việc từng có tin đồn cho rằng Go Yoon Jung đã trải qua một số can thiệp thẩm mỹ, nhất là khi loạt ảnh tốt nghiệp thời trung học của cô được lan truyền trên mạng. Các bức ảnh này cho thấy nhan sắc của cô thời thiếu niên vốn đã rất nổi bật: Gương mặt nhỏ nhắn, đường nét hài hòa, tuy nhiên sống mũi thời điểm đó có phần kém cao hơn hiện tại.

Trước nghi vấn này, Go Yoon Jung và công ty quản lý chưa từng chính thức lên tiếng phản hồi. Tuy nhiên, các chuyên gia thẩm mỹ tại Hàn Quốc – khi được truyền thông hỏi ý kiến – đều nhận xét rằng nếu có can thiệp, cũng chỉ là những chỉnh sửa cực kỳ tinh tế, ở mức tối thiểu, giúp tôn lên vẻ đẹp tự nhiên vốn đã rất hoàn hảo của cô.

Quan trọng hơn, Go Yoon Jung không tạo cảm giác “dao kéo” đơ cứng, mà ngược lại, cô vẫn giữ được độ mềm mại, tự nhiên trên gương mặt – điều được xem là "chuẩn mực" mới của cái đẹp ở Kbiz hiện đại.