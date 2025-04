Vợ siêu sao hạng S xuất thân trâm anh thế phiệt được ngưỡng mộ khắp Hàn Quốc: Đẹp người đẹp nết từ phim ra đời

Lee Min Jung - bà xã của siêu sao Lee Byung Hun, sinh ngày 16 tháng 2 năm 1982 tại Cheongdam-dong, Gangnam, Seoul, là một trong những nữ diễn viên được yêu mến nhất của màn ảnh Hàn Quốc. Không chỉ nổi bật với vẻ đẹp thanh lịch và thần thái quý phái, cô còn được ngưỡng mộ bởi xuất thân danh giá và sự nghiệp nghệ thuật đa dạng, bền bỉ suốt hơn hai thập kỷ.

Lee Min Jung

Xuất thân danh giá

Lee Min Jung là cháu ngoại của cố họa sĩ Park No Soo, một trong những họa sĩ tiên phong của dòng tranh thủy mặc hiện đại Hàn Quốc sau thời kỳ Nhật thuộc. Cha cô là CEO của một công ty quảng cáo hàng đầu trong khi mẹ cô là một nghệ sĩ piano tài hoa. Từ nhỏ, cô đã được nuôi dưỡng trong môi trường nghệ thuật, điều này ảnh hưởng sâu sắc đến gu thẩm mỹ và phong cách sống của nữ diễn viên sau này.

Xuất thân "trâm anh thế phiệt" không chỉ mang lại cho Lee Min Jung nền tảng tài chính vững chắc mà còn giúp cô tiếp cận môi trường văn hóa tinh hoa, định hình phong cách thanh lịch và trí tuệ. Nữ diễn viên tốt nghiệp Đại học Sungkyunkwan, một trong những ngôi trường danh giá nhất Hàn Quốc, chuyên ngành Sân khấu, khẳng định học vấn cao và sự nghiêm túc với nghề nghiệp.

Công chúng ngưỡng mộ Lee Min Jung không chỉ vì gia thế mà còn bởi cách cô giữ thái độ khiêm tốn, không phô trương. Trong các cuộc phỏng vấn, cô hiếm khi nhắc đến tài sản gia đình, thay vào đó tập trung vào đam mê diễn xuất và giá trị cá nhân. Sự kết hợp giữa xuất thân cao quý và tính cách gần gũi đã khiến cô trở thành hình mẫu lý tưởng, được yêu mến trên khắp châu Á.

Bước ngoặt sự nghiệp và danh hiệu "nữ thần rom-com"

Năm 2009, Lee Min Jung gây chú ý với vai phụ trong bộ phim truyền hình đình đám Boys Over Flowers, mở đường cho vai chính đầu tiên trong Smile, You cùng năm. Tuy nhiên, phải đến năm 2010, cô mới thực sự bứt phá với vai diễn trong phim điện ảnh Cyrano Agency, giúp cô giành hàng loạt giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc tại các lễ trao giải lớn như Blue Dragon Film Awards, Grand Bell Awards và Korean Association of Film Critics Awards.

Lee Min Jung biến hóa linh hoạt qua nhiều bộ phim

Với vẻ đẹp trong sáng và lối diễn hài hước duyên dáng, Lee Min Jung nhanh chóng được mệnh danh là "nữ thần rom-com" của màn ảnh Hàn. Cô tiếp tục ghi dấu ấn qua các bộ phim như Wonderful Radio (2012), Big (2012), Cunning Single Lady (2014), Come Back Mister (2016) và Once Again (2020). Đặc biệt, vai diễn Song Na Hee trong Once Again đã mang về cho cô giải Top Excellence Award tại APAN Star Awards 2021.

Ngoài phim ảnh, Lee Min Jung còn xuất hiện trong các video âm nhạc như Like a Man (Fly to the Sky, 2006) và I Don’t Care (2NE1), đồng thời tham gia các dự án sân khấu và quảng cáo. Cô cũng giành nhiều giải thưởng, bao gồm Nữ diễn viên xuất sắc tại KBS Drama Awards và SBS Drama Awards, khẳng định vị thế là một trong những ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc. Sự nghiệp của cô nổi bật bởi sự ổn định, không gián đoạn suốt 21 năm, một thành tích hiếm có trong ngành giải trí khắc nghiệt.

Sóng gió hôn nhân và một trái tim kiên cường

Lee Min Jung và ông xã - tài tử nổi tiếng Lee Byung Hun

Cuộc hôn nhân của Lee Min Jung với tài tử Lee Byung Hun, bắt đầu năm 2013, từng được ngợi ca là chuyện tình trong mơ, nhưng nhanh chóng đối mặt với những thử thách khắc nghiệt, đặc biệt là vụ bê bối tống tiền năm 2014. Khi đang mang thai con trai Lee Joon Hoo, Lee Min Jung chịu cú sốc khi hai phụ nữ, thành viên GLAM Dahee và người mẫu Lee Ji Yeon, đe dọa công bố video nhạy cảm của Lee Byung Hun, đòi 5 tỷ won. Vụ việc phơi bày những cuộc trò chuyện không đứng đắn của anh, khiến công chúng phẫn nộ và đồn đoán về ly hôn.

Giữa lằn ranh tổn thương, Lee Min Jung chọn im lặng, tạm rời nhà để bảo vệ thai kỳ, nhưng kiên quyết hàn gắn.

Cô trở lại bên chồng sau khi tòa án kết án hai kẻ tống tiền, minh oan rằng anh là nạn nhân, dù hành vi của anh vẫn bị chỉ trích. Trên Gamsung Camping (2020), cô thẳng thắn: “Tôi chọn anh ấy vì tình yêu ấy không thể thay thế”, thể hiện sự tha thứ đầy bao dung.

Tuy nhiên tin đồn ly hôn vẫn bám theo nữ diễn viên, từ chuyến đi Jeju năm 2021 đến phát ngôn đùa về “độc thân”, nhưng Lee Min Jung chọn cách dập tắt chúng bằng những bài đăng hài hước trên mạng xã hội, như video con gái gọi “bố”, hay trêu Lee Byung Hun về việc tiêu tiền của anh.

Tái xuất sau sinh - biểu tượng nhan sắc không tuổi

Sau khi sinh con gái vào cuối năm 2023, Lee Min Jung nhanh chóng trở lại với công việc. Tháng 2 năm 2024, cô đăng tải loạt ảnh profile mới trên Instagram, khoe vẻ đẹp cổ điển và vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ.

Lee Min Jung vẫn là một trong những nữ diễn viên được yêu mến nhất Hàn Quốc, cân bằng giữa sự nghiệp và vai trò làm mẹ. Cô tiết lộ đã bắt đầu dự án mới từ tháng 11 năm 2024, bao gồm các buổi đọc kịch bản, dù phải dành thời gian chăm sóc con trai Joon Hoo, người từng cảm thấy thiếu sự quan tâm khi em gái chào đời. Joon Hoo, hiện 9 tuổi, được ghi nhận theo học tại một trường quốc tế ở Seoul và thường xuất hiện trong các bài đăng xã hội của mẹ, với hình ảnh đáng yêu như “bản sao” của Lee Byung Hun.

Phong cách đời thường của Lee Min Jung được ngưỡng mộ

Ngày 14 tháng 1 năm 2025, Lee Min Jung đăng video trên mạng xã hội, cho thấy con gái cô nhận ra cha trong một bức ảnh nhỏ, kèm chú thích hài hước rằng Lee Byung Hun “may mắn” vì được con yêu. Bài đăng này thu hút hàng ngàn bình luận tích cực từ fan, khen ngợi sự đáng yêu của gia đình cô. Dù bận rộn, cô vẫn duy trì vẻ ngoài rạng rỡ và phong cách thanh lịch, được báo chí Hàn vinh danh là “biểu tượng nhan sắc không tuổi”.

Hiện tại, Lee Min Jung đang chuẩn bị cho dự án truyền hình mới, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ trên màn ảnh nhỏ mang tên Yeah, Let's Get a Divorce, đóng cùng tài tử Kim Ji Suk. Người hâm mộ hy vọng cô sẽ tiếp tục mang đến những vai diễn ấn tượng và duyên dáng như trước đây.