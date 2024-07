Cuộc sống của tài tử "Sex and the City" sau bê bối tấn công tình dục 5 người phụ nữ

Nhắc đến một trong những series đình đám nhất nhì Hollywood, ngoài "Friends" công chúng sẽ nghĩ ngay tới "Sex and the City". Series này là một bộ phim truyền hình hài kịch tình huống Mỹ, được phát sóng từ 1998 - 2004 với tổng cộng 94 tập.

Series "Sex and the City" tạo nên danh tiếng cho dàn diễn viên đình đám như: Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall, Cynthia Nixon cùng nam chính Chris Noth.

Thế nhưng khác với dàn diễn viên còn lại vẫn giữ được danh tiếng, sự nghiệp cùng cuộc sống của Chris Noth đi xuống trông thấy sau vụ bê bối bị cáo buộc tấn công tình dục 5 người phụ nữ. Dù không bao giờ thừa nhận cáo buộc này, nhưng Chris Noth vẫn bị đồng nghiệp "cạch mặt", thậm chí là mất việc.

Vụ cáo buộc tấn công tình dục gây xôn xao Hollywood

Vào cuối năm 2021, Hollywood Reporter đã khui ra câu chuyện gây chấn động làng giải trí liên quan tới tài tử "Sex and the City". Theo đó, Chris Noth bị 5 người phụ nữ cáo buộc có hành vi tấn công tình dục đối với họ.

Đầu tiên là người phụ nữ tên Zoe (tên giả được sử dụng khi lên báo). Năm 2004, Zoe khi đó mới 22 tuổi và chuyển tới Los Angeles và làm trợ lý tại một công ty nổi tiếng - nơi Chris Noth thường làm việc chung.

Zoe tiết lộ rằng, nam tài tử liên tục tán tính, nhắn tin dù cô không hề tiết lộ số điện thoại cho đối phương. Theo đó, Chris Noth được cho là liên tục tạo ra tình huống để gặp mặt Zoe như: Mời đối phương tới bể bơi riêng hay mượn cuốn sách. Tới khi trả lại sách, Zoe khẳng định, nam tài tử đã có hành vi hôn, lột đồ và tấn công tình dục cô. Zoe tường thuật lại quá trình: "Tôi rất đau và hét lên 'dừng lại!' Nhưng ông ta không hề dừng. Tôi nói "ít nhất thì ông hãy dùng bao cao su được không? và ông ta chỉ cười".

Chris Noth từng được săn đón nhất nhì Hollywood nhờ thành công của series "Sex and the City"

Một người phụ nữ giấu tên khác cũng tố cáo Chris Noth dụ cô vào một chỗ riêng rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Người thứ 3 tên Ava (tên cũng được đổi sau khi lên báo). Ava cho biết, thời điểm cô bị Chris Noth tấn công tình dục là vào năm 2010 khi mới 18 tuổi và đang làm việc tại 1 nhà hàng ở New York. Khi ấy, Ava làm việc tới 1 giờ sáng và đến phòng quản lý để lấy tiền công thì Chris Noth xuất hiện trong bóng tối rồi tấn công tình dục cô. Tuy nhiên, sự việc không đi quá xa vì khi đó Chris Noth phát hiện Ava đang trong thời gian "đèn đỏ".

Người tiếp theo tên Lily, cả hai gặp nhau tại một quán rượu ở New York. Khi đó Lily 25 tuổi và Chris Noth ngỏ lời muốn hẹn hò với cô. Theo Lily, ban đầu cô thấy háo hức khi hẹn hò với ngôi sao nổi tiếng. Thế nhưng, khi về tới nhà riêng, Lily cho biết, bản thân sợ hãi khi Chris Noth bắt cô quan hệ bằng miệng.

Nữ ca sĩ Lisa Gentile là người thứ 5 đứng ra tố cáo Chris Noth có hành vi tấn công tình dục. Theo Lisa, vào một buổi tối thứ 7 năm 2002, sau khi cả hai cùng ngồi ở Da Marino, Chris Noth đã ngỏ ý đưa nữ ca sĩ về nhà và được đối phương đồng ý. Tuy nhiên, khi về tới căn hộ nữ ca sĩ, nam tài tử đưa ra yêu cầu muốn lên nhà dù đối phương đã khéo léo từ chối. "Ông ta lập tức hôn tôi. Sau đó, ông ta dựa vào kệ bếp và dùng sức để kéo tôi vào người ông ta. Ngay sau đó ông ta càng mạnh bạo hơn, dùng tay 'tác động' mạnh vào vòng 1 của tôi", nữ ca sĩ chia sẻ.

Chris Noth bị 5 người phụ nữ cáo buộc tấn công tình dục khiến sự nghiệp gầy dựng cả đời mất trắng chỉ trong 1 đêm

Lisa cho biết, sau khi cô ra sức chống cự, Chris Noth đã tức giận rời đi. Ngày hôm sau, nam tài tử được cho là đã gọi điện và đe dọa hủy hoại sự nghiệp nếu nữ ca sĩ "hé răng" nửa lời về chuyện này.

Đứng trước những cáo buộc chống lại mình, Chris Noth tuyên bố rằng: "Mọi cáo buộc tấn công tình dục đều phải được xem xét". Sau 2 năm kể từ vụ cáo buộc, tài tử "Sex and the City" vẫn giữ nguyên quan điểm khi gọi nó là sự "lố bịch": "Tôi không thể nói gì để thay đổi suy nghĩ của bất kỳ ai khi gặp một làn sóng thủy triều như vậy... Không có tòa án hình sự, không có phiên tòa hình sự nào. Không có gì để tôi đứng lên và nói câu chuyện của mình hay lấy nhân chứng. Thậm chí còn có những bổ sung vô lý hơn... Hoàn toàn lố bịch và không có cơ sở thực tế".

Điều duy nhất được Chris Noth thừa nhận là việc nam tài tử lừa dối vợ và ngoại tình nhiều lần. Nói về quyết định ngoại tình nhiều lần, Chris Noth chỉ đơn giản nói là muốn "vui vẻ".

Sự nghiệp tiêu tan... ở nhà chăm con nhỏ

Sau những cáo buộc liên tiếp, Chris Noth đã lập tức bị công ty quản lý A3 Artists Agency sa thải. Đồng thời nam tài tử cũng bị loại khỏi loạt phim "The Equalizer" của đài CBS. Hãng Entertainment Arts Research hủy hợp đồng mua lại một công ty đồ uống của nam diễn viên này với giá 12 triệu USD (khoảng 304 tỷ đồng).

Nam tài tử bị dàn sao "Sex and the City" "ghẻ lạnh" sau bê bối

3 diễn viên chính của "Sex and the City" là Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon và Kristin Davis đã cùng đưa ra phát ngôn chính thức đầu tiên về việc này: "Chúng tôi rất đau lòng khi nghe về các cáo buộc liên quan tới Chris Noth. Chúng tôi ủng hộ những người phụ nữ đã lên tiếng và chia sẻ trải nghiệm đau đớn của họ. Chúng tôi biết điều này rất khó khăn, và họ đáng được ca ngợi".

Một nguồn tin tiết lộ rằng, Chris Noth bị dàn diễn viên "Sex and the City" ghẻ lạnh: "Anh ta không được mời đến các bữa tiệc của họ. Anh ta không nhận được thiệp chúc mừng hay tin nhắn chúc mừng sinh nhật". Trước thái độ của dàn diễn viên "Sex and the City", Chris Noth cảm thấy thất vọng và cần một lời xin lỗi.

Cuộc sống hiện giờ của Chris Noth ở tuổi 70 chỉ xoay quanh 2 con trai nhỏ

Dù không chính thức bị buộc tội hay phải ra tòa, nhưng sự nghiệp của Chris Noth vẫn chẳng thể vực dậy nổi. Theo đó, sau vụ ồn ào, không còn nhà sản xuất hay đài truyền hình nào dám mời Chris Noth làm việc.

Trên trang cá nhân hiện giờ, Chris Noth vẫn cập nhật hình ảnh cuộc sống hàng ngày. Có thể thấy, công việc chủ yếu của nam tài tử 70 tuổi hiện giờ chỉ xoay quanh 2 con trai. Được biết, Chris Noth có 2 cậu con trai. Con trai lớn sinh năm 2012, còn con trai út chào đời năm 2020. Nam tài tử dành nhiều thời gian chơi hay đưa con trai út đi dạo quanh ngọn đồi gần nhà.

Khi các con tới trường, Chris Noth vẫn thường xuyên luyện tập thể thao ở phòng gym, leo núi đường dài. Nam tài tử cũng không còn bận tâm hay giải thích thêm về cáo buộc những năm vừa qua.