Sex and the City, một tuyệt phẩm điện ảnh được Darren Star kiến tạo, ra mắt lần đầu vào năm 1998, lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học của Candace Bushnell. Bộ phim là chân dung sống động về đời sống phức tạp của bốn người phụ nữ kiên cường, đang ở độ tuổi 30-40, khi họ dũng cảm đối mặt với những thăng trầm tại thành phố không ngủ New York, khắc họa sâu sắc về tình yêu, quyền lực và nữ quyền.

Sarah Jessica Parker, qua diễn xuất tinh tế của mình, đã hóa thân thành Carrie Bradshaw, mang đến những quyết định độc đáo và đầy cá tính trong việc lựa chọn không gian sống quen thuộc của nhân vật. Cùng khám phá sự lựa chọn của Carrie Bradshaw, nơi mỗi góc nhỏ cũng chứa đựng câu chuyện riêng.

Lúc mới xuất hiện, Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) đang đóng gói mọi thứ trong căn hộ của mình ở Upper East Side vào các thùng carton. Cô đã mua một căn hộ bốn phòng ngủ tuyệt vời tại Gramercy Park và bán căn phòng studio cũ mà người hâm mộ đã biết và yêu thích kể từ khi Sex and the City lần đầu tiên ra mắt vào năm 1998 cho nhà thiết kế trang sức sống ngay tầng dưới.

Trong tập cuối, cô sẽ tổ chức một bữa tiệc tối tại căn hộ cũ của mình, nơi mà cô gọi là "Bữa tiệc tối cuối cùng," nơi người bạn xa cách Samantha (Kim Cattrall) chắc chắn sẽ gọi điện mà cô đã mong đợi từ lâu. Động cơ cho việc chuyển nhà là mối quan hệ được hâm nóng lại với người bạn trai cũ là nhà thiết kế nội thất, cũng là hôn phu trước đây của cô, Aidan Shaw (John Corbett), người chủ yếu sống trong một ngôi nhà nông trại cũ bằng gạch ở Norfolk, Virginia, và từ chối bước chân vào ngôi nhà lâu năm của Carrie sau những đau khổ trong quá khứ đã xảy ra ở đó.

Khi xem Aidan khóc từ Virginia về cậu con trai của mình qua điện thoại với Carrie trong khi cô ngồi trong căn hộ trống trải, với trần nhà cao mà cô nghĩ họ sẽ chia sẻ cùng nhau ít nhất một phần thời gian, liệu các nhà sáng tạo của chương trình có phá hỏng kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng của cô ấy và để mọi thứ kết thúc bằng việc cô rời khỏi Thành phố New York mãi mãi để ở cùng anh ta không?



Với một loạt phim có phần không mấy gắn kết, thật khó để đưa ra dự đoán, nhưng có vẻ như chúng ta có thể sẽ nói lời tạm biệt cuối cùng với căn hộ của Carrie Bradshaw, nơi đã diễn ra vô số khoảnh khắc biểu tượng, từ "cái chết" của chiếc MacBook của cô cho đến mảnh giấy viết lời chia tay nổi tiếng của Jack Berger. Căn hộ được xây dựng ban đầu tại phòng thu Silvercup Studios của Thành phố New York, với bậc thềm tại số 63 Perry Street ở khu West Village được sử dụng cho cảnh ngoại thất, căn hộ của Carrie, với bố cục kỳ lạ của nó, luôn là sự mở rộng của cô ấy và là nơi trú ẩn khỏi cuộc hỗn loạn của Thành phố New York.



Ngay cả khi cô đã kết hôn với ông Big (Chris Noth) ở cuối phim Sex and the City và chuyển đến sống với ông ta trong một căn hộ lớn hơn, sang trọng hơn với tủ quần áo trong mơ của mình, cô vẫn giữ nguyên căn hộ đó như một nơi cô có thể lui tới và viết lách, ngồi ở bàn làm việc và nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi trầm tư.

Sau cái chết của Big ở đầu series làm lại, Carrie đã cố gắng chuyển đến một căn hộ màu trắng hình hộp ở Tribeca với bốn bức tường kính xung quanh, nhưng cô thấy mình hạnh phúc hơn trong sự thoải mái của tổ ấm cũ trước của mình, với căn bếp hiếm khi được sử dụng.

Hãy cùng nhìn lại xem không gian đó đã phát triển như thế nào qua các năm.

1. Căn hộ trong tập phim thử nghiệm

Khi Sex and the City được công chiếu vào ngày 6/6/1998, Carrie không sống trong căn hộ mà người hâm mộ biết và yêu mến ngày nay. Tập phim thử nghiệm, được quay trước khi chương trình chính thức được HBO chấp nhận, cho thấy Carrie sống trong một căn hộ nằm trên một quán cà phê (tại số 960 Đại lộ Madison), với một bảng hiệu màu xanh neon phát sáng bên ngoài cửa sổ của cô. Không gian này trong tình trạng lộn xộn, với chất đống tạp chí và hộp đựng thức ăn mang về từ nhà hàng Trung Quốc vương vãi khắp nơi. Theo phong cách đích thực của Carrie, cô ấy làm đẹp thêm không gian với những tấm ga giường satin màu xanh. Nội thất của căn hộ đã lỗi thời, với một chiếc đèn chùm nến cũ, đèn trang trí kính màu và trần nhà được ốp gỗ tường.

Không thể tin rằng một nhà văn trẻ ở NYC có thể mua nổi chỗ này, nhưng sự tồi tàn của nó lại khiến nó trở nên hợp lý hơn một chút so với căn hộ tiếp theo của cô, điều mà Chelsea Fairless và Lauren Garroni cũng nhận ra khi nhìn lại tập phim thử nghiệm cho podcast lấy cảm hứng từ Sex and the City của họ, Every Outfit.

2. Căn hộ độc thân của Carrie

Ngay từ tập hai của phim, không gian nội thất căn nhà của Carrie mà chúng ta biết và yêu thích bắt đầu hình thành, dù bậc thềm trước cửa của cô không xuất hiện cho đến tập ba. Ngôi nhà này phát triển nhẹ nhàng theo thời gian, nhưng nhìn chung vẫn giữ nguyên vẻ bề ngoài cho đến cuối series.

Những bức tường màu xanh bạc hà, đồ nội thất gỗ kiểu hiện đại, sách và tạp chí đầy ắp, cùng việc pha trộn hoa văn không ngại ngần, tất cả đều được trưng bày ở đây. Bức tranh biểu tượng này, chứa đầy những món đồ lượm lặt từ chợ trời, đã được tạo nên bởi nhà thiết kế sản xuất lâu năm của SATC, Jeremy Conway và người trang trí bối cảnh Karin Holmes.

Mặc dù bố cục của căn hộ không phải lúc nào cũng hợp lý, nó dường như thay đổi để phục vụ nhu cầu của câu chuyện, một vài món đồ nội thất chủ chốt cố định không gian của Carrie, như bộ chăn hoa của Calvin Klein, chiếc đèn trắng cảm hứng từ thời kỳ Atomic Age, chiếc ghế cổ điển cô sử dụng như một chiếc táp đầu giường, và một chiếc ghế dài cổ lạ mắt với hoa văn xoắn ốc.

3. Ảnh hưởng của Aidan

Dù Mr. Big chưa bao giờ thực sự cam kết đủ để ghi lại dấu ấn của mình, Aidan đã bắt đầu ảnh hưởng đến không gian sống của Carrie ngay từ lần gặp đầu tiên của họ. Trong tập 5 của mùa thứ ba, Stanford Blatch (Willie Garson) lôi kéo Carrie xuống khu vực trung tâm thành phố đến cửa hàng nội thất của Aidan sau khi đọc về nó trong mục Sunday Styles của tờ The New York Times, và trong nỗ lực kết nối với anh, cô đã bốc đồng mua một chiếc ghế club được bọc bằng da cổ 100 năm tuổi mà Aidan nói rằng anh "lột ra từ ghế xe lửa cũ". Chiếc ghế có giá ban đầu là 3.800 đô la, nhưng cô đã trò chuyện với quản lý để có được mức giảm giá bằng cách nói với Aidan rằng cô là một nhà thiết kế và làm quen với anh. Dĩ nhiên, đó là một lời nói dối, và việc Carrie giả vờ là một chủ đề sẽ xuyên suốt mối quan hệ của cô ấy với anh.

Chiếc ghế có thể hơi cồng kềnh và mang phong cách nam tính, nhưng nó là một bổ sung ấm cúng cho căn hộ của Carrie, vẫn ở đó ngay cả sau lần chia tay thứ hai của họ. Trước khi mối lương duyên của họ đổ vỡ vào cuối mùa bốn, Aidan chuyển đến sống tại chỗ của Carrie, mang theo những chai nước hoa nam tính, một chiếc lò nướng George Foreman, và kế hoạch kết hợp căn hộ của cô ấy với căn hộ kế bên.

Khi cô ấy nói với anh rằng cô ấy không thể kết hôn với anh, cô ấy bị bỏ lại với một lỗ trên tường phía trên giường ngủ và một lá thư từ luật sư của anh ấy nói rằng cô có thể mua lại căn hộ với đúng giá anh ấy đã trả hoặc phải chuyển đi. Nếu không có Aidan, có lẽ Carrie vẫn sẽ chỉ là người thuê nhà.



4. "Tu sửa" sai lầm

Việc trang trí lại nhà sau một mối tình tan vỡ là điều mà nhiều người có thể cảm thấy đồng cảm, và đó chính xác là những gì Carrie đã làm trong Sex and the City sau khi ông Big bỗng dưng e ngại không tiến tới hôn nhân vào ngày cưới của họ. Với sự giúp đỡ từ trợ lý của mình, Louise (Jennifer Hudson), Carrie đã thay thế những món đồ nội thất gỗ kiểu ấm áp của mình bằng bộ nội thất màu trắng và có gương phản chiếu, đặt trên nền của bức tường màu xanh.

Có các tấm thảm và gối tựa với hoa văn lấy cảm hứng từ damask và một bức tường tranh đầy ắp phía sau giường thực sự là minh chứng cho phong cách trang trí sến súa, cực kì của những năm 2010s. Hai phần quyến rũ và một phần kiểu cách, không gian này có ý nghĩa đối với kỷ nguyên đó, nhưng thực sự là "xấu xí".

Và cứ như vậy... cô ấy có một bức tường nổi bật. Khi đến lúc tái tạo lại căn hộ của Carrie cho "And Just Like That..." tại Steiner Studios ở Brooklyn, việc duy trì sự liên tục đã nhường chỗ cho nỗi nhớ. Parker đã giữ một số đồ nội thất cổ của Carrie trong kho lưu trữ, và nó có thể được thấy trở lại đúng vị trí của nó trong phiên bản làm lại.

Thay đổi rõ rệt nhất đối với không gian, ngoài rèm madras mới và sơn màu vàng quái dị trên các giá sách phía trên giường của cô, là giấy dán tường che phủ hầu hết khu vực phòng khách. Tường trắng với hoa cẩm chướng màu xanh lớn, họa tiết là một phần của dòng sản phẩm Wallshoppe của Parker, mà cô ấy đã tạo ra cùng với nhà thiết kế nội thất của mình, Eric Hughes.

Dù không phải là người hâm mộ lớn nhất của kiểu in họa tiết táo bạo này, nhưng có thể nó thực sự rất "Carrie Bradshaw". Đó là trang trí hoàn hảo cho phong cách ấn tượng và đặc trưng để nhớ về bộ phim mang tính thời đại như vậy.