Thư Đan Nguyễn - mỹ nhân phim Báu Vật Trời Cho, bị chồng tố lừa dối, “diễn vai độc thân”

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, B.A - người tự nhận là chồng của TikToker có 1,1 triệu followers Nguyễn Đan Thư (tên thường gọi là Thư Đan Nguyễn), đăng tải đoạn status dài, tag thẳng tên cô.

Trong bài đăng, B.A cho rằng Thư Đan Nguyễn đã kết hôn, có con nhưng thời gian gần đây lại xây dựng hình ảnh "độc thân" trên mạng xã hội và hạn chế nhắc đến chồng.

B.A đăng bài lên Facebook.

Trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh và chia sẻ này từ Đan Thư Nguyễn. Ảnh: MXH.

Lược trích chia sẻ của B.A. trên Facebook: “Diễn trên phim chưa đủ sao mà còn mang kịch bản ra ngoài đời để hân hoan diễn vai 'độc thân'?

10 năm trời tôi chấp nhận lùi về sau, nhẫn nhịn để cô giấu chồng, giấu con như giấu ***, cốt chỉ để cô giữ hình tượng trong cái showbiz này.

Thế nhưng giấy ly hôn vừa ký xong, cô đã vội vã lên mạng ăn mừng, tẩy trắng bản thân bằng hai chữ 'độc thân'.

Cô dùng cái mác 'độc thân' vội vã ấy để làm gì? (…) Tôi định cắn răng im lặng ký giấy cho xong, không bung bét mọi chuyện để giữ chút thể diện cho cô tiếp tục làm nghề. Nhưng cô diễn sâu quá, sống sai mà lại cứ thích phô trương.

Bằng chứng về sự lừa dối, những câu chuyện phía sau tôi giữ đủ cả đây. Khán giả mà biết được 'kịch bản' đời thực này chắc họ sẽ thất vọng lắm. Tôi chưa tung hê mọi thứ lên chỉ vì tôi còn nương tay, thương con nhỏ, không muốn đạp đổ sự nghiệp của người đẻ ra nó thôi…”

Bài đăng nhanh chóng gây xôn xao mạng xã hội. Trên các tài khoản của Thư Đan Nguyễn, nhiều cư dân mạng để lại bình luận mong cô lên tiếng.

Không ít người cũng bày tỏ bất ngờ khi biết hot girl này đã kết hôn và có con, bởi trong vài năm gần đây cô gần như không còn chia sẻ về đời sống gia đình trên mạng xã hội.

Trong khi đó, B.A cũng là người khá kín tiếng. Facebook cá nhân của anh chủ yếu lưu lại những hình ảnh chụp cùng vợ con từ nhiều năm trước, còn thời gian gần đây hầu như không cập nhật nội dung liên quan đến gia đình.

Trao đổi với chúng tôi, B.A cho biết hai người đã ký vào đơn ly hôn, tuy nhiên vẫn đang trong quá trình giải quyết tranh chấp ly hôn và chưa có kết quả cuối cùng.

Theo anh, tính từ thời điểm yêu nhau đến khi kết hôn, cả hai đã đồng hành gần 10 năm. Hiện con gái đang do Thư Đan Nguyễn trực tiếp chăm sóc.

Tuy nhiên theo tìm hiểu, TikToker Thư Đan Nguyễn không hề giấu kín chuyện đã có chồng con. Nhiều năm trước, Thư Đan Nguyễn từng nhiều lần chia sẻ về cuộc sống gia đình trên mạng xã hội. Năm 2017, cô đăng tải hình ảnh được chồng tặng quà nhân dịp sinh nhật.

Thư Đan Nguyễn từng công khai chồng từ nhiều năm trước.

Trong những chia sẻ trước đây, Thư Đan Nguyễn từng thừa nhận bản thân là người vụng về, chưa biết cách chăm sóc chồng con chu toàn và không có bí quyết đặc biệt để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Cô cho rằng mình may mắn khi luôn được chồng yêu thương, quan tâm. Dù không còn lãng mạn như thời mới yêu, ông xã vẫn thường xuyên dành cho cô những món quà bất ngờ và chăm lo cho vợ con.

Thời điểm này, Thư Đan Nguyễn được biết đến với vai trò hot girl, làm kinh doanh. Tuy nhiên, khoảng vài năm trở lại đây, cô gần như không còn chia sẻ nhiều về chồng con trên các nền tảng mạng xã hội.

Thư Đan Nguyễn (SN 1999, tại TP.HCM) không phải là cái tên xa lạ với cộng đồng beauty Việt Nam. Cô nàng nổi tiếng với nhan sắc, và các nội dung về makeup, thời trang trên mạng xã hội. Thời gian gần đây lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất - trong dự án Báu Vật Trời Cho.

Thư Đan Nguyễn tham gia vai phụ trong Báu Vật Trời Cho năm 2025.

Một số hình ảnh dạo này của cô.

Cô sở hữu TikTok sở hữu hơn 1,1 triệu follower, Instagram hơn 455 nghìn follower và Facebook vượt mốc 647 nghìn người theo dõi.

Chúng tôi cũng đã liên hệ với phía Thư Đan Nguyễn nhưng chưa nhận được phản hồi. Cư dân mạng vẫn đang chia sẻ status của B.A, vụ việc gây xôn xao khắp MXH.

Ảnh: FBNV