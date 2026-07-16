Yêu 5 năm không cưới, mỹ nhân chia tay “chốt” lẹ Hồng Hài Nhi kém 9 tuổi, giấu kín chuyện mang thai

Với khoảng cách tuổi tác rõ ràng, các mối tình "chị đẹp - hồng hài nhi" thường nhận về sự quan tâm của mọi người. Thế nhưng, ngày càng nhiều cặp đôi chứng minh rằng chênh lệch vài tuổi, thậm chí cả chục tuổi, không phải rào cản để xây dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Ngân Sát Thủ và chồng - tuyển thủ esports Phan Văn Đông là một ví dụ điển hình.

Ngân Sát Thủ và Phan Văn Đông

Ngân Sát Thủ (tên thật Huỳnh Kim Ngân, sinh năm 1994) từng là một trong những nữ streamer đình đám. Cô từng có mối tình kéo dài 5 năm với streamer ViruSs (Đặng Tiến Hoàng) nhưng không đi đến cái kết trọn vẹn, thông báo chia tay vào năm 2020.

Từ sau mối quan hệ này, Ngân Sát Thủ trở nên kín đáo, không có chia sẻ công khai về chuyện tình cảm. Đến tháng 9/2024, Ngân Sát Thủ và tuyển thủ esports Phan Văn Đông (sinh năm 2003) bất ngờ thông báo về chung một nhà. Mối quan hệ từng khiến nhiều người ngỡ ngàng song cặp đôi nhanh chóng nhận được sự ủng hộ vì những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau.

Ảnh cưới của cặp đôi

Sau khi kết hôn, Ngân Sát Thủ cũng thay đổi đáng kể trong cách sử dụng mạng xã hội. Thay vì chia sẻ nhiều về công việc hay hình ảnh cá nhân như trước, cô chủ yếu đăng tải những khoảnh khắc đời thường, cuộc sống hôn nhân và các hoạt động bên chồng.

Đầu năm 2025, trong một vlog đi làm tóc, nữ streamer bất ngờ tiết lộ mình đang mang thai con đầu lòng. Tuy nhiên, Ngân Sát Thủ gần như giữ kín hoàn toàn thông tin về thai kỳ. Cô không đăng ảnh bụng bầu, cũng hiếm khi nhắc đến việc mang thai trên mạng xã hội. Hiện tại, em bé đã được hơn 1 tuổi, thường được gọi là Bối.

“Thời gian trôi qua nhanh ghê, mới đây mà đã 1 năm rồi. Mình nghĩ là cũng phải lâu lắm cái clip này mới được lên đó, nhưng mà nhanh thật sự. Cái cảm giác như in lần đầu tiên mình biết mình có Bối, mình biết sắp được làm mẹ và những năm tháng mang bầu, cùng nhau nỗ lực, cố gắng giờ thì con đã 1 tuổi rồi” - Ngân Sát Thủ chia sẻ trong clip mừng sinh nhật 1 tuổi của Bối.

Ngân Sát Thủ và con gái

Trong quá trình chăm sóc con nhỏ, Ngân cho biết Đông luôn đồng hành và hỗ trợ cô hết mình. Dù bận rộn với lịch thi đấu, tuyển thủ này vẫn cố gắng dành thời gian chăm sóc vợ con, có những hôm anh thức đến 3h sáng để cùng vợ thay tã, cho con bú và trông em bé. Theo Ngân Sát Thủ, sau khi trở thành bố, Đông đã trưởng thành và dạn dĩ hơn rất nhiều, điều khiến cô cảm thấy yên tâm và hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân.

Một trong những điều khiến cư dân mạng chú ý nhất là màn phong độ nhan sắc sau sinh của Ngân Sát Thủ. Chỉ thời gian ngắn sau khi sinh con, nữ streamer đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn. Thậm chí Ngân Sát Thủ còn được nhận xét có phần trẻ trung hơn so với trước đây. Nhiều người nhận xét khó nhận ra đây là một mẹ bỉm vừa trải qua hành trình mang thai và sinh con.

Dù chưa tiết lộ cụ thể bí quyết lấy lại vóc dáng, nhiều người cho rằng tinh thần thoải mái, chế độ sinh hoạt khoa học cùng sự đồng hành của gia đình là những yếu tố giúp cô nhanh chóng lấy lại phong độ. Bên cạnh đó, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cũng góp phần giúp Ngân Sát Thủ luôn giữ được nguồn năng lượng tích cực.

Ngân Sát Thủ năm 2016

Ngân Sát Thủ hiện tại

Hiện tại, bên cạnh việc chăm sóc con gái, Ngân Sát Thủ cũng nhanh chóng quay trở lại công việc. Cô sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, page Facebook đang có 1,7 triệu người theo dõi. Ngoài stream game, Ngân còn làm sáng tạo nội dung trên MXH và gắn link sản phẩm.

Nhan sắc gái một con trông mòn con mắt thật sự

(Ảnh: FBNV)