Chuyện tình “thanh xuân vườn trường” chưa từng công khai của mỹ nhân trường Phan và Quân A.P

Đó là hot girl Lê Khanh và nam ca sĩ Quân A.P!

Cặp đôi không công khai chuyện tình cảm nhưng nhiều lần "trượt tay" để lộ loạt hint hẹn hò. Từ những bức ảnh thời còn đi học được fan đào lại, các chuyến du lịch check-in cùng địa điểm, xuất hiện trong concert của đối phương, đến mới đây là bộ ảnh cưới tại Ý.

Quân A.P "trượt tay" để lộ ảnh cưới chụp ở Ý.

Mới đây, Quân A.P bất ngờ đăng rồi nhanh chóng xoá loạt ảnh diện vest, sánh đôi cùng Lê Khanh trong trang phục cưới tại Ý. Chỉ một động thái nhỏ cũng đủ khiến mạng xã hội rần rần, làm dấy lên nghi vấn cả hai đang âm thầm chuẩn bị cho một đám cưới trong tương lai gần.

Quân A.P và Lê Khanh quen nhau từ khi còn đi học. Sau khi bước chân vào showbiz, anh dần ẩn những bức ảnh này và gần như không còn nhắc đến chuyện tình cảm trước truyền thông.

Cặp đôi quen nhau từ năm 2012.

Mối tình thanh xuân vườn trường ngọt ngào.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2024, Quân A.P từng chia sẻ anh muốn giữ kín đời tư vì không muốn tạo áp lực cho người mình yêu.

Từ việc diện đồ đôi, check-in cùng địa điểm trong các chuyến du lịch, Lê Khanh xuất hiện ở hầu hết concert của Quân A.P, chụp ảnh cùng dàn "Anh Trai Say Hi", bị bắt gặp đồng hành tại Hàn Quốc, Mỹ hay mới đây là những khoảnh khắc tình cảm ôm eo, thơm má được lan truyền trên mạng xã hội... tất cả đều khiến người hâm mộ tin rằng chuyện tình kéo dài từ thời học sinh của cả hai vẫn luôn bền chặt.

Cả hai nhiều lần lộ hint hẹn hò.

Cái tên Lê Khanh lại một lần nữa được quan tâm, tìm kiếm.

Lê Khanh sinh năm 1997, lớn lên tại Hà Nội. Cô từng theo học tại THCS Ngô Sĩ Liên, sau đó là THPT Phan Đình Phùng - một trong những ngôi trường có bề dày truyền thống của Thủ đô. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, cô tiếp tục theo học tại Đại học Luật Hà Nội.

Cô nàng cũng hoạt động tích cực trên các nền tảng mạng xã hội, với Instagram có hơn 75 nghìn người theo dõi, trong khi TikTok thu hút gần 149 nghìn follower.

Dù thường xuyên chia sẻ cuộc sống thường ngày, Lê Khanh lại khá kín tiếng về đời tư. Cô gần như không nhắc đến chuyện tình cảm hay gia đình trên mạng xã hội. Thi thoảng, người đẹp sinh năm 1997 vẫn đăng ảnh với bạn trai nhưng đều khéo léo chọn góc không để lộ gương mặt.

Nội dung của Lê Khanh chủ yếu xoay quanh làm đẹp, thời trang, lifestyle và thể thao. Cô thường đăng các video skincare, review mỹ phẩm, makeup, outfit hằng ngày, vlog nhẹ nhàng cũng như những khoảnh khắc tập luyện, đặc biệt là pickleball - bộ môn cô yêu thích thời gian gần đây. Một số video của Lê Khanh đạt hàng trăm nghìn lượt xem nhờ hình ảnh chỉn chu, phong cách tự nhiên và nguồn năng lượng tích cực.

Bên cạnh đó, Lê Khanh cũng xuất hiện tại một số sự kiện của các thương hiệu làm đẹp và có cơ hội hợp tác với nhiều nhãn hàng mỹ phẩm.

Visual Lê Khanh dạo này.

Mỗi lần xuất hiện, nhan sắc của Lê Khanh đều nhanh chóng trở thành chủ đề được cộng đồng mạng bàn tán. Dù không hoạt động trong showbiz hay thường xuyên dự sự kiện, cô vẫn được nhiều người ưu ái gọi là "hot girl Hà Thành" nhờ visual nổi bật và khí chất nhẹ nhàng. Ngay từ thời còn đi học, Lê Khanh đã được nhận xét là một trong những gương mặt nổi bật của trường với vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào. Nhiều người theo dõi cô từ những ngày đầu cũng cho rằng nhan sắc của Lê Khanh gần như không thay đổi, chỉ ngày càng mặn mà và nhuận sắc hơn theo thời gian.

Theo thời gian, visual của Lê Khanh ngày càng trưởng thành nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch đặc trưng. Sống mũi cao, đường nét gương mặt hài hòa cùng phong cách trang điểm trong trẻo giúp cô liên tục nhận về những lời khen mỗi lần xuất hiện.

Thậm chí, ở một số góc quay cận hay camera thường, nhiều cư dân mạng còn bất ngờ trước góc nghiêng nổi bật của Lê Khanh, đặt câu hỏi liệu cô có can thiệp thẩm mỹ hay không. Tuy nhiên, người đẹp chưa từng lên tiếng về những bàn luận này.

Lê Khanh khi tham gia sự kiện.

Trong một số lần tham dự các sự kiện, những đoạn clip quay bằng camera thường nhanh chóng viral trên mạng xã hội. Không ít cư dân mạng nhận xét Lê Khanh ngoài đời còn xinh hơn trong ảnh, sở hữu thần thái sang, góc nghiêng cuốn hút và có phần gợi nhớ đến diễn viên Lưu Diệc Phi. Thậm chí, nhiều người còn lầm tưởng cô là một hoa hậu hoặc diễn viên vì visual nổi bật ở mọi góc máy.

Bên cạnh gương mặt được đánh giá cao, Lê Khanh còn sở hữu vóc dáng thon gọn cùng gu thời trang trẻ trung, nữ tính. Từ những outfit đời thường, trang phục đi du lịch cho đến các set đồ ra sân pickleball đều nhận được nhiều lượt yêu thích từ người theo dõi. Phong cách tối giản, thanh lịch nhưng vẫn bắt kịp xu hướng cũng là lý do giúp cô trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu làm đẹp và thời trang lựa chọn hợp tác.

Ảnh: IGNV