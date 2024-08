"Sex and the city" là bộ phim biểu tượng của đài HBO, xoay quanh cuộc sống bốn phụ nữ ở tuổi 30-40 tại New York, đề cập tới đời sống tình dục và nữ quyền. Bốn nhân vật chính bao gồm: Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Charlotte York và Miranda Hobbes.

Trong phim, nhân vật Miranda Hobbes tốt nghiệp trường luật Havard và là đối tác của công ty luật lớn, sở hữu mức thu nhập "khủng" 450.000 - 500.000 USD/năm. Cô được xem là mỹ nhân tài giỏi và giàu nhất phim.

Đảm nhận vai Miranda Hobbes là nữ diễn viên Cynthia Nixon. Cô được đánh giá là tài giỏi cả trên phim và ngoài đời.

Cynthia đóng vai Miranda Hobbes trong Sex and the City

Từng ứng cử thống đốc New York, ít chia sẻ về con nhưng lần nào chia sẻ cũng được khen

Ngoài vai trò diễn viên, Cynthia còn là một nhà hoạt động và chính trị gia. Cô công khai là người song tính, ủng hộ tích cực cho cộng đồng LGBT, đặc biệt là quyền kết hôn đồng giới. Nữ diễn viên từng ứng cử thống đốc New York vào tháng 3/2018 và nhận 35% số phiếu bầu.

Trước đó vào năm 2013, Cynthia Nixon nhận giải thưởng "Nghệ sĩ vì bình đẳng" của Đại học Yale. Năm 2018, nữ diễn viên được vinh danh với Giải Tầm Nhìn của "Chiến dịch Vận động Nhân quyền".

Về đời sống hôn nhân, cô có hai con với chồng cũ Danny Mozes. Năm 2012, cô kết hôn với cô bạn gái Christine Marinoni, một chuyên gia ngành giáo dục và có thêm một con trai với Christine.

Cynthia ít khi chia sẻ về các con nhưng mỗi lần chia sẻ, khán giả đều cảm nhận được sự tự hào của cô, cũng như việc Cynthia là một bà mẹ khéo léo. Cynthia Nixon cho biết, cô thích làm mẹ. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2008 với Parents, nữ diễn viên chia sẻ: "Làm mẹ là điều mà tôi luôn biết mình sẽ làm. Tôi bước vào vai trò làm cha mẹ với suy nghĩ, "Đây là điều mình thực sự muốn".

Cynthia thừa nhận, làm mẹ khiến cô trưởng thành hơn và thúc đẩy lòng tự trọng. "Về cơ bản, điều đã xảy ra là, tôi đã là một người con trong một thời gian dài, sau đó tôi trở thành một người mẹ và rồi tôi trở thành người mẹ của chính mình. Tôi trở nên thoải mái hơn với ý nghĩ: Ý kiến của tôi cũng quan trọng và tôi có thể nói ra điều đó một cách thoải mái".

Cynthia và con trai lớn. Cậu bé là người chuyển giới

Trong cuộc sống, Cynthia thường xuyên có những hoạt động đóng góp cho cộng đồng và cô cũng dạy các con mình làm điều tương tự. Từ khi 2 con đầu mới chỉ 11 và 5 tuổi, cô đã dạy các con về sự đóng góp bởi nữ diễn viên cho rằng "chúng không còn nhỏ để học về sự đóng góp".

Được biết, con trai lớn của Cynthia là một người chuyển giới. Cậu tốt nghiệp Đại học Chicago, ngôi trường nổi tiếng về chất lượng giáo dục đạt chuẩn, chương trình nghiên cứu đa dạng cùng môi trường học tập thân thiện. Trường đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng QS World University Rankings 2023.