Mỹ nhân đẹp nhất Sex and the City tiết lộ: Các con chưa hề xem phim này, kiên quyết làm 1 điều để bảo vệ gia đình

Bộ phim khiến mẹ nổi tiếng rầm rộ nhưng các con chưa hề xem



Kể từ khi lần đầu vào vai Carrie Bradshaw, nhà báo chuyên mục giày cao gót của Thành phố New York trong loạt phim Sex and the City của HBO, Sarah Jessica Parker đã trở thành một tên tuổi quen thuộc ở Hollywood. Cô không chỉ nổi danh với tư cách là một nữ diễn viên, mà còn là nhà sản xuất, nhà thiết kế và nhà từ thiện.

Không giống nhiều chương trình từ những năm 90 khác đã trở nên lỗi thời, series phim này vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ với hàng triệu người xem cho đến nay.

Trong cuộc trò chuyện với truyền thông mới đây, Sarah Jessica Parker tiết lộ một điều bất ngờ: con trai James và hai cô con gái sinh đôi Marion và Tabitha của cô chưa từng xem bộ phim mang tính biểu tượng này của mẹ mình. Cô chia sẻ: "Các con tôi vẫn chưa xem chương trình và tôi không chắc chúng có hứng thú hay không. Nhưng nếu và khi bọn trẻ làm vậy, tôi rất mong nhận được phản hồi của chúng dù là tốt hay xấu".

Sarah Jessica Parker đã trở thành một tên tuổi quen thuộc ở Hollywood sau bộ phim.

Luôn nỗ lực "giữ kín" gia đình

Sarah Jessica Parker luôn ủng hộ việc bảo vệ quyền riêng tư của mình, đặc biệt khi liên quan đến gia đình. "Việc được nhận ra không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng đó là một phần không thể tách rời của công việc tôi đang làm," Sarah chia sẻ. "Tôi đã nỗ lực để bảo vệ cuộc hôn nhân và gia đình của mình - những điều mà tôi thực sự muốn giữ kín."

Trong sự nghiệp diễn xuất, Sarah cảm thấy thoải mái khi từ chối những điều không phù hợp mà không bị áp lực bởi danh tiếng hay các yêu cầu tương tự. Việc học cách nói "Không" khi cần thiết giúp nữ diễn viên của "Sex and the City" trở nên kiên cường hơn. "Theo thời gian, tôi đã học được cách bỏ qua những nhận xét không tử tế và những lời nói dối nhỏ nhặt", cô cho biết.

"Có kinh nghiệm và sự thông thái giúp việc thiết lập ranh giới trở nên dễ dàng hơn. Điều này càng cần thiết khi chúng ta già đi và phải ưu tiên bản thân cũng như những người thân yêu nhất," cô nói. "Đặc biệt đối với một người như tôi, người luôn vâng lời cả về mặt cá nhân lẫn nghề nghiệp."

Sarah Jessica Parker luôn ủng hộ việc bảo vệ quyền riêng tư của mình, đặc biệt khi liên quan đến gia đình.

"Nếu bạn không tự bảo vệ mình và những người thân thiết, thì ai sẽ làm điều đó?" Sarah tiếp tục. "Tôi tin rằng việc chia sẻ ý tưởng, nêu lên mối quan ngại và quan điểm là rất quan trọng và cần thiết; nó làm cho tất cả chúng ta trở thành những người bạn, anh chị em, đồng nghiệp và cha mẹ tốt hơn."

Ở ngưỡng U60, ngôi sao phim truyền hình vẫn tự tin khoe dáng trên những đôi giày cao gót giúp tô điểm cho vẻ ngoài càng thanh lịch, nữ tính.

Trước khi quyết định kết hôn, Sarah Jessica Parker và diễn viên Matthew Broderick đã có sáu năm hẹn hò. Cặp đôi gặp nhau lần đầu trong hậu trường sân khấu Broadway, nơi Matthew Broderick làm đạo diễn và anh trai của Parker, Toby, đóng chính. Chính Toby đã mai mối em gái mình cho Matthew Broderick, một hành động thể hiện sự tin tưởng vào tính cách của Broderick. Sự khởi đầu này đã đặt nền móng cho mối quan hệ lâu dài giữa ngôi sao "Sex and the City" và Matthew.

Mặc dù khởi đầu thuận lợi, hôn nhân của Sarah Jessica Parker và Matthew Broderick đã gặp nhiều thử thách, đặc biệt là trong việc có con. Phải đến năm năm sau khi kết hôn, họ mới chào đón con trai đầu lòng, James. Tuy nhiên, cặp đôi gặp khó khăn trong việc có thêm con. Đến năm 2009, họ quyết định nhờ người mang thai hộ và chào đón hai cô con gái song sinh đáng yêu, Marion Loretta và Tabitha Hodge.

Quan điểm dạy con của nữ minh tinh khiến nhiều người phải suy ngẫm và học tập.

Cô cũng nổi tiếng bởi chia sẻ dạy con đáng suy ngẫm: "Nếu tôi được nuôi dạy như một đứa trẻ có nhiều đặc quyền, tôi sẽ không thể trở thành con người như hiện nay. Tôi đánh giá rất cao công việc. Tôi nghĩ vợ chồng tôi có trách nhiệm phải tạo ra áp lực và cho con trai thấy rằng, thằng bé nợ cộng đồng một điều gì đó và nó không được hưởng bất cứ lợi ích nào từ sự nghiệp của chúng tôi".

(Tổng hợp)