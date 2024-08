Nữ chính xinh đẹp nhất Sex and the City: Sẽ dùng chính bộ phim để giáo dục các con khi trưởng thành, chia sẻ một cách dạy con đặc biệt

Kể từ lần đầu xuất hiện trong series ăn khách Sex and the City của HBO, nữ diễn viên Kristin Davis đã khiến nhiều khán giả xao xuyến vì nhan sắc xinh đẹp của mình. Đến nay khi đã ở tuổi U60, nữ diễn viên vẫn luôn ấy chú ý bởi vẻ ngoài trẻ trung, được xem là mỹ nhân đẹp nhất của bộ phim này.

Nhan sắc thu hút của nữ diễn viên sinh năm 1965

Năm 2011, cựu ngôi sao của Sex and the City muốn được làm mẹ ở tuổi 38 và quyết định nhận nuôi một cô con gái, đặt tên là Gemma Rose Davis. Đến năm 2018, cô tiếp tục nhận nuôi thêm một bé trai, đặt tên là Wilson. Hai đứa trẻ được sống trong tình thương và sự bảo bọc của người mẹ nổi tiếng, có cuộc sống khiến nhiều người phải ao ước.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây trên chương trình The Kelly Clarkson Show, MC đã hỏi Kristin Davis về việc liệu con gái và con trai cô đã xem bộ phim làm nên tên tuổi của mẹ chưa. Thời điểm đó, dù đã 20 năm trôi qua, series Sex and the City vẫn được đông đảo công chúng yêu thích và tìm xem lại. Nhất là sau khi phần phim tiếp theo mang tên And Just Like That... được công chiếu.

Nữ diễn viên liền nhớ lại khoảnh khắc trong một lần đi máy bay, cô con gái Gemma chỉ cho cô thấy một người ngồi cạnh họ đang xem cảnh phim có Kristin Davis trong Sex and the City. Vì Gemma vẫn còn nhỏ tuổi, Kristin Davis bày tỏ rằng cô thấy "hơi sợ" khi thảo luận với con về bộ phim.

Kristin Davis và con gái - Gemma Rose Davis

Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng giải thích thêm rằng cô sẽ cởi mở hơn với việc con mình xem series phim nổi tiếng này khi chúng trưởng thành hơn một chút.

"Bây giờ con bé đã lớn hơn và cũng bắt đầu tiếp xúc với những điều này thông qua bạn bè, kể cả khi tôi có kiểm soát kĩ càng đi chăng nữa. Tôi không muốn con bé cảm thấy ngại ngùng hay xấu hổ. Tôi mong con sẽ cởi mở và tâm sự với mình nhiều hơn. Tôi là một bà mẹ đơn thân và việc kết nối với con là điều cực kì quan trọng", Kristin nói.

Cũng vì những lý do này, Kristin Davis cho biết ngày thường cô còn chủ động nói chuyện và chia sẻ với các con nhiều vấn đề trong cuộc sống, không chỉ là về những bộ phim mà còn là các chủ đề tầm cỡ hơn như các câu chuyện trong xã hội. Đó chính là một trong những cách để nữ diễn viên giáo dục con trẻ và gần gũi với con hơn.

Nhiều lần, Kristin Davis đã thảo luận trên các chương trình về nhu cầu phải có những cuộc đối thoại cởi mở với con cái của mình bất kể chúng ở độ tuổi nào.

Ngoài ra, nữ diễn viên cho rằng series phim Sex and the City còn là một bộ phim có tác dụng giáo dục tốt cho lớp trẻ. Cô luôn nghĩ về việc sẽ dùng chính bộ phim mình đóng để dạy dỗ cho các con khi trưởng thành hơn.

"Bạn biết đấy, Sex and the City là một loại phim giáo dục tốt… vào sau này. Tôi sẽ để con xem khi chúng lớn lên và dùng nó như một 'công cụ giảng dạy' cho các con".

Theo: People