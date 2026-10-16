Mỹ nhân được trả 25 tỷ cho mỗi 1 phút lên hình, khiến cả thế giới sốc nặng vì cảnh tự sinh con trong bồn tắm

Khi đã là một trong những minh tinh nổi tiếng và được săn đón nhất, vài giây hay vài phút lên hình cũng trở nên đáng giá ngàn vàng. Đó là điều đã xảy ra với nữ diễn viên Emily Blunt, dù cho đúng cùng với cô trong dự án còn có những ngôi sao nức tiếng khác. Chỉ giữ vai trò vai thứ chính, sao nữ 8x lại có mức cát-xê đáng ngưỡng mộ, thậm chí còn hiệu quả và "ra số" hơn cả dàn nam nữ chính.

Theo Variety, Emily Blunt nhận mức thù lao ngang bằng với các bạn diễn Anne Hathaway và Meryl Streep khi tham gia The Devil Wears Prada 2, đó là 12,5 triệu USD. Đáng nói, thời lượng cô lên hình lại không nhiều, chỉ hơn 19 phút so với hai nữ diễn viên chính còn lại. Về sau với thành công của bộ phim cùng doanh thu 693 triệu USD (gấp gần 7 lần kinh phí bỏ ra), các diễn viên đều được thưởng thêm và nâng tổng thù lao lên mức 20 triệu USD. Chính điều này giúp Emily Blunt kiếm được xấp xỉ 1 triệu USD (25,8 tỷ đồng) cho mỗi 1 phút lên hình.

Emily Blunt có thể nhận 20 triệu USD cho chỉ 19 phút lên hình trong The Devil Wears Prada 2

Thông thường, một ai đó nhận cát-xê cực khủng, chênh lệch lớn với thời lượng lên hình xảy ra ở vai trò cameo, khách mời. Tuy nhiên trường hợp của Emily Blunt lại khác. Vai Emily của cô có thời lượng kém 5-6 lần so với Andy Sachs hay Miranda Priestly, thậm chí không bằng cả phần 1. Mặt khác nếu xét về vị thế, Emily Blunt chưa chắc vượt qua được Anne Hathaway chứ đừng nói đến Meryl Streep - những cái tên đã cầm trong tượng vàng Oscar danh giá. Vậy mà sau cùng, cô không cần bỏ ra công sức nhiều như các bạn diễn nữ thân thiết, hoàn thành mọi thứ và về nhà ngủ với mức lương ngang bằng.

Đây là điểm sáng đến với Emily Blunt trong một năm 2026 tương đối nhẹ nhàng với cô. Ngoài The Devil Wears Prada 2, nữ diễn viên tiếp tục tham gia siêu phẩm người ngoài hành tinh Disclosure Day của Stephen Spielberg. Dù được khen ngợi về diễn xuất, Blunt lại không được khán giả đại chúng dành sự quan tâm đông đảo vì bản chất nội dung phim nhận về nhiều tranh cãi, và doanh thu cuối cùng không bùng nổ như dự đoán. Thế nhưng, vai diễn nữ biên tập viên Margaret vẫn được dự đoán sẽ giúp cô nhận đề cử Oscar sắp tới.

Emily Blunt có bề dày vai diễn đa dạng, nhận nhiều lời tán dương

Nhắc đến Emily Blunt thì phải nhắc đến danh xưng "đóa hồng nước Anh", khi cô sở hữu gần như mọi yếu tố để trở thành sao hạng A thế giới. Về nhan sắc, cô đã có trên dưới 5 lần được gọi tên trong top gợi cảm nhất thế giới, và lọt vào danh sách gương mặt nữ đẹp nhất của TC Candler vào năm 2010. Mỹ nhân này có hệ thống vai diễn đa dạng, từ Mary Poppins nhiệm màu, nữ hoàng Victoria quyền lực, người vợ của nhà khoa học Oppenheimer kinh điển cho đến người mẹ kiên cường trong bối cảnh hậu tận thế. Với A Quiet Place, không ai là không biết đến phân đoạn Blunt sinh con trong bồn tắm, với biểu cảm đau đớn trong im lặng để tránh sự truy sát của quái vật.

Đây cũng là lý do mà sau năm 2026, 2027 rất có thể sẽ là thời điểm tái xuất mạnh mẽ của Blunt cùng phần 3, cũng là đoạn kết cho chuỗi phim về Vùng Đất Câm Lặng. Tiếp tục trao sự tin tưởng vào bàn tay đạo diễn của ông xã John Krasinski, cô và đàn con thơ được trông chờ sẽ khép lại một trong những thương hiệu kinh dị hậu tận thế đình đám, ăn khách nhất màn ảnh rộng thật huy hoàng, xứng đáng với từng đồng mà ekip bỏ ra.