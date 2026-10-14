10 mỹ nhân quyến rũ nhất Hollywood: Xuất sắc như Anne Hathaway vẫn bị người đẹp này vượt mặt

Hollywood chưa bao giờ thiếu những mỹ nhân nổi bật, nhưng không phải ai cũng có thể kết hợp ngoại hình quyến rũ với khả năng diễn xuất và sức ảnh hưởng lâu dài. Scarlett Johansson, Anne Hathaway hay Megan Fox đều từng tạo nên dấu ấn riêng, trong khi những gương mặt thuộc thế hệ mới như Sydney Sweeney tiếp tục thu hút sự chú ý.

1. Scarlett Johansson

Scarlett Johansson được xem là một trong những biểu tượng sắc đẹp nổi bật nhất của Hollywood. Cô sở hữu vóc dáng gợi cảm, giọng nói trầm đặc trưng và phong thái có phần bí ẩn. Vai Black Widow trong loạt phim Avengers đưa tên tuổi cô đến với khán giả toàn cầu, trong khi Match Point và Girl With A Pearl Earring cho thấy khả năng đảm nhận những vai diễn có chiều sâu. Sự kết hợp giữa vẻ quyến rũ và năng lực diễn xuất giúp cô vượt khỏi hình ảnh một mỹ nhân chỉ có ngoại hình.

2. Anne Hathaway

Anne Hathaway gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, vóc dáng cao ráo và khả năng biến hóa phong cách. Cô nổi tiếng từ The Princess Diaries, sau đó tiếp tục chinh phục khán giả qua The Devil Wears Prada. Vai Fantine trong Les Misérables mang về cho nữ diễn viên tượng vàng Oscar ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Trên thảm đỏ, Anne Hathaway có thể xuất hiện với vẻ thanh lịch cổ điển hoặc phong cách trưởng thành, táo bạo hơn.

3. Sydney Sweeney

Là gương mặt nổi bật của thế hệ diễn viên trẻ, Sydney Sweeney thu hút sự chú ý nhờ vẻ ngoài ngọt ngào kết hợp nét quyến rũ trưởng thành. Cô được biết đến rộng rãi qua loạt phim Euphoria, trong đó vai Cassie Howard giúp cô thể hiện khả năng khắc họa một nhân vật nhiều mâu thuẫn nội tâm. Sau đó, màn trình diễn trong The White Lotus tiếp tục giúp cô nhận được sự chú ý từ giới chuyên môn. Sydney không chỉ gây chú ý nhờ ngoại hình mà còn đang từng bước mở rộng sự nghiệp qua nhiều thể loại phim.

4. Dakota Johnson

Dakota Johnson nổi tiếng toàn cầu nhờ loạt phim Fifty Shades. Với vóc dáng mảnh mai, ánh mắt trầm và phong thái tự nhiên, cô theo đuổi nét quyến rũ kín đáo thay vì phô trương. Sau thành công của loạt phim tình cảm này, Dakota tham gia Suspiria, tác phẩm kinh dị mang màu sắc nghệ thuật, cho thấy nỗ lực thử sức với những vai diễn khác biệt. Sức hút của cô nằm ở vẻ điềm tĩnh, có phần xa cách nhưng vẫn khiến người xem tò mò.

5. Amanda Seyfried

Mái tóc vàng, đôi mắt cuốn hút và nụ cười ngọt ngào là những đặc điểm dễ nhận ra ở Amanda Seyfried. Cô từng gây chú ý trong Mean Girls trước khi trở thành gương mặt quen thuộc qua Mamma Mia!, khi cô thể hiện cả khả năng diễn xuất lẫn ca hát. Amanda tiếp tục chứng minh thực lực với Les Misérables, Mank và loạt phim The Dropout. Hình ảnh nữ tính của Amanda không giới hạn trong những vai nhẹ nhàng mà cô có thể đảm nhận những nhân vật phức tạp, có nhiều biến chuyển tâm lý.

6. Megan Fox

Megan Fox trở thành biểu tượng gợi cảm của văn hóa đại chúng sau khi xuất hiện trong loạt phim Transformers. Cô sở hữu đường nét sắc sảo, ánh mắt mạnh mẽ và phong cách có phần nổi loạn. Ngoại hình nổi bật giúp Megan nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông, đặc biệt qua những lần xuất hiện trên màn ảnh. Dù thường được nhắc đến bởi vẻ ngoài quyến rũ, dấu ấn của cô còn gắn liền với hình tượng nữ diễn viên có cá tính mạnh, không dễ hòa lẫn giữa nhiều gương mặt Hollywood.

7. Gal Gadot

Gal Gadot mang đến hình ảnh quyến rũ kết hợp nét khỏe khoắn và khí chất mạnh mẽ. Vai Wonder Woman giúp cô nổi tiếng rộng rãi, đồng thời tạo nên hình tượng nữ siêu anh hùng vừa dũng cảm vừa giàu lòng trắc ẩn. Với vóc dáng cao, đường nét thanh thoát và phong thái tự tin, Gal không cần dựa hoàn toàn vào những tạo hình gợi cảm để thu hút khán giả. Cô còn tham gia các phim hành động như Red Notice, tiếp tục xây dựng hình ảnh ngôi sao có sức hút quốc tế.

8. Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence có nét đẹp tự nhiên, nụ cười rạng rỡ và phong thái phóng khoáng. Cô trở thành ngôi sao toàn cầu qua loạt phim The Hunger Games, đồng thời được giới chuyên môn đánh giá cao với vai diễn trong Silver Linings Playbook, tác phẩm mang về cho cô giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc. Sức hấp dẫn của Jennifer không nằm ở hình tượng hoàn hảo, xa cách mà đến từ sự gần gũi, tự tin và khả năng thể hiện nhiều sắc thái cảm xúc trên màn ảnh.

9. Eva Green

Eva Green nổi bật với vẻ đẹp lạnh lùng, ánh mắt sâu và phong cách mang màu sắc bí ẩn. Cô gây chú ý qua Casino Royale trong vai Vesper Lynd, sau đó tiếp tục tạo dấu ấn với Dark Shadows và Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Eva thường được giao những nhân vật có nội tâm phức tạp, đôi khi mong manh nhưng cũng đầy nguy hiểm. Nét quyến rũ của cô khác biệt nhờ sự pha trộn giữa vẻ thanh lịch, u tối và khả năng diễn xuất xuất sắc.

10. Amber Heard

Amber Heard được biết đến với gương mặt có tỷ lệ hoàn hảo nhất trong showbiz. Vai Mera trong Aquaman giúp cô tiếp cận đông đảo khán giả quốc tế, đặc biệt qua hình ảnh nữ chiến binh có sức mạnh và cá tính riêng. Trên thảm đỏ, nữ diễn viên thường lựa chọn những thiết kế tôn đường nét, tạo nên phong thái nổi bật. Dù sự nghiệp và đời tư từng gây nhiều tranh cãi, Amber vẫn là một trong những gương mặt thường được nhắc đến trong các chủ đề về nhan sắc của Hollywood.