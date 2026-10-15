Đại mỹ nhân đẹp hơn cả AI gặp sự cố hớ hênh

Ngày 14/10, tờ KoreaBoo đưa tin nhóm nhạc aespa vừa tổ chức concert tại Oakland (Mỹ) trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới SYNK : COMPLæXITY. Trong một phần trình diễn, các thành viên diện áo crop top với những chi tiết vải xuyên thấu chạy dọc xuống eo. Tuy nhiên, khi Karina thực hiện các động tác vũ đạo, phần áo bảo hộ bên trong của cô bị xô lệch, co lên trên để lộ vùng chân ngực lấp ló trước mặt nhiều khán giả. Do biểu diễn quá sung và nhập tâm, Karina đã không mảy may biết rằng mình gặp "tai nạn" hớ hênh.

Karina gặp sự cố hớ hênh ngoài ý muốn trên sân khấu concert. Ảnh: X.

Khoảnh khắc này đã được khán giả có mặt ở sự kiện ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội, khiến cộng đồng mạng liên tục truyền tay nhau. Ngay lập tức, người hâm mộ dành lời khen cho diện mạo của Karina trên sân khấu. Họ cũng hy vọng cư dân mạng không nên đổ lỗi cho Karina hay đưa ra những bình luận khiếm nhã về cơ thể cô. Fan aespa nhấn mạnh rằng trang phục biểu diễn và những sự cố ngoài ý muốn không phải lý do để một nghệ sĩ trở thành mục tiêu của hành vi body shaming hoặc quấy rối.

Mặc dù tình huống Karina vừa gặp phải là sự cố không mong muốn nhưng một số ý kiến cho rằng, nữ idol và các stylist nên chú ý hơn đến vấn đề lựa chọn trang phục để không vướng phải những tình huống nhạy cảm như vậy trên sân khấu.

Fan aespa nhấn mạnh rằng trang phục biểu diễn và những sự cố ngoài ý muốn không phải lý do để một nghệ sĩ trở thành mục tiêu của hành vi body shaming hoặc quấy rối. Ảnh: X.

Karina tên thật là Yu Jimin, sinh năm 2000. Cô là leader kiêm vocalist chính và visual của nhóm nhạc nữ aespa thuộc SM Entertainment. Karina gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ visual như AI, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo cùng khí chất lạnh lùng đặc trưng. Không chỉ gây ấn tượng với ngoại hình siêu thực, cô còn sở hữu kỹ năng trình diễn mạnh mẽ, khả năng nhảy nổi bật và thần thái sân khấu cuốn hút.

Với nhan sắc sắc sảo, lạnh lùng và thân hình hoàn hảo thuộc hàng top Kpop, Karina nhanh chóng trở thành một trong những biểu tượng visual và fashion được yêu thích nhất của thế hệ thứ tư. Các chủ đề liên quan đến sắc vóc của cô thường xuyên viral trên mạng xã hội mỗi lần xuất hiện tại sự kiện hay comeback cùng aespa. Nhiều khán giả nhận xét nữ ca sĩ sinh năm 2000 là hình mẫu tiêu biểu cho thế hệ idol mới: vừa mang vẻ đẹp công nghệ tương lai, vừa có sức hút của một ngôi sao thời trang toàn cầu.

Fancam đang thu hút hàng tiệu lượt xem của Karina. Clip: X.

Nữ idol 10X sở hữu nhan sắc siêu thực, được ví như “AI sống”. Ảnh: X.

Nguồn: KoreaBoo