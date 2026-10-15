Ngọc nữ showbiz N. trả treo mẹ chồng trong ngày Tết, khiến bố chồng sợ hãi chôn chân tại chỗ

Sáng 15/10, tờ NOWnews cho hay, nữ diễn viên gốc Ukraine - Giai Na vừa xuất hiện trên chương trình Oh Yeah Nhất Cấp Bổng và có những chia sẻ gây xôn xao về mối quan hệ với mẹ chồng. Được biết, nữ nghệ sĩ này kết hôn với nam diễn viên Malaysia - Đới Tổ Hùng và cô hiện đang sinh sống, làm việc ở Đài Loan (Trung Quốc).

Ngay trên sóng truyền hình mới đây, Giai Na cho biết cô từng không ngần ngại trả treo với mẹ chồng khi bị yêu cầu làm việc nhà. Trước ống kính, nữ diễn viên sinh năm 1998 hồn nhiên tâm sự: “Tôi và ông xã vẫn thường về Malaysia ăn Tết. Dịp Tết, phụ nữ phải tất bật chuẩn bị đồ cúng kiếng, nhưng còn đàn ông thì chỉ toàn uống rượu, đánh bài với nhau mà thôi. Tôi vừa đến buổi tụ họp gia đình là liền ngồi xuống bắt đầu uống với cánh mày râu luôn. Mẹ chồng và họ hàng thấy vậy mới bảo tôi đi làm việc nhà. Thế là tôi đáp thẳng ‘Con có phải người giúp việc đâu, ra giúp cái gì cơ chứ?’ trong sự ngỡ ngàng của các thành viên trong gia đình”. Hành động này của Giai Na đã khiến cho bố chồng hoảng hốt sững sờ, đứng chôn chân tại chỗ.

“Bố chồng thấy chướng mắt quá nên vội ra nói riêng với chồng tôi ‘Vợ con có thể giả vờ chăm chỉ 1 chút được không?’. Nghe thấy vậy, ông xã liền cố chữa cháy giúp tôi rằng ‘Xin lỗi bố, cái này là do khác biệt văn hóa rồi ạ’ nhằm làm dịu bớt bầu không khí căng thẳng”, Giai Na hé lộ luôn về cách bố chồng phản ứng trước màn trả treo gây sốc trong ngày Tết của cô.

Giai Na không ngần ngại bóc trần góc khuất trong mối quan hệ với mẹ chồng ngay trên sóng truyền hình mới đây. Ảnh: X

Cũng trong màn lộ diện mới đây, Giai Na nhấn mạnh, vợ chồng có gì cứ phải nói thẳng ra với nhau 1 cách rõ ràng: “Nhiều cô vợ dù thấy khó chịu trong lòng nhưng vẫn cố nói những câu kiểu ‘không sao đâu’. Còn tôi và ông xã mỗi tuần đều họp gia đình, anh ấy không hài lòng điều gì về tôi thì đều có thể nói thẳng ra”.

Đáng chú ý, Giai Na còn gây sốc khi vẽ ra cả viễn cảnh trong tương lai nếu như mình và ông xã có chia tay nhau: “Tôi chọn làm hộ chiếu Malaysia cho con, rồi nói với ông xã rằng ‘Nếu anh rời bỏ em thì các con sẽ đi theo anh, thế là em được tự do rồi nha’ với dáng vẻ dứt khoát”.

Các khách mời trong chương trình nghe xong lời chia sẻ từ Giai Na đều tỏ ra hoang mang xen lẫn ngỡ ngàng, còn cho rằng cô vô tình. Đến đây, Giai Na đành phải lên tiếng giải thích về cách làm của mình: “Điều này có liên quan đến tuổi thơ của tôi. Năm tôi 3 tuổi, bố mẹ đã ly hôn. Bố cho đến bây giờ hoàn toàn không đoái hoài gì đến tôi cả, ông ấy đi sống cuộc sống sung sướng của mình, còn mẹ 1 mình nuôi tôi khôn lớn vô cùng vất vả”.

Những lời chia sẻ từ Giai Na đã khiến cả MXH Đài Loan (Trung Quốc) xôn xao bàn tán. Ảnh: Line Today

Giai Na sinh năm 1998, là diễn viên đến từ Ukraine. Trong nhiều năm qua, cô tới Đài Loan (Trung Quốc) phát triển sự nghiệp. Giai Na và nam diễn viên Malaysia Đới Tổ Hùng công khai hẹn hò hồi năm 2022. 1 năm sau đó, cặp đôi thông báo kết hôn. Đến đầu năm 2024, Giai Na hạ sinh con gái đầu lòng cho ông xã tài tử. Và tới cuối năm ngoái, 2 nghệ sĩ tiếp tục chào đón cậu con trai ra đời.

Tháng 8 năm nay, trong 1 buổi phỏng vấn với truyền thông Đài Loan (Trung Quốc), Giai Na tiết lộ khi mang thai bé thứ 2, cô bị ốm nghén nặng và thường xuyên bị chuột rút. Dù mang thai được 7 tháng nhưng người đẹp chỉ tăng vỏn vẹn có 1,5kg. Mặc dù vậy, cô cho biết vẫn muốn tiếp tục sinh bé thứ 3 với mục tiêu sinh 5 đứa con.

Được biết, Đới Tổ Hùng hơn Giai Na tận 12 tuổi, nhưng cả 2 vẫn có thể trở nên gắn bó như những người bạn tâm giao. Nhân kỷ niệm 2 năm ngày cưới, nam tài tử họ Đới đã có những lời bày tỏ xúc động, chân thành dành cho bà xã người nước ngoài. Nam nghệ sĩ sinh năm 1986 chia sẻ rằng anh kết hôn vì đã gặp đúng mảnh ghép phù hợp với tâm hồn mình. Trong bài đăng nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Đới Tổ Hùng hạnh phúc bày tỏ với người bạn đời: “Chúng ta sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện tình yêu của 2 đứa mình”. Giai Na cũng xúc động đáp lại lời ông xã: “Cảm ơn anh đã đồng hành cùng em suốt 2 năm qua, em đang mong chờ thêm nhiều hơi ấm trong những ngày tháng bình dị sắp tới!”.