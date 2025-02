Mỹ nhân đóng phim "Sex, the City and Me" U60 vẫn giữ dáng cực đỉnh nhờ ăn nhiều 1 loại thực phẩm

Nữ diễn viên người Anh - Sarah Parish từng ghi dấu ấn với vai diễn trong phim "Sex, the City and Me" vào năm 2004. Dù không phải nhân vật chính, nhưng cô gây ấn tượng với hình ảnh người phụ nữ hiện đại, năng động trong xã hội đô thị. Hai thập kỷ sau bộ phim, Sarah Parish vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng không chỉ nhờ tài năng diễn xuất mà còn bởi vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng săn chắc dù đã bước sang tuổi U60.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Irish Independent, nữ diễn viên tiết lộ rằng cô đã giảm được một cỡ váy chỉ trong tám tuần nhờ một nguyên tắc quan trọng: Duy trì lượng protein đầy đủ trong chế độ ăn.

Sarah Parish cho biết trong quá trình giảm cân, cô cắt bỏ toàn bộ tinh bộ đường tinh luyện và carbohydrate đã qua chế biến ra khỏi chế độ ăn. Đồng thời, tăng cường các thực phẩm chứa protein từ các nguồn thực vật như: đậu, trứng và cá để xây dựng lại lượng cơ bị mất.

Đây là chiến lược quan trọng giúp cô duy trì vóc dáng săn chắc, bởi protein đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì khối cơ, cải thiện tỷ lệ trao đổi chất và tạo cảm giác no lâu.

Protein có thể làm giảm cảm giác đói và kiểm soát sự thèm ăn bằng cách kích thích sản xuất các hormone no như GLP-1, PYY, đồng thời làm giảm hormone gây đói ghrelin.

Một nghiên cứu cho thấy, những người tiêu thụ chế độ ăn giàu protein có mức GLP-1 cao hơn, cảm giác no lâu hơn và ít thèm ăn hơn so với nhóm tiêu thụ ít protein. Ngoài ra, một nghiên cứu khác trên 19 thanh niên khỏe mạnh cho thấy, khi được phép ăn theo nhu cầu nhưng tiêu thụ chế độ ăn chứa 30% protein, họ đã tự nhiên ăn ít hơn trung bình 441 calo mỗi ngày so với khi chỉ tiêu thụ 10% protein.

Một số nguồn thực phẩm quen thuộc cung cấp protein bao gồm: - Thịt nạc: Thịt bò, thịt cừu, thịt bê, thịt lợ, thịt gà... - Hải sản: Cá, tôm, cua, trai, hàu, sò điệp, nghêu. - Trứng. - Sữa chua (đặc biệt là sữa chua Hy Lạp). - Phô mai (đặc biệt là phô mai tươi). - Các loại hạt: Hạnh nhân, hạt thông, óc chó, macca, hạt phỉ, hạt điều, hạt bí ngô, hạt vừng, hạt hướng dương các loại đậu. - Một số loại ngũ cốc và sản phẩm từ ngũ cốc cũng là nguồn cung cấp protein, nhưng nhìn chung không giàu protein bằng thịt, các sản phẩm thay thế thịt.

Lượng protein cần bổ sung mỗi ngày

Theo Viện dinh dưỡng, nhu cầu bổ sung protein của mỗi người khác nhau, tùy thuộc vào cân nặng, mức độ hoạt động và tình trạng sức khỏe.

Theo khuyến nghị chung:

- Người trưởng thành bình thường cần 0,8g protein/kg trọng lượng cơ thể.

- Người tập luyện nhiều hoặc muốn duy trì cơ bắp có thể cần 1,2 – 2g protein/kg trọng lượng cơ thể.

- Người lớn tuổi nên duy trì tỷ lệ 1/3 protein từ động vật và 2/3 protein từ thực vật để đảm bảo sức khỏe.

- Việc cân đối nguồn protein từ cả thực vật và động vật là rất quan trọng. Protein từ động vật cung cấp đầy đủ các axit amin thiết yếu, trong khi protein thực vật giàu chất xơ và các chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.