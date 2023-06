Mỹ nhân đóng cô gái Việt ở phim của Lee Do Hyun xuất hiện vài phút mà đẹp hơn cả nữ chính

The Good Bad Mother - Người Mẹ Tồi Của Tôi chính thức bước vào giai đoạn gay cấn nhất khi nam chính Kang Ho (Lee Do Hyun) đã lấy lại trí nhớ, hết bệnh "7 tuổi". Cũng trong 2 tập 10 và 11 vừa qua của phim, có một nhân vật khách mời chỉ xuất hiện vài phút nhưng khiến khán giả Việt vô cùng ấn tượng.

Đó là cô gái tên Hoàng - người suýt nữa đã trở thành vợ của Kang Ho. Ban đầu, Hoàng xuất hiện với tư cách là đối tượng mai mối cho Kang Ho, là bạn học cũ của anh nhân viên Andrea làm ở chuồng heo nhà Young Soon (Ra Mi Ran). Hoàng được giới thiệu là một nữ điều dưỡng người Việt, sang Hàn Quốc để lập gia đình nên mới nhờ xem mắt. Cô rất ấn tượng với Kang Ho, nhất là sau khi xem qua đoạn video về anh.

Hoàng - cô gái Việt suýt cưới Kang Ho

Thế nhưng sang tập 11 của The Good Bad Mother, Hoàng lại "hết duyên" với Kang Ho sau khi Young Soon bất ngờ ngất xỉu. Hoàng đã có khoảnh khắc toả sáng khi dùng nghiệp vụ y khoa để xem tình hình của Young Soon, hỗ trợ Kang Ho và Mi Joo (Ahn Eun Jin) đưa bà vào bệnh viện. Sau đó, Hoàng đã thất vọng ra về sau khi thấy Mi Joo và Kang Ho có nhiều cử chỉ thân mật hơn bạn bè.

Hoàng lỡ duyên với nam chính

Chỉ xuất hiện vài phút ở mỗi tập phim nhưng "cô vợ hụt" người Việt của Lee Do Hyun trong The Good Bad Mother để lại ấn tượng nhờ nhan sắc xinh yêu, ngọt ngào như búp bê, thậm chí còn nổi bật hơn cả nữ chính Mi Joo. Ngoài ra, Hoàng còn là cô gái có tính cách gây thiện cảm, nhiệt tình nhưng tiếc là không có duyên với nam chính.

Nhan sắc nổi bật của cô gái Hoàng

Đóng vai Hoàng trong phim là nữ diễn viên Lee Ah Jin. Sinh năm 1996, Lee Ah Jin là người Hàn Quốc, thực chất đã có gần 20 năm theo đuổi nghệ thuật. Cô bắt đầu diễn xuất khi chỉ mới 8 tuổi với tư cách diễn viên nhạc kịch. Ngoài ra, cô từng được chọn lồng tiếng cho một số bom tấn Hollywood chiếu tại Hàn như Frozen (công chúa Anna lúc nhỏ).

Đến khi trưởng thành, Lee Ah Jin hoạt động nhạc kịch song song với diễn xuất. Cho đến nay cô chỉ mới đóng 3 dự án phim truyền hình và đều là vai phụ. Trước cô giá Việt tên Hoàng, Lee Ah Jin đã tham gia Khoá Học Yêu Cấp Tốc và vào vai cô gái tên Hyo Won tại Học viện Pride.

Lee Ah Jin trong Khoá Học Yêu Cấp Tốc

Trên trang Instagram cá nhân vừa qua, Lee Ah Jin cũng đã đăng tải ảnh tạm biệt vai diễn Hoàng trong The Good Bad Mother. Cô biết ơn vì cơ hội này, đồng thời bày tỏ lòng mến mộ khi lần đầu hợp tác với mỹ nam Lee Do Hyun. Bên dưới phần bình luận, nữ diễn viên có nhiều tương tác thân thiết, vui vẻ với Ahn Eun Jin và một số bạn diễn khác.

Lee Ah Jin cùng các bạn diễn The Good Bad Mother

Ảnh: JTBC, Naver