Kim Tae Hee – Yoona tái xuất nhưng 2 mỹ nhân này mới đáng chú ý nhờ dự án phim thú vị

Tháng 6 này, các khán giả yêu phim Hàn Quốc sẽ được chiêu đãi những "bữa tiệc" thịnh soạn với sự trở lại của hai ngôi sao đình đám: Kim Tae Hee (Lies hidden in my garden) và Yoona (King the land). Thế nhưng ngoài bộ đôi này ra, còn có hai gương mặt khác hứa hẹn cũng sẽ gây được nhiều sự chú ý là Won Ji An cùng với Lee El.

Won Ji An - Heartbeat

Vào ngày 26/6, bộ phim Heartbeat do Won Ji An và Ok TaecYeon đóng chính sẽ lên sóng. Nội dung phim kể về câu chuyện tình yêu giữa Seon Woo Hyul, một người đàn ông mang trong mình dòng máu ma cà rồng và Joo In Hae, một cô gái được mô tả là "thiếu nhân tính".

Poster phim Heartbeat do Won Ji An và Taecyeon đóng chính.

Seon Woo Hyul rất muốn được trở thành con người nhưng anh đã bỏ lỡ cơ hội. Tuy nhiên, định mệnh lại "bù đắp" cho Seon Woo Hyul bằng cách để anh tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Về phần Joo In Hae, từ ngày gặp gỡ Seon Woo Hyul, cuộc sống của cô đã trở nên nhiều màu sắc hơn. Từ anh, cô tìm thấy cảm giác ấm áp mình luôn khao khát.

Nói thêm về Won Ji An, cô là một gương mặt mới của làng điện ảnh xứ Kim Chi. Sự nghiệp đóng phim của cô chỉ mới bắt đầu từ năm 2021 mà thôi. Hồi năm ngoái, cô đã xuất hiện trong tác phẩm Hãy nói cho tôi điều ước của bạn của Ji Chang Wook và Sooyoung. Trong phim, cô vào vai nữ phụ Ha Joon Kyung.

Một vài hình ảnh của phim Heartbeat.

Trong khi đó, Ok TaecYeon là cái tên quen thuộc với khán giả. Anh từng cùng với Han Hyo Joo tạo nên siêu phẩm Hai thế giới, một trong những bộ phim lãng mạn - giả tưởng hay nhất Hàn Quốc.

Lee El - Happiness battle

Bộ phim Happiness battle của Lee El sẽ lên sóng vào ngày hôm nay (giờ địa phương). Nội dung của phim xoay quanh những trận chiến của các bà mẹ trên mạng xã hội. Họ muốn phá hoại hạnh phúc của nhau để giải phóng bản thân khỏi sự áp bức, tổn thương.

Happiness battle hứa hẹn sẽ là một bộ phim với đầy sự kịch tính.

Một ngày nọ, một cái chết bí ẩn xảy ra. Dĩ nhiên, có người muốn che giấu sự thật. Tuy vậy, cũng có người muốn mọi thứ phải được phơi bày. Ngoài Lee El, Happiness battle còn có sự góp mặt của các diễn viên Jin Seo Yun, Cha Ye Ryun, Park Hyo Joo và Woo Jeong Won.