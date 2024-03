Sự trở lại của nữ diễn viên Lee Ji Ah mới đây đã thành công giúp đài JTBC vượt qua cơn khủng hoảng phim giữa tuần. Cụ thể bộ phim Queen of Divorce của Lee Ji Ah dù không quá nổi tiếng nhưng đã ghi nhận tỷ suất người xem khá ấn tượng ở tập 12 vớ thành tích 5,8%. So với phim giữa tuần của JTBC nói riêng và tất cả các đài truyền hình Hàn Quốc nói chung thì đây là một thành tích không hề tồi. Bởi lẽ phim giữa tuần vẫn luôn là một cơn ác mộng với các nhà đài khi dù chất lượng chỉn chu nhưng nó lại rất ít khi được khán giả nội địa đón nhận.



Việc tăng trưởng lên mức 5,8% không chỉ giúp Queen of Divorce phá vỡ kỷ lục của chính mình, tăng gần gấp đôi so với rating giai đoạn mở màn mà còn là một tín hiệu thực sự đáng mừng với đài JTBC. Trước đó, nhà đài này gặp thất bại liên tiếp với hai bộ phim giữa tuần là Huynh Đệ Kỳ Tích (rating 3,1%) và Destined with You (rating 3,1%). Suốt từ giai đoạn giữa tháng 10 đến cuối tháng 1, tức là hơn 3 tháng, đài JTBC quyết định ngừng khung giờ phim giữa tuần vì rating không khả quan.

Phải đến cuối tháng 1 vừa qua, Queen of Divorce mới ra mắt trong sự thấp thỏm lo âu của giới truyền thông Hàn khi nó có khởi đầu cũng chỉ dừng lại ở mức 3% và không có dấu hiệu tăng nhiều ở giai đoạn đầu phim. Phải cho đến giai đoạn kết, rating mới có sự tăng trưởng, dù không quá mạnh nhưng cũng là một dấu hiệu đáng mừng, giúp vực dậy khung giờ phim giữa tuần của đài cáp này.





Trang Daum xứ Hàn nhận định nữ chính xinh đẹp Lee Ji Ah là người đóng góp lớn nhất vào thành công của bộ phim này. Ngay từ đầu phim đã rất được mong đợi vì đây là lần xuất hiện đầu tiên của Lee Ji Ah một năm sau bộ phim Pandora của tvN. Đã có rất nhiều sự quan tâm ngay cả trước khi bộ phim được phát sóng để xem Lee Ji Ah sẽ tái xuất với thể loại phim gì sau thành công ở dạng vai "mỹ nữ báo thù".

Vốn là nhân tố được kỳ vọng nhiều nhất nhưng ở giai đoạn đầu phim, Lee Ji Ah lại mang đến màn thể hiện gây nhiều tranh cãi. Khán giả nghi ngờ cô mới can thiệp dao kéo lên khuôn mặt khi nhan sắc của cô trông rất khác lạ. Việc "đập đi xây lại" khiến biểu cảm của Lee Ji Ah không tự nhiên, thậm chí còn bị cho là đơ cứng như "búp bê nhựa". Đáng mừng khi ở giai đoạn sau của bộ phim, Lee Ji Ah có vẻ nhập vai hơn, diễn xuất cũng tiến bộ hơn hẳn, nhờ vậy mà phim bắt đầu được khán giả chú ý hơn rất nhiều.



Nguồn ảnh: JTBC