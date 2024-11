Nếu phải chỉ ra một bộ phim sitcom kinh điển từng được chiếu trên truyền hình, Sex And The City là cái tên mà nhiều người sẽ nghĩ tới. Tác phẩm này chiếu lần đầu tiên vào năm 1998, có ảnh hưởng sâu rộng tới văn hóa và đời sống, dù đã trôi qua gần 3 thập kỷ vẫn được khán giả quan tâm.

Trong số các diễn viên tham gia phim, Kristin Davis - người thủ vai Charlotte York được đánh giá là xinh đẹp nhất. Không chỉ vậy, cô còn thể hiện diễn xuất ấn tượng, qua đó biến Charlotte York thành vai diễn để đời của mình.

Kristin Davies từng lo ngại gia đình sẽ không chấp nhận chuyện mình đóng Sex And The City.

Dẫu vậy, có một sự thật bất ngờ mà ngay cả những fan lâu năm của series Sex And The City cũng chưa chắc đã biết, đó là Kristin Davis từng không muốn người thân thấy mình trên phim. Cô lo ngại rằng những chi tiết nhạy cảm, cảnh nóng và thậm chí là cả tiêu đề Sex And The City của tác phẩm này sẽ gây sốc cho gia đình.

Kristin Davis đã giấu chuyện này với bà của mình, đồng thời yêu cầu bố mẹ không xem phim. Tuy nhiên về sau, thái độ của Kristin Davis đã thay đổi. Nữ diễn viên cũng từng hé lộ rằng bố mẹ mình đã xem phim mọi lúc sau khi người bà qua đời.

Tuy nhiên, bố mẹ của Kristin Davies lại thực sự yêu thích bộ phim này.

Đáng nói hơn, bố của cô, một giáo sư tâm lý học, thực sự thích Sex And The City. Ông thậm chí còn sử dụng những tình tiết phim như một phần trong bài giảng của mình tại trường đại học về hôn nhân và tình dục. Mẹ của Kristin Davis cũng say mê Sex And The City. Tuy nhiên, nhân vật bà thích là Samantha, không phải vai Charlotte York do cô con gái cưng thủ vai.